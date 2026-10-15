Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178

Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178Zdroj: Helena Frintová
Článek byl publikován 15.10.2026 10:02
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