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Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178

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Opravou prochází více než 1,3 kilometru silnice II/178 mezi obcemi Vodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku. Práce za 13,4 milionu korun bez DPH potrvají tři měsíce. Dokončeny mají být 1. ledna 2027. Hlavním cílem je obnova povrchu vozovky a zlepšení technického stavu komunikace.
Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178

Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178

Zdroj: Helena Frintová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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