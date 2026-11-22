Chaos, arogance a nekompetence. Těmito slovy ohodnotil místopředseda Mladé ODS Richard Beran vládu premiéra Andreje Babiše a ostře se pustil do předsedy mladého ANO Adama Knedlhanse. V televizním duelu mu vyčetl především neschopnost kabinetu zvládnout koaliční partnery, silové prosazování změn financování veřejnoprávních médií a pohrdavý přístup k demonstrantům. Knedlhans naopak vytáhl dávný návrh ODS na zrušení televizních poplatků, rozdílné názory občanských demokratů i údajnou neochotu někdejšího premiéra Petra Fialy naslouchat protestujícím. Střet se vyostřil při debatě o vládním spojení s SPD a Motoristy. Beran označil Babiše za slabého premiéra, který se schovává za koaliční partnery, a požadoval stažení sporného zákona. Knedlhans mu připomněl fungování opoziční stínové vlády a vyzval ODS k úklidu ve vlastních řadách. Poslední otázka přinesla ještě jeden nepříjemný okamžik. Beran vytáhl sedm miliard korun dotací Agrofertu a jeho protivník přiznal neznalost podrobností celé kauzy.
Mladí politici měli ukázat starším kolegům, jak vést civilizovanou debatu bez obvyklého politického hašteření. Beran poskytl předsedovi mladého ANO poměrně nekompromisní hodnocení kabinetu, za jehož politiku se Knedlhans postavil. „Nikdo tady vlastně jako nenadává, nenálepkujeme, jenom prostě premiér odpovídá za celou vládu. Schovávat se za koaliční partnery je prostě zbabělý a ukazuje to jeho slabost,“ prohlásil Beran. Připomněl rozdíl mezi skutečnou vládou a opoziční stínovou reprezentací, kterou mu Knedlhans opakovaně předhazoval. „Vy máte realisticky jako odpovědnost za to, co se tady v Česku děje. A mám pocit, že si to občas neuvědomujete, protože to, co předvádíte a to, co předvádí hlavně vaši koaliční partneři, se kterými vládnete, je prostě hrůzostrašný,“ udeřil místopředseda mladých občanských demokratů.
Knedlhans se proti podobnému hodnocení ohradil a pokusil se obrátit pozornost k problémům ODS. „Pardon, kdyby pan premiér Andrej Babiš byl jediným mluvčím celý vlády, tak nám nadáváte z opozice, že jsme vláda jednoho muže, strana jednoho muže,“ namítl. Přidal výtku vůči představitelům vznikající stínové vlády občanských demokratů. „Začněte u své stínové vlády, ta bude fungovat určitě perfektně, když nebudete umlčovat jeden názor, aby pan Kupka přešel a že jak to teda ODS nakonec má, aby to tady prezentoval, že ty poplatky chceme, když je v minulosti chtěla zrušit,“ pokračoval. Mladý představitel ANO se dovolával práva jednotlivých koaličních politiků na rozdílné postoje, zatímco Beran požadoval odpovědnost premiéra za celý kabinet. Knedlhans se rozhodl srovnat současnou vládní koalici s opozičním uskupením bez výkonné moci.
Beran podobné srovnání odmítl. „Já bych chtěl jenom říct, že rozdíl mezi vaší vládou a stínovou vládou je ten, že vaše vláda se stará o to, jak funguje Česká republika. Stínová vláda má primárně na starosti přinášet pozitivní agendu a žehlit to, co vám se třeba nedaří,“ připomněl. Vrátil se k samotnému Babišovi. „A já se fakt omlouvám, pokud Andrej Babiš není schopen si uklidnit své koaliční partnery a nechá si jako říct, že SPD může říkat tohle, motoristi tohle, tak je to za mě slabej premiér, protože premiér má bouchnout do stolu a ne se tady vymlouvat, že to říká koaliční partner,“ prohlásil Beran. Knedlhansova obrana samostatných názorů koaličních politiků se střetla s podstatně méně romantickou představou fungování vlády. Kabinet není diskusní klub, v němž si každý účastník může prohlásit cokoli a předseda se posléze tvářit jako nezúčastněný pozorovatel.
