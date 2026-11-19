Ráno kolečko kolem rybníka, odpoledne pro rohlíky a večer ještě se psem. Kdo takhle tráví dny, má pocit, že pro své tělo dělá dost. Pak si jednou všimne, že se z nízkého gauče zvedá pomaleji a koš s mokrým prádlem je těžší než dřív. Za takovou změnou může být proces, který o sobě dlouho nedá vědět.
Váha se nehne, svaly přesto ubývají
Tento úbytek se odborně nazývá sarkopenie. Jde o ztrátu svalové hmoty, síly i funkce, která souvisí s věkem. Začíná nenápadně už v dospělosti a po šedesátce se může zrychlit.
Na váze se to často vůbec neprojeví. Svaly sice mizí, ale jejich místo postupně zabírá tuk. Tukové hmoty přibude v těle od 20 do 70 let věku asi o 40 %. Člověk tak váží pořád stejně, jen má méně síly.
Co procházka dá a co už ne
Pravidelný pohyb pomáhá starším lidem zůstat soběstační a snižuje riziko pádů. Souvisí také s lepším spánkem a s dobrou kondicí mozku. Procházky proto mají v týdnu své místo. Do doporučeného pohybu se počítá svižná chůze, při které se dá mluvit, ale ne zpívat. Pomalou procházku řadí NHS jen mezi lehké aktivity.
Do doporučeného týdenního pohybu se počítá svižná chůze, pomalá procházka svaly zatíží jen lehce. Ilustrační foto. Zdroj: Radik 2707 / Pexels.
Ve svalech jsou pomalá a rychlá vlákna. Rychlá se zapojují při prudkém, výbušném pohybu a s věkem ubývají rychleji. Ubývá tak nejen síly, ale i pohotovosti, se kterou tělo umí zareagovat.
Chůze i běžná práce kolem domu mají nízkou až střední intenzitu, která rychlá vlákna nepovzbudí. Díky nim přitom udržíte rovnováhu, když uklouznete na mokré dlažbě. Strach z pádu může vést k tomu, že se člověk hýbe méně. Pak zeslábne a riziko pádu ještě vzroste.
Dva dny posilování týdně navíc
Na ochabování svalů má velký podíl obyčejné nepoužívání. Silový trénink dokáže úbytek zvrátit a začít se dá i ve vyšším věku. Podle výzkumu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity roste začínajícím seniorům po 2 až 3 měsících dobře nastaveného programu maximální síla řádově o desítky procent.
Doporučení WHO, NHS, CDC i českého NZIP platná k listopadu 2026 radí lidem od 65 let týdně aspoň 150 minut středně náročného pohybu, kam se počítá i svižná chůze, nebo 75 minut pohybu intenzivního. K tomu patří 2 dny posilování všech hlavních svalových skupin, od nohou a hýždí přes záda a břicho až po hrudník, ramena a paže. Posilování patří navíc k těmto 150 minutám, klidně ve stejný den.
Poslední opakování by už mělo dát zabrat tak, aby se hodila krátká pauza, než začnete znovu. Počet opakování pak zvyšujte postupně.
Ranní kliky u kuchyňské linky
Posilovat se dá i doma. Kliky s rukama na pevné vyvýšené opoře, jako je zeď, stabilní nábytek nebo pracovní deska linky, jsou lehčí obměnou kliků na zemi. Britská NHS popisuje tento cvik u zdi, u linky postupujte obdobně:
Postavte se čelem k lince na délku paže. Položte dlaně na hranu pracovní desky. S rovnými zády a lokty u těla se pomalu nakloňte k desce. Stejně pomalu se odtlačte zpět.
Udělejte 3 série po 5 až 10 opakováních. Celá sada vám zabere jen pár minut. Linka musí být pevná a stabilní a pohyb pomalý a pod kontrolou. Komu se u linky necvičí dobře, může začít u zdi, kde je cvik nejlehčí.
Pevná židle posílí nohy
Nohy a hýždě procvičí vstávání ze židle. Podle NHS má být židle pevná a stabilní, bez koleček a bez područek, které omezují pohyb, a nesmí klouzat. Vstávejte silou nohou a rukama si nepomáhejte. NHS doporučuje pomalé provedení: čím pomaleji, tím lépe. Cílem je 5 opakování.
Kdo už vstává jistě, může časem přidat svižnější provedení, které trénuje rychlou sílu. Začněte jen několika opakováními. Podobně funguje rychlejší krok na schod, při kterém se pevně držíte zábradlí.
Kdo dlouho necvičil, má chronickou nemoc, potíže s rovnováhou nebo už upadl, měl by se před začátkem poradit s lékařem. Zátěž pak volte podle své kondice a přidávejte ji pozvolna.
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