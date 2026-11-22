Večer v Little Caesars Areně měl patřit někomu jinému. Casey Cizikas odehrál tisící zápas v NHL, jeho děti před utkáním četly sestavu a Red Wings ho ocenili během televizní přestávky. Islanders nakonec vyhráli 3:2 a o výsledku rozhodl český útočník, který strávil na ledě 11 minut a 49 sekund. Palát dvakrát skóroval a pětkrát vystřelil. Po zápase dostal od spoluhráčů týmovou cenu pro pracanta večera. Trenér Islanders Patrick DeBoer přitom mluvil o věcech, na které statistiky nestačí: o bloku v posledních vteřinách, o hokeji, který bolí, a o lajně, která dala zápasu jinou energii.
Teč, dorážka a konec půstu
Islanders v sobotu místního času prohrávali 0:1, když se ve druhé třetině v čase 9:10 Palát postavil před branku Detroitu. Obránce Ben Hutton vypálil od modré čáry a český útočník puk tečoval do sítě. Srovnáno na 1:1 a konec dvanáctizápasového čekání na gól.
Druhá branka přišla ve třetí třetině a měla stejný rukopis. Akci rozjeli Cizikas s mladým obráncem Matthewem Schaeferem, po Schaeferově střele zůstal puk ležet v brankovišti a Palát ho dorazil na 3:1. Detroit ještě snížil, ale vítěznou branku už nesmazal.
Oba góly padly z míst, kde se hokej nehraje pro krásu. Teč z clony a dorážka zblízka, tedy přesně ty situace, pro které trenéři posílají na led hráče jako Palát. Žádná individuální akce přes půl hřiště. Jen správné místo ve správnou chvíli a ochota si tam pro puk dojet.
Pro Paláta to byl první vícebodový zápas sezony a první dvougólový večer od 12. ledna 2026. Tehdy ještě v dresu New Jersey pomohl dvěma brankami porazit Minnesotu 5:2.
Helma místo hvězdy zápasu
Výraz „dříč večera“ v tomto případě nepatří mezi oficiální hvězdy zápasu, jak je vyhlašuje NHL. Jde o kabinový rituál. Islanders po každé výhře předávají dvě ceny: veslo pro hráče, který zápas nejvíc ovlivnil, a helmu pro toho, kdo odvedl nejvíc poctivé práce. Podle
webu Islanders tentokrát veslo připadlo jubilantovi Cizikasovi, helmu dostal Palát.
Takové ocenění má v kabině svou váhu. Neuděluje ho novinářská komise ani statistik, ale spoluhráči, kteří vidí, kdo blokoval, kdo vyjížděl do soubojů a kdo se nevyhýbal brankovišti.
DeBoer po zápase mluvil ve dvou rovinách. Nejdřív o čtvrté lajně, která podle něj dala dva góly a rozhodla utkání. Pak o Cizikasovi. Jubilant byl na ledě u obou branek své formace a v posledních 69 sekundách zablokoval střelu, která mohla poslat zápas do prodloužení. Podle trenéra jsou přesně takové momenty tím, na čem Cizikas postavil své hokejové živobytí.
Ta věta mířila na kapitána čtvrté lajny, ale popisuje celou její identitu. A Palát do ní v Detroitu zapadl tak přirozeně, jako by v ní hrál roky.
Lajna poskládaná za pochodu
Trojice Palát, Cizikas a Pageau přitom nebyla součástí plánu. Trenéři Islanders přeházeli útoky až na začátku druhé třetiny, takže trojice spolu odehrála při hře pět na pět jen 5 minut a 31 sekund. I tak z toho vytěžila víc než kterákoli jiná útočná formace.
Podle
rozboru Islanders vypadala čísla takto:
Ukazatel (hra 5 na 5) Lajna Paláta, Cizikase a Pageaua Společný čas na ledě 5:31 Střelecké pokusy 12:6 Vytvořené šance 7 Vysoce nebezpečné šance 3 Góly 2
Za pět a půl minuty dvojnásobek střeleckých pokusů soupeře a dva góly. Z formace, která má podle hierarchie sestavy hlavně udržet nulu a dát odpočinout prvním dvěma útokům.
