Hrála se desátá minuta první třetiny v Sunrise a Buffalo prohrávalo s Floridou 0:1. Zach Benson a Tage Thompson posunuli puk do útočného pásma, Kulich zakončil a v čase 9:56 bylo vyrovnáno. Šlo o jeho třetí gól sezony. Výmluvnější byl ale údaj o čase na ledě: 21 minut a 38 sekund, nejvíc v ročníku. Buffalo nakonec prohrálo 3:4, pro českého centra to přesto byl nejsilnější večer od chvíle, kdy se loni na podzim dozvěděl, že má v těle krevní sraženinu. Před rokem nevěděl, jestli ještě bude hrát hokej. Teď ho trenér Lindy Ruff staví mezi Thompsona a Bensona, tedy do formace, na které stojí ofenziva celého týmu.
Sraženina, která málem ukončila kariéru
Kulichův zdravotní příběh začal nenápadně. Klub ho spojuje se zákrokem Bretta Howdena z 15. března 2025, po kterém Kulich prošel protokolem pro otřesy mozku. Během letní přípravy se potíže zhoršily po dalším kontaktu na tréninku. Následovaly závratě, únava, pocit zpomalenosti a „mlhavá“ paměť. Hrál dál, do sezony 2025-26 nastoupil a ve dvanácti zápasech nasbíral tři góly a dvě asistence.
Poslední zápas odehrál 1. listopadu 2025 proti Washingtonu. Následovalo CT vyšetření a nález krevní sraženiny. Tím jeho sezona skončila.
Léčba nepřinesla očekávaný efekt. Po pěti měsících se sraženina podle klubu zmenšila jen zhruba o pětinu. Buffalo proto Kulichovi zajistilo konzultaci s odborníky z Mayo Clinic v Minnesotě, kde v březnu 2026 podstoupil tříhodinový zákrok. Sraženinu mu odstranili, celou dobu byl při vědomí a domů se vrátil po týdnu.
V rozhovoru pro
Sabres.com Kulich přiznal, že se bál o zdraví i o kariéru. Přemýšlel, co bude dělat, pokud se k hokeji nevrátí, a zmínil i práci u otce ve stavebnictví. V září klub oznámil, že je bez sraženiny, plně zdravý a v herní kondici. Na víc se veřejné zdroje neodvažují. Žádnou prognózu do budoucna nikdo nezveřejnil. Ruffův tah: zpátky doprostřed
Do nové sezony vstupoval Kulich v nižších formacích a s průměrem kolem 13 a půl minuty na zápas. Za čtrnáct utkání měl dva góly a dvě asistence. Na hráče, který se vrací po desetiměsíční pauze, solidní čísla, žádný průlom to ale nebyl.
Průlom nakonec vynutila krize. Buffalo v polovině listopadu nevyhrálo čtyři zápasy po sobě, v této sérii proměňovalo jen 5,7 procenta střel a v počtu vstřelených gólů na zápas patřilo s průměrem 2,75 až na 23. místo v NHL. V předchozím ročníku přitom dávalo 3,45 gólu za utkání. Ruff proto 16. listopadu na tréninku ve Filadelfii přeházel útoky a Kulicha vrátil na centra elitní formace. Jeho zdůvodnění bylo stručné: nejlepší hokej hrál uprostřed.
Nebyl to jednorázový experiment. O dva dny později zůstala trojice pohromadě i na dalším tréninku a 19. listopadu ve Washingtonu nastoupila jako první útok ve složení Zach Benson, Jiří Kulich, Tage Thompson. Kulich odehrál 17:29.
Přesun má i svou symboliku. Washington byl posledním soupeřem, proti kterému Kulich hrál před zjištěním sraženiny. O rok později proti stejnému týmu poprvé naostro naskočil do první formace.
Večer na Floridě v číslech
Gól byl jen nejviditelnější částí výkonu. Podle klubových statistik Kulich na Floridě vedl Buffalo hned v několika kategoriích:
9 šancí (nejvíc v týmu), 6 střel na branku a 12 střeleckých pokusů celkem (v obou případech týmové maximum), 8 vyhraných vhazování (opět nejvíc z celého Buffala), 21:38 na ledě (jasné sezonní maximum).
Jak rychle u něj vytížení rostlo, ukazuje srovnání:
Období Čas na ledě Průměr před přesunem (14 zápasů) 13:36 Washington, první zápas v první lajně 17:29 Florida 21:38
Za tři zápasy tedy přibylo osm minut. Takovou důvěru trenér nedává jen kvůli jednomu gólu, ale kvůli objemu práce, kterou hráč na ledě odvádí. Ruff to po zápase potvrdil: Kulich podle něj v posledních utkáních dobře bruslí, střílí i převáží puk přes středové pásmo a vypadá jako hráč, kterého měli před pár lety. Celé hodnocení přináší klubový web
Sabres.com.