Jeden poslanec SPD a slabý premiér. Beran odmítl vládní výmluvy
Nejostřejší výměnu vyvolal plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Knedlhans hájil převod financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu a odmítal obavy z politického ovlivňování jejich obsahu. „Ten zákon si musíme říct, mění financování České televize a Českého rozhlasu. Nezasahuje v žádném případě ta změna do struktur těchto institucí,“ prohlásil. Připojil úvahu o inflační doložce a předvídatelném financování z veřejných prostředků. Beran ministrování budoucím rozpočtem odmítl jako nedostatečnou odpověď na konkrétní obavy. „A vlastně teď to řeknu napřímo, tak se omlouvám, že vám nikdo vlastně nevěří, že vám jde jenom o změnu toho financování,“ vzkázal protivníkovi.
Místopředseda mladých občanských demokratů připomněl vyjádření poslance SPD Jana Nerušila o budoucnosti veřejnoprávních médií. „Tak připomeňme si třeba pana poslance Nerušila z SPD, který před myslím dvěmi třemi měsíci řekl, že nejdřív financování a pak obsah,“ uvedl Beran. Obrátil se k možné politické kontrole České televize. „A když tohle slyšíte od vládního poslance z hnutí SPD, které je s vámi ve vládě, které má několik ministerstev, například Ministerstvo obrany, tak jak my máme vědět, že chcete změnit jenom financování a není to jenom mezikroček mezi tím, než pak budete říkat, co se má vysílat, co se nemá vysílat,“ pokračoval. Připojil ještě příklad premiérovy případné nespokojenosti s televizním zpravodajstvím. „Když Andrej Babiš se podívá na Českou televizi a uvidí tam reportáž, která se mu nebude líbit, tak co řekne? Tak teďkon jim to prostě ze státního rozpočtu škrtneme, snížíme,“ vypočítával možné důsledky vládního rozhodování.
Knedlhans odmítl odpovědnost ANO za Nerušilovo vyjádření a vytáhl poměry uvnitř ODS. „Pardon, ten argument mi přijde takovej, to není pozice celý vlády a stejný argument bych mohl říct, že máte stínovou vládu ODS, kde máte Radima Ivana, kterej se na sítích chlubí tím, že by ty koncesionářské poplatky zrušil taky,“ reagoval. Připomněl starší návrh občanských demokratů, který v Senátu neuspěl. „Přece jenom jste o to usilovali v minulosti. O jeden hlas ze Senátu to neprošlo. Takže kdyby vám to prošlo tenkrát, tak už koncesionářské poplatky tu dávno nemáme,“ pokračoval. Upozornění na výroky koaličního poslance se pokusil vyvážit odkazem na názor člena opozičního uskupení. Rozdíl mezi vládou se sto osmi poslanci a stínovou vládou bez výkonných pravomocí Beran připomněl okamžitě.
„Schovávat se za koaliční partnery je prostě zbabělý a ukazuje to jeho slabost,“ zopakoval Beran hodnocení premiéra. Přidal připomínku odpovědnosti ANO za výroky ostatních členů vládní většiny. „To, že jako vy řeknete, že hnutí ANO řeklo tohle, tohle, tak vy s nima vládnete a oni jsou ti, kteří vlastně do toho návrhu nějakým způsobem zasahují taky,“ prohlásil. Knedlhans se dál dovolával odlišných politických názorů a vnitrostranické diskuse. „Věci nějaký mají vývoj. Já neříkám, že je špatně, že v jiné straně máte vývoj k nějakému tématu, ale potom se tomu musíte postavit trošku jako chlapi,“ vzkázal Beranovi. Spor o nezávislost médií se za několik minut proměnil v soutěž o minulá stanoviska ODS, názory Ivana a premiérovu schopnost udržet pod kontrolou koaliční partnery.