Podle nás vysvětlení netkví v náhodě. Cizikas je specialista na napadání a oslabení, Jean-Gabriel Pageau stojí na vhazování a defenzivní spolehlivosti a Palát celou kariéru staví na obousměrné hře a ochotě chodit do provozu před bránu. Tři hráči, kteří nepotřebují mít puk na hokejce dlouho, aby byli nebezpeční. Napadnou, vybojují, vystřelí, dorazí. Takový hokej se v krátkých střídáních hraje snáz než kombinační a jedenáct minut na ledě mu proto stačí.
Detroit to cítil. Trenér Red Wings Todd McLellan po zápase uznal, že jeho tým bojoval na dobré úrovni, ale chyběla mu produktivita. Islanders ji v rozhodujících chvílích měli právě ze spodní části sestavy.
Tisíc zápasů za jeden klub
Cizikas se v Detroitu stal teprve čtvrtým hráčem v historii Islanders, který za klub odehrál tisíc utkání. Před ním to dokázali jen legendy Bryan Trottier a Denis Potvin a dlouholetý útočník Josh Bailey.
Do klubových tabulek se nedostal díky gólům. Od doby, kdy liga sleduje hity a zablokované střely, je v historii Islanders třetí v počtu hitů a sedmý v počtu zablokovaných střel. Klub ho dlouhodobě popisuje jako hráče nevyčerpatelné energie, který se nebojí oslabení, vhazování ani střel letících do těla.
Jeho jubilejní večer měl ironický, ale výmluvný průběh. Góly za něj dal někdo jiný, on sám přidal práci, za kterou body nejsou. A blok v závěru byl podpisem kariéry v jediném okamžiku.
Palát v New Yorku: veterán do hloubky sestavy
Palát je u Islanders relativně novou tváří. Přišel 28. ledna 2026 z New Jersey spolu s volbou ve třetím kole draftu 2026 a v šestém kole 2027, výměnou za Maxima Cyplakova. V dresu Devils měl tehdy za 51 zápasů jen deset bodů. Při příchodu na Long Island sám otevřeně řekl, že by rád produkoval víc, ale nepřichází dávat padesát gólů. Mluvil o hře do obou stran.
Tu roli plní i v aktuálním ročníku. Po zápase v Detroitu má ve 22 utkáních čtyři góly a tři asistence. Hraje zhruba 12 až 13 minut na zápas, tedy porci typickou pro spodní formace. Mezi českými hráči v NHL je bodově za špičkou, kterou vede David Pastrňák s 31 body před Martinem Nečasem (26), Tomášem Hertlem (20), Pavlem Zachou (17) a Filipem Hronkem (16).
Jestli dvougólový večer Palátovi zajistí stabilnější místo, zatím nikdo z Islanders nepotvrdil. Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení klubu o reakci na Palátovy výkony a jeho budoucnost, ale do publikace tohoto článku jsme se odpovědi nedočkali.
Čísla nové lajny ale trenérům dávají silný argument, aby ji nechali pohromadě. Jde-li o přesnou souhru tří hráčů stejného ražení, dá se čekat, že ji DeBoer jen tak nerozbije.
Výhra protáhla bodovou sérii Islanders na sedm zápasů. Tým má bilanci 11 výher, 6 porážek v základní hrací době a 5 po prodloužení či nájezdech, celkem 27 bodů. V Metropolitní divizi je čtvrtý, bodově srovnaný s Rangers. Že netáhne jen čtvrtá lajna, ukazuje Simon Holmström, který si sérii bodovaných zápasů prodloužil na kariérní maximum sedmi utkání s jedenácti body.
Další šanci navázat dostane Palát v pondělí doma v UBS Areně proti Torontu. Zápas začíná v noci na úterý 24. listopadu v 1:30 našeho času. Utkání NHL lze v Česku sledovat na stanicích Nova a Prima a jejich streamovacích službách. Kompletní přehled nabízí
NHL.com/cs, všechny zápasy jsou s anglickým komentářem dostupné také přes NHL.tv na platformě DAZN.
V Detroitu se slavil muž s tisícem zápasů a v kabině mezi sebou lajna rozdělila veslo i helmu. Palát si odnesl tu méně okázalou z obou cen. Pro hráče jeho typu je ale ta pravá.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek