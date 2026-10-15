Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím

Byl listopad roku 1995 a v horské vesnici v okrese Č’-ťin na jihozápadě Číny si hrála malá holčička. Bylo jí pět let a jmenovala se Jang Niou-chua. Žena ze sousedství se k ní chovala mile a nikdo by ani netušil, že právě ona připraví dítě o rodiče. Osudného dne holčičku odvedla pryč a právě tam začíná příběh, který v sobě skrývá únos.
Žila daleko od domova pod cizím jménem
Sousedka se jmenovala Jü Chua-jing. Holčičku podle hongkongského deníku South China Morning Post odvezla na venkov u města Chan-tan v provincii Che-pej, zhruba dva tisíce kilometrů od domova. A proč to udělala? Jednoduše se ji rozhodla prodat.. Malé Niou-chue namluvila, že za všechno mohou její rodiče, kteří se ji rozhodli prodat a vzdát se jí.
Kupcem byla starší žena, které holčička říkala babičko. Dala jí nové jméno Li Su-jen a podle čínského magazínu The World of Chinese s ní počítala jako s budoucí nevěstou pro svého neslyšícího syna. Často s ní zacházela krutě a nedovolila jí dokončit ani šestou třídu. Kolik za dítě zaplatila, se zdroje rozcházejí: magazín uvádí 2 500 jüanů, deník China Daily 3 500 jüanů, tedy dnešním kurzem zhruba 11 400 korun.
Rodiče hledali, dokud jim stačily úspory i síly
Doma v provincii Kuej-čou mezitím zůstala zdrcená rodina, která se ji snažila hledat doslova všude. Matce bylo v době únosu 32 let, otci 38. Do pátrání po dceři vložili všechny úspory, nikdy ji ale nenašli. Nejtragičtější na celém příběhu je skutečnost, že oba rodiče zemřeli poměrně mladí. Starší sestra zůstala v jedenácti letech sama, bez rodičů i sestry.
Niou-chua mezitím dospěla. Odešla za prací do provincie Ťiang-su a v roce 2009 založila vlastní rodinu. O tři roky později poskytla vzorek DNA do celostátní databáze, která pomáhá hledat unesené děti a znovu je spojovat s jejich rodinami. Na odpovídající shodu však čekala dalších devět let.
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Jedno video na sociální síti změnilo celý její život
V roce 2021 začala natáčet videa na čínskou sociální síť Douyin a vyprávět, co si pamatuje z dětství. Čistou náhodou si jí všiml její bratranec, který ji následně spojil s její sestrou. Niou-chua se tak po čtvrt století dozvěděla, odkud pochází. A také to, že rodiče už nežijí.
Rozhodla se, že žena, která jí vzala dětství, nezůstane bez trestu. Podala oznámení na policii v Chan-tanu i v Kuej-jangu, dohledala muže, který prodej zprostředkoval, a požádala ho, aby svědčil. Sousedku pak poznala na fotografiích, které jí ukázali vyšetřovatelé. „Poznala bych ji, i kdyby se proměnila v popel,“ řekla podle magazínu The World of Chinese státní televizi CCTV.
Policie zatkla Jü Chua-jing ve městě Čchung-čching. Stalo se to v roce 2022, jen 24 dní poté, co ji Niou-chua poznala na fotografiích.
Sedmnáct dětí a dvanáct rodin, kterým se zastavil čas
Vyšetřování ukázalo, že Niou-chua nebyla jediná. Jü Chua-jing podle hongkongské verze deníku China Daily v letech 1993 až 2003 se dvěma komplici unášela děti v provinciích Kuej-čou a Jün-nan a ve městě Čchung-čching a prodávala je rodinám v Che-peji. Celkem šlo o 17 dětí z 12 rodin. Jako prvního prý prodala vlastního syna, když se ocitla bez peněz, uvedla podle zpravodajského serveru UCA News čínská státní média.
Soud v Kuej-jangu ji poprvé odsoudil k smrti v září 2023, tehdy za únos jedenácti dětí. Vyšší soud případ vrátil, protože se objevily další oběti, a v říjnu 2024 padl rozsudek smrti znovu, tentokrát za všech sedmnáct. Odvolací soud provincie Kuej-čou ho v prosinci potvrdil. Obžalovaná podle něj „zacházela s dětmi jako se zbožím, které se kupuje a prodává“, napsal deník China Daily.
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Rozsudek pak schválil čínský Nejvyšší lidový soud a v únoru 2025 byl vykonán, informovala hongkongská verze listu China Daily. Případ patří k nejsledovanějším true crime kauzám posledních let v Číně.
Z unesené holčičky se stala naděje pro další rodiny
Pro Niou-chuu ale příběh rozsudkem neskončil. Na Douyinu ji sleduje přes milion lidí a pomáhá jiným rodičům hledat ztracené děti. V jejím kosmetickém salonu policie zřídila místo, kde lidé mohou odevzdat vzorek krve do databáze DNA proti obchodu s dětmi, píše The World of Chinese. Od Jü Chua-jing žádala i odškodnění 8,8 milionu jüanů, tedy asi 28,6 milionu korun, i když sama počítala s tím, že dostane jen málo. „Opravdu doufám, že se tragédie naší rodiny už nebude opakovat,“ řekla podle stejného magazínu.
Podle zprávy čínského Nejvyššího lidového soudu, o které loni psal China Daily, únosů dětí v Číně od roku 1992 celkově ubývá, s krátkým nárůstem na přelomu tisíciletí. Pro rodiny, které své děti hledají dodnes, je to ale jen malá útěcha. Rodiče Jang Niou-chuy se návratu dcery nedočkali. Ona sama ale ukázala, že ani po čtvrt století nemusí stopa vychladnout. A každý vzorek, který lidé odevzdají v jejím salonu, je šance, že jiný příběh skončí dřív.
Zdroje: South China Morning Post, The World of Chinese, China Daily, UCA News