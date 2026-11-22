Starší notebook s Windows 10 doma funguje, pošta i fotky se otevřou jako vždycky, a tak se ho nikomu nechce měnit. Microsoft letos v létě potichu prodloužil program, který takové počítače dál chrání. Záplaty z něj ale dostane jen počítač, který majitel do programu zapíše a který splní podmínky. Kdo to přehlédne, může mít systém otevřený útokům, aniž by to tušil.
Počítač po konci podpory běží dál
Microsoft přestal Windows 10 běžně podporovat 14. října 2025. Systém od té doby nedostává nové funkce, technickou pomoc ani opravy zabezpečení, i když počítač normálně funguje.
Samotný antivirus tuhle mezeru nezaplní. Chyby v samotném systému opravit neumí, a ty tak zůstávají otevřené novým hrozbám. Opravit je dokáže jen aktualizace od Microsoftu.
Ochranu prodlužuje program rozšířených bezpečnostních aktualizací, zkráceně ESU. Microsoft koncem června 2026 upravil jeho pravidla a zapsané domácí počítače dostávají opravy až do 12. října 2027, o rok déle, než se původně počítalo. Kdo už zapsaný je, nemusí nic dělat.
V Česku stačí účet Microsoft
Podle stránek Microsoftu jsou v Česku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru k listopadu 2026 dvě možnosti. Zdarma se zapíšete, pokud se do Windows 10 přihlašujete účtem Microsoft, který jste při registraci použili. Kdo chce zůstat u místního účtu, zaplatí jednorázově 30 USD plus daň, případně odpovídající částku v místní měně. Cizí návody s body Microsoft Rewards nebo zálohou nastavení se týkají zemí mimo tuto oblast.
Zapsat se může počítač, který splňuje tyto podmínky:
systém Windows 10 ve verzi 22H2, všechny nejnovější aktualizace, účet správce (dětský účet Microsoft nestačí).
Odkaz Zaregistrovat se pak ukáže ve Windows Update, kam se dostanete přes Nastavení a položku Aktualizace a zabezpečení. Tamtéž později zkontrolujete, jestli registrace platí.
Na co si u registrace dát pozor
U bezplatné varianty hlídejte přihlašování. Kdo se na počítači účtem Microsoft nepřihlásí po dobu až 60 dní, o aktualizace přijde a musí se zapsat znovu. ESU navíc přináší jen kritické a důležité bezpečnostní opravy, žádné nové funkce ani technickou podporu, s výjimkou pomoci s aktivací a instalací samotného ESU.
Zvládne váš počítač Windows 11?
Windows 11 je pro majitele Windows 10 zdarma. Nabídne ho Windows Update, z edice Home přejdete na Home a z Pro na Pro. Počítač musí mít Windows 10 aspoň ve verzi 2004 a mezi hlavní požadavky na vybavení patří: procesor ze seznamu schválených, alespoň 1 GHz a 2 jádra, 4 GB operační paměti, 64 GB úložiště, UEFI se zabezpečeným spouštěním, bezpečnostní čip TPM 2.0.
Potřeba je i grafika s DirectX 12 a ovladačem WDDM 2.0 a displej 720p větší než 9 palců. Edice Home navíc při prvním nastavení vyžaduje internet a účet Microsoft.
Ověřit to můžete v aplikaci Kontrola stavu počítače nebo ve Windows Update. Rozhoduje hlavně procesor, s jehož výměnou se počítat nedá. Paměť nebo disk jde u části počítačů doplnit a TPM či zabezpečené spouštění se někdy dá zapnout v nastavení firmwaru. Po úpravě počkejte, až vám Windows Update nabídne Windows 11 sám.
Paměť nebo disk jde doplnit jen u části notebooků, pro Windows 11 rozhoduje hlavně procesor. Ilustrační foto. Zdroj: Darius Cotoi / Unsplash. Office může skončit dřív než systém
Microsoft Office 2016 a 2019 nemají od 14. října 2025 podporu na žádném systému. Podpora Office 2021 skončila 13. října 2026 bez možnosti prodloužení. Programy se dál spustí, jen už nedostávají bezpečnostní opravy.
Podle stavu k listopadu 2026 Microsoft na Windows 10 nepodporuje ani Office 2021 a 2024, i když na něm fungují.
Microsoft Office 2024 je podporovaný na Windows 11 do října 2029. Aplikace Microsoft 365 dostávají na Windows 10 bezpečnostní opravy do 10. října 2028, nové funkce už ne. Přejít hned, nebo počkat?
Když počítač požadavky splňuje, přechod na Windows 11 nic nestojí a není důvod ho odkládat. Starost o registraci ESU tím odpadne. Podrobná pravidla obou možností najdete ve zdrojích pod článkem.
Pokud počítač požadavky nesplňuje, dává vám ESU čas do 12. října 2027. S registrací nečekejte. Pozdějším zápisem nic nezískáte, protože ochrana končí pro všechny ve stejný den, a nezapsaný počítač mezitím zůstává bez oprav. Microsoft pro takové počítače doporučuje zjistit u výrobce, jestli jde počítač vylepšit, nebo zvážit nový počítač s Windows 11. Staré soubory do něj přenese program Windows Zálohování.
Zdroje: https://www.microsoft.com/cs-CZ/windows/end-of-support, https://support.microsoft.com/cs-CZ/Windows/experience/compatibility/windows-11-system-requirements, https://www.svetandroida.cz/windows-10-bezpecnostni-aktualizace-2027/, https://bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-quietly-extends-free-windows-10-esu-support-to-october-2027, https://www.techrepublic.com/article/news-windows-10-esu-eligibility/, https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-10/windows-10-free-esu-eea-requirements-revealed-microsoft-account-60-days, https://heise.de/-11258302, https://www.helpnetsecurity.com/2026/06/26/microsoft-windows-10-free-security-updates-esu-program/