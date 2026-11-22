Vítkovice porazily Hradec po více než čtyřech letech, dva góly dal Pavelka
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Vítkovice porazily Hradec po více než čtyřech letech, dva góly dal PavelkaZdroj: HC Vítkovice Ridera
Článek byl publikován 22.11.2026 18:59
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