Davové šílenství na Letné. Beran připomněl demonstranty a Knedlhans jejich neznalost
Rozdílné postoje obou mladých politiků se naplno ukázaly při debatě o protivládní demonstraci na Letné. Knedlhans se pustil do motivací účastníků protestu a začal pochybovat o jejich informovanosti. „Ale k těm protestům já bych chtěl říct jako jednu věc je důležitý říct, že nesmí být na začátku ta emoce a nesmí to za mě bejt tak, že prostě nějakej davový šílenství si řekne: ‚Hele, dneska je in jít na Letnou a půjdu tam protestovat,‘“ prohlásil předseda mladého ANO. Vysvětloval, jak by si představoval prověřování motivace jednotlivých demonstrantů. „Já bych se strašně mě třeba zajímalo, kdybych sem tam přišel a s každým tím protestantem jsem se jako nějakým způsobem spojil a popovídal si, jestli vlastně ví tu meritu věci, jestli ví, proč se protestuje,“ pokračoval. Zajímalo jej rovněž, zda účastníci demonstrace osobně platí televizní a rozhlasové poplatky a prostudovali si všechna vyjádření politických představitelů.
Mladý předseda ANO nezapomněl dodat vlastní vysvětlení důvodů účasti některých lidí. „Jestli to není taková ta emoce, takový to, že nevím, co s nedělním odpolednem. Nechci to zlehčovat, ale jestli tam prostě člověk šel, má sjednané priority v tom, že tohleto opravdu nechce,“ prohlásil. Z představy občanského protestu se stal téměř přijímací pohovor, při němž by měl demonstrant předložit znalost koncesionářských poplatků, vládních návrhů a kompletního politického zpravodajství. Knedlhans odmítal obvinění ze zlehčování demonstrace. „Já neříkám všichni, ale viděl jsem třeba záběry lidí, kteří se, kteří dělali s těmi demonstranty nějakým způsobem rozhovory a z mého pohledu tam třeba byla část lidí, která ani nevěděla, co je to koncesionářský poplatek,“ argumentoval. Připojil pochybnosti o účastnících nespokojených s výsledky voleb nebo samotnou vládou.
Beran se proti podobnému pojetí občanského protestu ohradil. „Já jsem na té Letné byl. Myslím, že jsme tam mluvili se spoustou lidí a ti lidi věděli, proč tam stojí a nestáli tam nejenom kvůli veřejnoprávním médiím, ale stáli tam, že vlastně jim vadily další problémy, který tahle ta vláda způsobuje,“ prohlásil. Knedlhansovi připomněl právo vyjadřovat nesouhlas s celkovou vládní politikou. „Jestli můžu, tak výsledky voleb všichni respektují. To, že proti nim demonstrují, je druhá věc,“ uvedl. Odmítl požadavek na jednotnou a detailní znalost konkrétního zákona. „Pokud jako někdo v nějakém videu, nevím, o kterém mluvíš, neřekne přesně důvod, že tam je kvůli veřejnoprávním médiím, ale řekne nějaký jiný důvod, že ta vláda se mu například nelíbí, protože dělá tohle a tohle, tak je to furt legitimní důvod pro to tam demonstrovat,“ vzkázal předsedovi mladého ANO.
Knedlhans vytáhl dřívější výroky Fialy o demonstrantech a připomněl označování části protestujících za proruské aktivisty. Beran se proti srovnání postavil další výtkou vůči Babišovu kabinetu. „A třetí point, který bych chtěl vlastně zmínit, tak hnutí ANO se nevyjádřilo vůbec negativně vůči těm demonstrantům, ale vy si nebo musíte uvědomit, že Andrej Babiš je předseda vlády, která se skládá z hnutí ANO, z SPD a z Motoristů,“ připomněl. Vrátil debatu k odpovědnosti celé koalice. „To znamená, že když vy nic neřeknete a SPD a Motoristi se vyjádří negativně vůči těm demonstrantům, tak to jde za váma, za vaší vládou, to znamená i za hnutím ANO,“ prohlásil Beran.
Šťastný objevil protestní byznys. Mladý předseda ANO vysvětloval vládní naslouchání
Beranovu kritiku ilustrovala vystoupení vládních představitelů v nedělní politické debatě. Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný se pustil do organizátora demonstrací Mikuláše Mináře a označil jej za profesionálního byznysového aktivistu. „On je profesionální aktivista, v podstatě byznysový aktivista, který tady svolává demonstrace a z toho má příjem. Desítky milionů korun má ročně příjmů, které nejsou transparentně vyúčtovány,“ prohlásil Šťastný. Předseda poslaneckého klubu Motoristů odmítl stažení návrhu na zrušení poplatků i požadavek na odvolání předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. „To neuděláme,“ oznámil k prvnímu z požadavků. Na otázku, kolik demonstrantů by muselo proti vládě protestovat, aby kabinet přehodnotil dosavadní postup, odpověděl ještě stručněji. „Tak, tak to ten svět neběží prostě,“ prohlásil Šťastný.
