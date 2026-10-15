Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukrem

Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Potravinové moly ze spíže vyženete bez deratizátora. Stačí jeden bobkový list do každé dózy s moukou či cukremZdroj: Foto: Mvuijlst - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 15.10.2026 10:52
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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