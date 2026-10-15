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Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím

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Bylo jí pět let, když ji žena ze sousedství odvedla z rodné vesnice. Vyrůstala dva tisíce kilometrů od domova pod cizím jménem a rodiče ji mezitím hledali, dokud jim stačily síly. Když se po čtvrt století konečně dozvěděla, kdo je, rozhodla se, že to nenechá být.
Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím

Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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