Vedle Kulicha navíc hraje střelec ve výrazné formě. Thompson dal na Floridě patnáctý gól sezony a podle klubu míří tempem k více než padesáti zásahům. Kulich tak nemusí nést ofenzivu sám. Jeho úkolem je dostat puk správným lidem a sám střílet, když mu soupeř věnuje méně pozornosti.
Tempo na sedmnáct gólů a test pro elitní dvojici
Po třetím gólu je Kulichova bilance 3+2 v patnácti zápasech, tedy 0,20 gólu na utkání. Při 84zápasové sezoně to vychází zhruba na 17 gólů. V nováčkovském ročníku 2024-25 dal 15 gólů v 62 zápasech, tedy 0,242 na zápas. Hranice z debutové sezony je tak podle nás realistický cíl, nikoli zbožné přání. Pokud si udrží vytížení mezi 17 a 21 minutami, objem střel z Floridy se promítne do čísel spíš dřív než později.
Strop zatím určují přesilovky. Na tréninku 16. listopadu figuroval Kulich jako varianta pro druhou přesilovkovou formaci, zatímco v první hrají Benson, Thompson, Doan, Dahlin a Quinn. Před Floridou měl v přesilovce průměrně minutu na zápas a ani jeden bod. Skok na úroveň nejlepších českých útočníků v NHL proto nečekáme. Na pravidelné body pro centra první pětky to ale stačit může.
Hlavní otázka přitom nestojí na jeho osobní statistice. Buffalo po prohře na Floridě drží bilanci 9-10-4, prohrálo šest ze sedmi zápasů a na Floridu ztrácí v boji o divokou kartu sedm bodů. Tým potřebuje druhý zdroj gólů vedle Thompsona a centra, který jemu i Bensonovi uvolní prostor. Pokud se ukáže, že tím centrem je Kulich, bude to pro Buffalo cennější výsledek než emotivní návrat po nemoci. V tomto scénáři by klub vyřešil díru, se kterou se potýká od začátku sezony, a to vlastním odchovancem.
Jistota zatím chybí. Trenér mu dal šanci, ne trvalé místo. Kulich ji zatím využívá. Redakce SportyŽivě.cz kontaktovala vedení Buffala s dotazem, jaké plány s českým útočníkem má a co říká na jeho současné výkony, reakce ale zatím nedorazila.
Kdy Kulicha sledovat a kde stojí v české konkurenci
Nejbližší program Buffala v českém čase:
22. listopadu, 23:00: v Tampě, 26. listopadu, 01:00: doma proti New York Rangers, 28. listopadu, 02:00: doma proti Pittsburghu; v USA ho vysílá TNT v rámci svátečního programu na Den díkůvzdání.
Tampa hned po Floridě ukáže, zda šlo o jeden povedený večer, nebo o začátek trendu. Domácí dvojzápas s Rangers a Penguins pak rozhodne o tom, jestli Ruff trojici nechá pohromadě i po návratu ze zájezdu.
Čeští fanoušci mají letos k NHL nadstandardní přístup. Nova a Prima vysílají dohromady 24 zápasů základní části týdně, některé i zdarma, a kompletní nabídku zpřístupňuje NHL.TV na DAZN s anglickým komentářem. Podrobnosti shrnuje
NHL.com/cs. Zda se konkrétní zápasy Buffala objeví na českých stanicích, je potřeba ověřit v denním programu.
V české hierarchii NHL Kulich podle bodů zatím za Pastrňákem, Nečasem, Hertlem, Zachou nebo Hronkem výrazně zaostává. Na olympijských hrách 2026 chyběl, nemohl tam ostatně ani být. Role centra první lajny v týmu NHL je ale argument, který reprezentační trenéři před mistrovstvím světa těžko přehlédnou. Konkurence v českém útoku je silná, Kulich do ní ovšem znovu patří.
Před rokem jeho sezonu ukončilo CT vyšetření po zápase s Washingtonem. Letos ho proti stejnému soupeři trenér poslal na led mezi dva nejdůležitější útočníky týmu a o dva zápasy později mu svěřil přes 21 minut. Rychlou střelu, kterou Buffalo zná z jeho nováčkovské sezony, už Kulich znovu ukázal.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek