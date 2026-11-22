Bylo zhruba 15:48, sobota 21. listopadu, a valná hromada v mnichovském BMW Parku běžela už bezmála pět hodin. K mikrofonu přistoupil dvacátý a poslední řečník dne. Dr. Jonatan Hoffmann, dvaatřicetiletý neurolog z mnichovské nemocnice Klinikum rechts der Isar, se představil jako člen klubu. Pak bez okolků řekl, že Jamal Musiala potřebuje podporu, ne veřejné otázky, zda se ještě někdy vrátí na svou dřívější úroveň. Jmenoval Jana-Christiana Dreesena, Uliho Hoeneße a hlavně Karla-Heinze Rummeniggeho. Podle Hoffmanna nemá jejich přístup mnoho společného s heslem „Mia san mia“ ani s rodinou FC Bayern. Sál odpověděl hlasitým potleskem. Klub, který se ten den chlubil překročením hranice půl milionu členů, tak musel poslouchat, jak ho jeden z nich usvědčuje z nedostatku rodinného ducha.
Co rozpoutalo Rummenigge a Hoeneß
Hoffmannova řeč nepřišla z ničeho. Den předtím, 20. listopadu, Musiala naskočil zhruba na dvacet minut proti Kolínu. Po zápase se před kamerou Sky rozpovídal Rummenigge. Je podle něj „možné a nevyloučené“, že se Musiala na dřívější úroveň nevrátí. A pokud nebude „starým Jamalem“, bude se muset mluvit s rodinou, hráčem a agenturou, protože dané částky by pak „nebyly představitelné“.
Hoeneß tuhle debatu otevřel už dřív, když nahlas uvažoval, zda to, co Musiala může odvádět, odpovídá jeho smlouvě. Dreesen, šéf představenstva, patří do stejné linie, která na kauzu hledí především optikou peněz a moci.
Kontrakt přitom není drobnost. Musiala podepsal v únoru 2025 smlouvu do roku 2030 a podle médií patří k nejlépe placeným hráčům kádru; uvádí se plat kolem 625 milionů korun ročně. Pro srovnání: Bayern podle své výroční finanční zprávy za sezonu 2025/26 vykázal rekordní obrat zhruba 24,7 miliardy korun a čistý zisk přibližně 570 milionů korun. Jeden plat tak zhruba odpovídá celoročnímu zisku klubu. Strach z dlouhého a drahého závazku je pochopitelný. Otázkou je, proč se řeší do mikrofonu.
Proti této linii stojí sportovní vedení. Hoffmann sám uvedl trenéra Vincenta Kompanyho a sportovního ředitele Maxe Eberla jako příklad lidí, kteří hráči „kryjí záda“. Eberl obavy kolegů z vedení nezpochybnil, ale dodal větu, která rozdělení klubu shrnuje lépe než cokoli jiného: „My ve sportu máme jiné přesvědčení.“
Absence, záchvaty a hledání správných léků
Slovo „kolabující“ se k Musialovi přilepilo v srpnu 2026. Během dvou přípravných zápasů, proti Lipsku a Heidenheimu, měl na hřišti krátké epizody, při nichž se sesunul. Sám pak na Instagramu vysvětlil, že mu lékaři diagnostikovali dočasné, krátce se objevující a dobře léčitelné absence vyvolané neurologickou dysfunkcí. Další zdravotní riziko podle něj nehrozí, pokud hraje se souhlasem neurologických specialistů.
Absence jsou krátké výpadky vědomí. Člověk na několik sekund působí odpojeně a nereaguje. Mohou se objevovat v rámci epilepsie; pojem „neurologická dysfunkce“ je ale širší a nespecifický. Přesnou diagnózu Musiala nezveřejnil a nikdo jiný ji veřejně nedoložil.
V srpnu Bayern podle informací agentury dpa neviděl žádné náznaky, že by hráč nemohl pokračovat na své úrovni. Listopad obraz zkomplikoval. Podle Sky a Bildu měl Musiala v pondělí 16. listopadu další neurologický záchvat, tentokrát mimo zápas. Už v úterý znovu normálně trénoval s týmem. Medikace se podle Sky dál ladí a část vedení a dozorčí rady sleduje vývoj s rostoucí obavami. Dozorčí rada ostatně zasedala k Musialovu případu právě 16. listopadu.
Zdravotní fakta tedy nemluví o konci kariéry. Hráč trénuje i nastupuje. Spor se vede o něco jiného: zda se vrátí na úplné maximum a kolik má do té doby stát.
