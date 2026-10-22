Otevřete dnes rozvaděč a podívejte se na jistič. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Hned vedle elektroměru sedí nenápadný přístroj s páčkou a malým číslem. Většina lidí si ho všimne jen ve chvíli, kdy jim vypadne proud. Právě to číslo ale určuje pevnou položku na faktuře, kterou platíte, i kdyby elektroměr za celý měsíc nenaměřil jedinou kilowatthodinu.
Tou jednou věcí, kterou byste v rozvaděči vidět neměli, je hodnota vyšší, než vaše domácnost doopravdy potřebuje. Kontrola zabere pár minut a nic při ní nemusíte rozebírat.
Kde hlavní jistič najdete a jak ho přečíst
Hlavní jistič je umístěný v elektroměrové skříni hned před elektroměrem. V panelových a dalších bytových domech ji obvykle najdete na společné chodbě. U rodinného domu bývá skříň zpravidla na hranici pozemku, někdy ale i uvnitř domu. Do skříně se stačí podívat. Na samotný jistič nesahejte, jeho výměnu smí provést jen elektrikář.
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Hodnotu prozradí číslo přímo na jističi, třeba „B25“. Písmeno B nebo C před číslem je technické označení typu, pro platbu rozhoduje jen číslo za ním. Hodnota jističe odběrného místa se zapisuje například jako 3×25 A. První číslo říká, kolik fází jistič hlídá, druhé udává proud, při jehož překročení jistič vypne. Kdo se do skříně nedostane, najde údaj ve smlouvě nebo na vyúčtování mezi technickými parametry odběrného místa.
Kolik spotřebičů váš jistič unese
Z označení si snadno spočítáte, jaký výkon můžete v jednu chvíli odebírat. Stačí vynásobit počet fází, počet ampérů a napětí 230 voltů. Jistič 3×32 A tak unese zhruba 22 080 wattů, menší 3×20 A přibližně 13 800 wattů.
Do vlastního součtu patří jen spotřebiče, které u vás opravdu běží současně. Jejich příkon najdete na typovém štítku. Pokud vám výsledek vychází hluboko pod možnostmi jističe, máte rezervu, za kterou zbytečně platíte.
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Stálou měsíční platbu za příkon stanovuje Energetický regulační úřad v cenovém výměru, který platí od 1. ledna 2026. Platba se odvíjí od hodnoty hlavního jističe a na tom, kolik elektřiny skutečně spotřebujete, vůbec nezávisí. Pro nejrozšířenější jednotarifovou sazbu D02d vypadají ceny takto:
Hlavní jistič ČEZ Distribuce EG.D PREdistribuce do 1×25 A (a do 3×10 A) 102 Kč 100 Kč 87 Kč 3×16 A 164 Kč 160 Kč 139 Kč 3×20 A 205 Kč 200 Kč 173 Kč 3×25 A 256 Kč 250 Kč 217 Kč 3×32 A 327 Kč 320 Kč 277 Kč 3×40 A 409 Kč 400 Kč 347 Kč
Ceny jsou uvedené za měsíc bez DPH a platí pro rok 2026.
Kdyby domácnost v síti EG.D vyměnila jistič 3×32 A za 3×20 A, zaplatila by při cenách pro rok 2026 za samotný příkon zhruba o 1 740 Kč ročně méně, a to včetně DPH. Domácnosti s bojlerem nebo elektrickým topením mají jiné sazby a jiné částky, princip zůstává stejný.
Přečtěte si také: Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat Stálá platba za příkon roste s hodnotou hlavního jističe a na skutečné spotřebě domácnosti nezávisí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdo mívá jistič zbytečně silný
Distributor EG.D pro Seznam Zprávy upozornil hlavně na domy, které dřív topily elektřinou a dnes mají jiný zdroj tepla. Druhou typickou skupinou jsou nemovitosti, které změnily majitele. Noví vlastníci je využívají jinak než ti předchozí, jistič ale zůstal původní.
Rezerva vzniká i tehdy, když z domácnosti zmizí některý náročný spotřebič. ČEZ v takové situaci doporučuje probrat hodnotu jističe s elektrikářem. Opačná chyba ovšem také existuje: příliš slabý jistič bude při souběhu spotřebičů vypínat.
Jak jistič zmenšit bez rizika
Zmenšení jističe probíhá ve třech krocích:
Správnou hodnotu by měl posoudit elektrikář nebo revizní technik, který zohlední, co u vás běží současně. Podáte žádost o změnu, a to buď přes svého dodavatele, nebo přímo u distributora. ČEZ Distribuce ji přijímá i online. Po schválení jistič vymění elektrikář a změna se podle pravidel ERÚ promítne i do smlouvy.
Za snížení jističe distributor nic neúčtuje, takže vás vyjde jen nový jistič a montáž. Poplatek podle počtu ampérů přichází na řadu až při navýšení příkonu. Kdybyste se později vrátili k silnějšímu jističi, za každý přidaný ampér byste už zaplatili, proto novou hodnotu volte s rozmyslem.
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Zdroje: https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/erv182025.pdf, https://www.cez.cz/cs/podpora/jak-a-kdy-vymenit-jistic, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-pozor-na-predimenzovany-jistic-mozna-platite-stovky-korun-rocne-navic-185516, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/491743-ucet-za-energie-muze-zvysovat-zbytecne-silny-hlavni-jistic, https://www.az-elektrina.cz/mesicni-poplatek-za-jistic/, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/125284-setrit-za-energie-muzete-i-vymenou-jistice, https://energozrouti.cz/uspora-za-elektrinu-vymenou-jistice-nebo-tarifni-sazby, https://www.srovnejto.cz/blog/platba-za-jistic/
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