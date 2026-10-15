Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukrem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čím déle moly ve spíži necháte, tím víc zásob zničí. Server Hitas slibuje, že je jednoduchý trik s kořením odežene natrvalo. Pro tak silné tvrzení ovšem nepředkládá žádný důkaz.
Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukrem

Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukrem

Zdroj: Foto: Mvuijlst - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:52

Reklama
Další články z Centrum Extra: Bydlení
Dům si dovolit nemohli, tak koupili starý dvoupatrový autobus. Angličané za něj dali 75 000 korun a dnes v něm bydlí
Dům si dovolit nemohli, tak koupili starý dvoupatrový autobus. Angličané za něj dali 75 000 korun a dnes v něm bydlí
Bramboráky křupavé na okraji a vláčné uprostřed? Rozhoduje pravidlo 1:1, které neznamená půl mouky a půl brambor
Bramboráky křupavé na okraji a vláčné uprostřed? Rozhoduje pravidlo 1:1, které neznamená půl mouky a půl brambor

Bramboráky patří k nejznámějším jídlům české kuchyně, a přesto se často nepovedou. Koření, uzenina ani tuk...

Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne
Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne

Sedni, lehni, ke mně. U některých psů tyhle povely zapadnou bez odezvy, ať se majitel snaží jakkoli. Tři...

Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění
Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

V zimě mnoho lidí obloží mokrým prádlem radiátory a spoléhá, že teplo vlhkost rychle vyřeší. Britští...

Orchidej má po ní kvést jako nikdy předtím: domácí zálivku stačí namíchat z česneku, heřmánku a bobkového listu
Orchidej má po ní kvést jako nikdy předtím: domácí zálivku stačí namíchat z česneku, heřmánku a bobkového listu

Orchidej najdete ve většině českých domácností. Podle serveru iDnes přitom stačí málo a rostlina začne...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.