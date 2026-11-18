Na podzim to vypadá jako nejpohodlnější řešení. Polena se naskládají těsně k domu, pod okap, kousek od dveří, a celou zimu jsou po ruce. Hranice ale přitom měsíce zakrývá kus zdi, na který nikdo nevidí. Co se za ní mezitím děje, může vyjít najevo až s posledním přiloženým polenem.
Za hranicí vzduch špatně proudí
Když je dřevo přiražené ke zdi, mezi poleny a omítkou vzduch špatně proudí. Vlhkost se tam drží a nemá kam odejít. Polena navíc mohou chytat vlhkost od stěny, takže schnou hůř, než kdyby byla uložená volně.
Poleno, které se celou zimu dotýká omítky, tak má k plísni i hnilobě mnohem blíž než to, kolem kterého fouká vítr. Stejná vlhkost přitom působí i na druhou stranu, tedy na samotnou fasádu.
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Řasám a plísním na fasádě nahrává hlavně stín a omítka, která dlouho neoschne. Hranice dřeva stěnu zastíní a vzduch k ní skoro nepustí, takže zeď za ní osychá jen pomalu.
Plíseň se na fasádě projevuje jako černé skvrny, řasy jako zelené plochy. Skvrny se postupně zakusují do vrchní vrstvy omítky a dřív nebo později si vynutí opravu nebo nový nátěr fasády. Čím je místo za hranicí vlhčí a stinnější, tím větší je riziko, že se tam řasy a plísně uchytí.
Přes zimu případné skvrny schovávají samotná polena. Teprve když se zásoba na jaře spotřebuje, může se ukázat, co se za ní celou dobu dělo. Spory plísní mohou obtěžovat alergiky, protože plísně patří k významným alergenům. Kdo má potíže, měl by se poradit s lékařem.
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Hlavní hranici je lepší postavit kousek od domu, na místo, kam se pro dřevo pohodlně dojde a kde se nedotýká zdi. U stěny stačí malá zásoba na pár dní, kterou průběžně doplňujete z velké hranice. Pro ni platí několik zásad:
místo pod přesahem střechy, nejlépe na jižní nebo západní straně domu, mezera od zdi zhruba 10 cm, aby za poleny mohl proudit vzduch, podložení paletami nebo trámky, protože z holé země či betonu dřevo nasává vlhkost a hnije, spodní vrstva podle doporučení 10 až 20 cm nad terénem.
Odstup od zdi má ještě jednu výhodu. Myši a potkani si v hranici u zdi rádi udělají zázemí. Odtud už je to k větrací mřížce nebo netěsnému sklepnímu okénku jen kousek. Blíž ke stavbě se tak dostane i hmyz, který žije ve dřevě.
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Před deštěm stačí hranici chránit shora, třeba stříškou, kusem plechu nebo přesahem střechy. Boky nechte volné. Když dřevo zabalíte do plachty ze všech stran, vlhkost se pod ní sráží a zůstává uvnitř. Pokud plachtu použijete, dejte ji jen přes vršek a nad poleny nechte vzduchovou mezeru.
Dřevu stačí stříška nad hranicí, otevřené boky nechají vzduch odvádět vlhkost. Ilustrační foto. Zdroj: Marian Florinel Condruz / Unsplash.
Polena skládejte volně, s mezerami mezi nimi. Vzduch má proudit kolem hranice i skrz ni. Hustě narovnaná zásoba dopadne podobně jako dřevo přimáčknuté ke zdi.
Do vlhkého sklepa nebo garáže ukládejte jen dřevo, které už vyschlo. Nevyschlým polenům tam chybí proudění vzduchu a mohou zplesnivět.
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Špatně uložené dřevo vadí i v kamnech. Vlhké poleno víc kouří a uvolňuje víc škodlivin, v komíně se usazuje dehet a tepla je méně, protože část energie spotřebuje odpařování vody.
Suché poleno poznáte i bez přístrojů. Na čelech má praskliny a je lehčí. Vyschlá polena o sebe klepnou jasně a dutě, ta, která ještě drží vodu, jen tupě bouchnou.
Kdo chce mít jistotu, může použít vlhkoměr. Vhodné palivové dřevo má vlhkost pod 20 %. Vyplatí se ale jedno poleno rozpůlit a hroty přístroje zapíchnout do čerstvé plochy uprostřed, kde vlhkoměr ukáže přesnější hodnotu než na povrchu. Podrobnější rady ke skladování a sušení palivového dřeva, ze kterých článek vychází, uvádějí zdroje pod článkem.
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