Babiš odmítl návrh sedmiletého rozpočtu EU. Kritizuje nižší částku pro Česko
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Babiš odmítl návrh sedmiletého rozpočtu EU. Kritizuje nižší částku pro ČeskoZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.11.2026 20:48
Pardubice se v neděli rozešly se Zbrojovkou Brno po výsledku 1:1. Hosté ukončili sérii dvou ligových...
Delegáti České lékařské komory v neděli v Brně schválili usnesení s výhradami k plánům ministerstva...
Středeční soupeř Slavie v Lize mistrů měl v neděli dobře rozehraný zápas na Camp Nou. Barceloně ale po...
Ruský dron zasáhl v noci na neděli pětipodlažní dům v ukrajinském Dymeru. Odpolední bilance uváděla nejméně...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →