Východočeši skórovali v každé ze třetin, v utkání využili dvě přesilovky, za hosty se až při tříbrankovém manku prosadil Michal Řepík. Obhájce titulu snížil ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.
Pardubičtí v osmé minutě rozehráli první přesilovku, jenže hosté v brance s Kořenářem se ubránili. Když o něco později usedl na trestnou lavici pardubický Stránský, hned za pět sekund ho následoval Blümel ze Sparty za nedovolené bránění. Delší početní výhodu si hosté zahráli o chvíli později, v největší šanci hostů vyrazil gólman Subban střelu Blümela.
Ani tuto přesilovku však hosté neodehráli celou, tentokrát v jejím závěru dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Dělovku Stránského pak zastavil Mašín, jenž po zásahu pukem do nohy odkulhal na střídačku a následně do kabiny. V přesilovce Pardubic se v 18. minutě prosadil Kondelík, jenž svým druhým pokusem překonal Kořenáře a poslal Dynamo do vedení. I když měli domácí za první třetinu jen čtyři střely na branku, odcházeli z ledu po první dvacetiminutovce s jednobrankovým náskokem.
Ještě lépe pro Dynamo to vypadalo ve 26. minutě. Pražané sice nejprve v oslabení obětavě zblokovali několik střel, ale potom inkasovali, když napřáhl obránce Košťálek a vstřelil druhý gól Pardubic.
Dramatický průběh zápasu v jeho polovině ještě ozdobila bitka v podání Kelemena a Pospíšila, oba dostali pětiminutové tresty. V dalších šancích Dynama neuspěli Poulíček a Smejkal, na druhé straně držel Subban dál čisté konto. Pardubicím v průběhu utkání ze sestavy vypadli Lauko a Kaut, mezi útočníky tak zaskakoval i sedmý bek Chabada.
Náskok Pardubic hned 17 sekund po startu třetí části navýšil Kelemen, který zakončil střelou z prostoru kruhu. Ve 43. minutě se poprvé prosadili i hosté, když se puk od Řepíka v nepřehledné situaci doploužil za brankovou čáru. Rozhodčí situaci zkoumali u videa a branku Sparty potvrdili.
Další velká příležitost Pražanů přišla v 55. minutě po vyloučení Ščotky za podrážení. Střely Řepíka či Rutty za Subbana neprošly, domácí se v oslabení ubránili. Hosté už se ani nedostali k odvolání brankáře, Pardubičtí si pohlídali konečný výsledek 3:1.
HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 18. Kondelík (Červenka, M. Tourigny), 27. Košťálek (Tomášek, M. Stránský), 41. Kelemen (T. Nosek, Kondelík) - 43. Řepík (Shore, N. Seppälä). Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Frodl, Thuma. Vyloučení: 4:5, navíc Kelemen - J. Pospíšil oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 10 051.
Pardubice: M. Subban - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, od 21. navíc Chabada - Lauko, Mandát, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - M. Kaut, T. Nosek, Kondelík - Kelemen, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.
Sparta: Kořenář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - Vesalainen, Shore, Řepík - Sekáč, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, Hradec, Blümel - J. Pospíšil, Kuťák, M. Procházka - od 21. navíc Daníček. Trenér: P. Augusta.