Hainer hasí, FIFPRO přilévá
Prezident Herbert Hainer reagoval ještě na valné hromadě připraveným prohlášením. V Bayernu se podle něj zdraví a těžké životní fáze berou v potaz, Musiala dostane „každou podporu a každý čas“ a všechny, výslovně včetně Hoeneße, Rummeniggeho a Dreesena, spojuje starost o hráče i o klub. Všichni tři si prý přejí návrat „starého Jamala“. Podle Sky se pak Hainer s Dreesenem snažili situaci uklidnit.
Jenže ve stejný den vydala hráčská organizace FIFPRO vlastní stanovisko, které je podstatně ostřejší než cokoli, co zaznělo v sále. Vedení Bayernu obviňuje z koordinované strategie tlaku na Musialu a jeho zástupce. A připomíná princip smluvní stability: zranění ani pokles formy podle FIFPRO nejsou důvodem k veřejnému otevírání dohodnutých podmínek, stejně jako mimořádná forma nedává hráči automatický nárok na vyšší plat.
Samostatnou odpověď Bayernu přímo na obvinění FIFPRO jsme zatím nenašli. Klub obecně mluví o podpoře a starosti. Musialova agentura se k Rummeniggeho výrokům veřejně nevyjádřila a podle ntv odkazuje na průběžnou důvěrnou komunikaci se sportovním vedením, tedy s Eberlem, Markusem Freundem a Kompanym. S dozorčími radními ne. I to je vzkaz.
Kritika se ozvala i zvenčí. Bývalý kapitán Stefan Effenberg označil chování vedení za „katastrofální“, kriticky se vyjádřil i Lothar Matthäus.
Co Bayern se smlouvou smí a nesmí
Rummeniggeho věta o částkách, které by „nebyly představitelné“, naráží na právní realitu. Právník Joachim Rain pro Sky a RTL vysvětlil v rozboru Sky Sport, že Bayern nemůže Musialovi jednostranně snížit plat ani změnit smlouvu kvůli nemoci nebo výkonnostnímu poklesu. Výpověď by připadala v úvahu jen při trvalé pracovní či sportovní nezpůsobilosti a pro tu aktuálně nejsou žádné indicie.
Rain upozornil ještě na jednu věc. Pokud by klub veřejně sděloval zdravotní informace, které hráč sám nezveřejnil, mohl by se Musiala bránit například žalobou na zdržení se takového jednání.
Klub tedy nemá v ruce páku, kterou by mohl zatáhnout sám. Může jen tlačit na dobrovolnou úpravu. Podle nás právě proto dává výklad FIFPRO smysl: veřejné zpochybňování návratu je jediný nástroj, který Bayernu zbývá, chce-li změnit čísla v kontraktu. Je to ovšem stále tvrzení hráčské organizace, ne přiznaná strategie klubu.
Rummenigge mimochodem zároveň řekl, že si neumí představit, že by Musiala za těchto okolností odešel nebo ho koupil jiný klub. Bayern tak hráče nechce pustit, ale nechce ho ani platit podle dohody. Takový postoj se obhajuje těžko.
Redakce SportyŽivě.cz požádala press centrum Bayernu o reakci na celou situaci, ale zatím žádná nedorazila.
Eriksen jako protipříklad
Přímou obdobu, kdy klub veřejně zpochybňuje smlouvu nemocného hráče, jsme nedohledali. Nejbližší zdravotně-smluvní případ je Christian Eriksen. Po srdeční zástavě na Euru 2021 mu voperovali defibrilátor, se kterým italská Serie A nedovoluje hrát. Inter Milán s ním v prosinci 2021 ukončil smlouvu vzájemnou dohodou a rozchod podal smířlivě. Eriksen pak podepsal v Brentfordu, který zdůraznil důkladnou lékařskou prověrku a respekt k lékařskému tajemství.
Rozdíl je zásadní. Eriksenovi start znemožnila ligová pravidla. Musiala hraje, trénuje a lékaři mu fotbal povolují. Tlak na hodnotu jeho kontraktu tak nevychází z žádného zákazu, ale z rozhodnutí lidí ve vedení mluvit nahlas.
Bayern rád připomíná, že je rodina. Rodiny se ale o zdraví svých členů a o penězích obvykle baví za zavřenými dveřmi, ne v pozápasovém rozhovoru. Hoffmann nemusel citovat žádnou lékařskou zprávu, stačilo mu připomenout klubu jeho vlastní heslo. A pět set tisíc členů teď ví, že mu vedení v tomto případě nedostálo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl