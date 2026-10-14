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Místo psychologa chatbot. S AI řeší trápení už třetina dospělých

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Dennívýzva
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Máte trápení? Možná ho dneska dřív než kamarádovi svěříte umělé inteligenci. Podle nového průzkumu už to dělá třetina dospělých a mezi mladými dokonce více než polovina.
Místo psychologa chatbot. S AI řeší trápení už třetina dospělých

Místo psychologa chatbot. S AI řeší trápení už třetina dospělých

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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