Mladý předseda ANO předkládal podstatně vstřícnější obraz vládní komunikace s veřejností. „Já bych chtěl říct, že vláda Andreje Babiše a premiér se aktuálně setkává s vlastně ředitelem České televize. Jsou tam i nějaké návrhy na stole, návrh jde do druhého čtení, takže je tam spousta věcí, které můžeme třeba upravit na základě nějaké občanské jako zpětné vazby,“ vysvětloval Knedlhans. Připojil možnost dobrovolného placení poplatků. Babišovo jednání s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem vyvolalo další otázku. Proč premiér nejedná s vedením Českého rozhlasu?
Knedlhans nabídl vysvětlení založené na odlišných představách o podobě setkání. „Já si myslím, že pan ředitel Českého rozhlasu si klade podmínky jednání, aby byly třeba nějaký veřejný a tak dále,“ prohlásil. Poté popsal vlastní představu premiérských konzultací. „Já si myslím, že se prostě premiér republiky a ředitel Českého rozhlasu by se měli prostě sednout za jeden stůl za zavřenýma dveřma a říct si ty požadavky z obou dvou stran, co chce stoosmička prosadit, protože na to má právo, že vyhrála volby,“ vysvětloval. Po připomenutí Babišových výroků na adresu vedení Českého rozhlasu mladý představitel ANO u stanoviska zůstal. „Já nemám k tomu co dodat. Za mě to je legitimní důvod,“ odpověděl na otázku, zda požadavek veřejného jednání ospravedlňuje neuskutečnění schůzky.
Knedlhans odmítl možnost ústavního zakotvení širší politické shody na financování veřejnoprávních médií. „Podle mě to není cesta, abysme tento zákon dávali na ústavní úroveň,“ prohlásil. Beran naproti tomu požadoval stažení dosavadního návrhu. „Já si myslím, že jediná varianta, kterou já teďkon vidím, je, ať Andrej Babiš stáhne ten návrh, kterej je v Poslanecké sněmovně, hodí se do koše a začne normální otevřená veřejná diskuse, kde nebude chodit jenom například ředitel České televize, ale bude tam chodit i ředitel Českého rozhlasu,“ uvedl. Připojil požadavek na účast opozičních stran a odmítl dosavadní vládní argumentaci. „A pokud vy se nechcete bavit s opozicí a jediné, co jsem se tady dozvěděl, že náš člen stínové vlády dal myšlenku na Xku a že v roce 2009 jsme to chtěli nějakým způsobem prodiskutovat v Senátu, tak to je za mě fakt slabý,“ vytkl Knedlhansovi.
Knedlhans vytáhl Fialu a stínovou vládu. Beran mu připomněl odpovědnost za stoosmičku
Knedlhans odmítl kritiku kabinetu a opakovaně se vracel k minulému hlasování o televizních poplatcích. „Já myslím, že jste první nebo ODS bude ta první, kdyby Andrej Babiš řekl po deseti letech třeba vládnutí něco jiného, než říkal v televizním pořadu pět let zpátky, budete vy první, kdo to udělá na Mlado ODS a na Instagram ODS nějaký vtipný sestřihy. Ha ha, že si jako člověk nevidí do pusy a říká věci,“ prohlásil. Přidal kritiku někdejšího zvyšování televizních a rozhlasových poplatků za Fialovy vlády. „Tři roky jste slibovali, že ty poplatky nebudete na ně šahat, pak jste je zázračně rok před tím volebním rokem znavýšili,“ připomněl občanským demokratům.
Beran odmítl vracet debatu k návrhu z roku 2009 pokaždé, když zazní kritika současné vlády. „Ten návrh z roku 2009 se veřejně diskutoval v Senátu, neprošel. Byla trošku jiná situace, ale řešilo se to, jestli tam je nějaká možnost se změnou financování,“ připomněl. Pustil se přímo do Knedlhansova argumentačního repertoáru. „A myslím si, že jestli je to jediný váš argument, když vám někdo řekne z Občanských demokratů, že změna financování, zrušení koncesionářských poplatků je kravina a že to vlastně jako nemáte dělat a vy pak prostě naběhnete, ať už na sociální sítě nebo v Poslanecké sněmovně a řeknete: ‚No, ale vy jste to taky v roce 2009 chtěli,‘ tak to vlastně je úplně jako irelevantní diskuse,“ prohlásil Beran.
