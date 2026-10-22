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Otevřete dnes rozvaděč a podívejte se na jistič. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

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Hned vedle elektroměru sedí nenápadný přístroj s páčkou a malým číslem. Většina lidí si ho všimne jen ve...
Otevřete dnes rozvaděč a podívejte se na jistič. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Otevřete dnes rozvaděč a podívejte se na jistič. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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