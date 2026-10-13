Česnek v zavařovačce se solnou lázní vydrží čerstvý 24 měsíců. Stačí znát jednu zkoušku se syrovým vejcem, která odhalí správný poměr

Česnek v zavařovačce se solnou lázní vydrží čerstvý 24 měsíců. Stačí znát jednu zkoušku se syrovým vejcem, která odhalí správný poměrPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česnek v zavařovačce se solnou lázní vydrží čerstvý 24 měsíců. Stačí znát jednu zkoušku se syrovým vejcem, která odhalí správný poměrZdroj: N509FZ / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 13.10.2026 20:42
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