Mladý předseda ANO našel další příležitost k připomenutí Fialy. Připustil výhrady k nočnímu prosazení sporného návrhu, ale pozornost obrátil k bývalému premiérovi. „Třeba projednávání ve čtyři ráno za mě bylo třeba jako nešťastný. Myslím si, že by to mohlo bejt udělaný lépe,“ uznal Knedlhans. Připomněl Fialovu výzvu Babišovi ke stažení zákona a protivládní protesty z minulého volebního období. „Pan Petr Fiala říká panu Andreji Babišovi, ať jako chlap ten návrh zákona stáhne, ať to hodí dle tvých slov do koše. A tam byla krásná čárka, ale sám u sebe to neudělal, když měl plnej Václavák,“ prohlásil. Beran naproti tomu odmítl posuzovat odpovědnost současného premiéra podle postupu jeho předchůdce.
Chaos arogance a nekompetence. Beran vystavil Babišově vládě vysvědčení
Závěrečná výměna začala Knedlhansovou otázkou na údajné označování vládní koalice za nedemokratickou. „Když vlastně opozice dnešní nazývá naší koalici nebo naše hnutí jako nedemokratické a sebezvaně říká, že jsou demokratickej blok, tak se chci zeptat, jestli opravdu ty sám osobně věříš, že hnutí ANO a další koaliční naše strany jsou nedemokratické?“ obrátil se na Berana. Místopředseda Mladé ODS neměl potřebu používat podobná označení. Připravil si jinou, mnohem konkrétnější charakteristiku vládního výkonu.
„Já nejsem asi tiskový mluvčí opozice a všech opozičních stran. Myslím, že z úst Občanských demokratů tohleto nepadá,“ odmítl Knedlhansovu formulaci. Přednesl vlastní hodnocení kabinetu. „Pokud nějaké hodnocení vaší vlády je, tak bych řekl, že ve třech slovech, a to je chaos, arogance a nekompetence,“ prohlásil Beran. Přidal ještě jednu výtku. „Určitě nikdo neříká, že vy jako hnutí ANO jste nedemokratičtí. My ukazujeme jenom na to, že to, co předvádíte a to, co přidáváte za řešení, je prostě hrůzostrašný,“ vzkázal předsedovi mladého ANO.
Beran si pro protivníka připravil vlastní otázku. Připomněl iniciativu Státe, vymáhej! a spor o dotace Agrofertu, jejichž vymáhání podle jeho slov zastavil příslušný fond. „Vlastně nějakým způsobem poukazuje, že fond pod vaší vládou zastavil vymáhání sedmi miliard dotací Agrofertu, které byly z roku 2017,“ uvedl. Připomněl finanční dopady pro daňové poplatníky. „Pokud se to teďkon ten příští rok nestane a nezačneme vymáhat, tak to bude znamenat, že z kapes daňového poplatníka, to znamená z kapsy každého člověka, to je šest set šedesát šest korun, které zaplatíme za neoprávněné dotace Agrofertu, což znamená i Andreje Babiše,“ prohlásil. Beran výčet zakončil přímou otázkou na postup vlády.
Knedlhans, který předtím obsáhle hájil vládní program, kritizoval Fialu, připomínal stínovou vládu ODS a poučoval demonstranty o potřebě znalosti projednávaných zákonů, na otázku o sedmi miliardách korun připravenou odpověď neměl. „Já asi nejsem obeznámen úplně detailama tohohle toho případu, ale pokud tam je nějaké pochybení, tak já asi sám počkám na to, jak to bude vlastně výsledek,“ připustil. Hovořil o potřebě dokončit případné řízení a vyslechnout obě strany. „Netroufám si ho jako nějakým způsobem komentovat. A pokud, pokud by tam bylo ze strany pochybení, tak je na stole nějaké řešení, které nezatíží jako daňové občany,“ dodal předseda mladého ANO.
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