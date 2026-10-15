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Rybáři vytáhnou sítě a kapři půjdou z vody. Hradec zve na podzimní výlovy

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Podzimní příroda, rybáři v akci a čerstvý kapr rovnou z rybníka. V Hradci Králové se chystají tradiční výlovy, při kterých můžete nahlédnout pod ruce zkušeným rybářům a domů si odnést i něco dobrého na talíř.
Rybáři vytáhnou sítě a kapři půjdou z vody. Hradec zve na podzimní výlovy

Rybáři vytáhnou sítě a kapři půjdou z vody. Hradec zve na podzimní výlovy

Zdroj: město Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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