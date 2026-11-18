Starý koberec je pryč, na jeho místě je nová podlaha a byt by měl působit moderně. Jenže v obýváku spojeném s kuchyní jako by najednou nic nepatřilo k sobě. Sedačka u jedné stěny, stůl u druhé, mezi nimi prázdná plocha, a výsledek působí spíš jako místnost, kde se jen čeká na stěhováky, než jako místo, kde se chce člověk večer natáhnout. Takový prostor se přitom dá zabydlet, aniž byste volali zedníka.
Koberec má v bytě novou roli
Celoplošných koberců v bytech postupně ubývá. Koberec jako takový ale z obýváků nezmizel. Místo metráže přes celou místnost dnes lidé spíš vybírají jeden menší kus, zato takový, na kterém se dá oko nechat a který něco vydrží.
Změnila se hlavně jejich úloha. Dřív koberec pokrýval celou podlahu, dnes v otevřeném prostoru vyznačuje, kde končí kuchyň nebo jídelna a začíná sezení. Hranici vidíte na první pohled, přestože tam není žádná stěna a nic se nebouralo.
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Další výhodou je volnost. Když se vám časem zachce jiného rozestavění nebo jiné barvy, kusový koberec srolujete a dáte jinam nebo vyměníte, a na čištění ho prostě vynesete. Celoplošný koberec takovou svobodu nedá.
Jak velký koberec vybrat
Obývací kout a jídelní stůl mají trochu jiné nároky. U sezení se běžně doporučuje, aby na koberci stály aspoň přední nohy sedačky a křesel. Celá skupina pak působí jako jeden celek. Je to spíš zvyklost a podle místnosti se od ní dá odchýlit.
U stolu je potřeba myslet na židle, které se při vstávání odsouvají. Konkrétní rozměry pro obývák zase doporučuje prodejce IKEA.
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Místo Velikost Na co myslet sezení ve velkém obýváku 200 × 300 cm koberec má být delší než sedačka sezení v menším obýváku 170 × 240 cm musí se na něj vejít sedačka i stolek jídelní stůl přesah zhruba 60 až 80 cm na každé straně plochý nebo velmi nízký vlas
Kdo si sedá ke stolu, má mít židli celou na koberci, i když ji odsune dozadu. Pod jídelní stůl se také víc hodí hladký, nízký koberec než huňatý, na kterém by drobky zůstávaly.
Sedačka zády ke kuchyni, lampa nad stolem
Dalším dělítkem je samotný nábytek. Ve větší místnosti nemusí sedačka stát u stěny. Když ji posunete blíž ke středu a otočíte zády ke kuchyni nebo jídelně, vznikne přirozená hranice obytné části. Aby z jídelny nebylo vidět jen holé opěradlo, můžete k němu přistavit nízký kus nábytku, na který se vejde lampička, kniha nebo hrnek.
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Pomůže i světlo. Místo jednoho stropního svítidla dostane každá zóna vlastní zdroj: nad jídelním stolem visí závěsná lampa, u sedačky svítí stojací lampa. Když večer rozsvítíte jen jednu z nich, prostor se opticky rozdělí na dvě části.
Vlastní světlo pro jídelní stůl i sezení opticky rozdělí otevřený prostor na dvě části. Ilustrační foto. Zdroj: Max Vakhtbovych / Pexels. Konec metráže v obýváku
Posun probíhá už dlouho. Celoplošné koberce ustupují postupně zhruba od přelomu tisíciletí. Nejprve je vystřídal laminát, v posledních letech si lidé stále častěji vybírají vinyl. Jeho dílce připomínají prkna, snesou vodu, dají se vytírat a hodí se i na podlahové topení.
Hlavním důvodem je údržba. Celoplošný koberec vyžaduje časté vysávání a čas od času hloubkové čištění, tvrdou podlahu stačí setřít. Prach a roztoči se navíc drží v textiliích včetně koberců. Alergologové proto lidem s alergií na roztoče doporučují celoplošné koberce co nejvíc odstranit, menší kusové koberce mít mohou, pokud je pravidelně čistí. Konkrétní postup je dobré probrat s vlastním lékařem.
Na co myslet před nákupem
Pro běžný provoz je praktický polypropylen: s úklidem si poradí, opotřebení snáší dobře a peněženku nezruinuje. Huňaté kusy a koberce z hrubých přírodních vláken jsou naopak náročnější, protože drobky a prach v nich zapadnou hlouběji.
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Na podlahové topení koberec dát můžete, jen by neměl být silný ani hrubý, protože takový koberec brzdí prostup tepla. Jestli je vhodný, ukazuje piktogram na jeho rubu.
Na hladké podlaze myslete i na bezpečnost. Malý koberec může po vinylu nebo laminátu snadno ujet, zvlášť tam, kde se často chodí, proto pod něj patří protiskluzová podložka. U sezení ho navíc přidrží sedačka, která stojí na jeho předním okraji.
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