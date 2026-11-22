Neděle 22. listopadu 2026, Uherské Hradiště, konec 26. minuty. Slovácko prohrává s Hradcem 0:1 a míč dostává Vorlický na levém křídle, zády k bráně. Dva hostující hráči se k němu stahují s jasným plánem: zavřít ho u lajny. O vteřinu později oba stojí na špatné straně. Vorlický si míč levačkou přesunul na pravačku, bleskově ho poslal za svou stojnou nohou a vyrazil k vápnu. Jeho prudkou přihrávku si Tomáš Čvančara srazil do vlastní sítě. Bylo 1:1 a zápas 15. kola Chance Ligy se začal lámat. Za akcí, kterou televizní studio rozebíralo opakovaně, ale stojí příběh hráče, jehož největším soupeřem nejsou obránci.
Dva hráči, jeden dotek
Obětmi kličky se stali Jakub Uhrinčať a Daniel Trubač. Ani jeden neudělal hrubou chybu, oba stáli tam, kde stát měli. Vorlický je přesto vyřadil jediným pohybem, který v české lize zahlédnete jen zřídka. Dotek za nohou se běžně předvádí v klidu, na tréninkovém hřišti. Pod tlakem dvou soupeřů a u postranní čáry je to zcela jiná disciplína.
Lukáš Vorlický 𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦! 🤯 Ačkoliv bude gól zapsán jako vlastní, zásluhy šikovnému záložníkovi Slovácka rozhodně upřít nemůžeme. 👏 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/03jKz1UO9S— Oneplay Sport (@oneplaysportcz)
November 22, 2026
Ve studiu Oneplay Sport to ocenili Petr Mikolanda a Miroslav Matušovič. Podle Sport.cz Matušovič prohlásil, že takovou kličku v české lize snad ještě neviděl. Výrazněji promluvil i tábor poražených. Hradecký trenér David Horejš po zápase označil Vorlického výkon za nadstandardní a u první branky výslovně zmínil, že si záložník „pohrál se dvěma“ jeho hráči.
Gól statistiky připsaly Čvančarovi. Podle zápisu měl poslední zásadní dotek bránící hráč. Obecné vodítko UEFA přitom mluví jasně: vlastní gól se počítá, když obránce do sítě přesměruje přihrávku nebo centr, které by jinak branku minuly. Vorlický tak přišel o kanadský bod, ne však o autorství akce. To mu nikdo neupře.
Pro úplnost dodejme, že zápas měl ještě jeden zlom. V 37. minutě viděl červenou kartu hradecký kapitán Tomáš Petrášek a Slovácko pak dlouho hrálo v přesile. Obrat ale nebyl jen dílem náhody. Domácí podle oficiálního
zápisu Chance Ligy vystřelili 21krát, z toho 11krát na bránu, Hradec osmkrát a čtyřikrát. Očekávané góly vyšly 2,79 proti 1,41. Atalanta, Serie A, Slavia
Představa, že Vorlický převyšuje českou ligu, má reálný základ. Vorlický odešel do akademie Atalanty Bergamo už v patnácti letech. Atalanta patří k nejlepším líhním talentů v Itálii, s jejími hráči počítají kluby z celé Evropy. Vorlický se dostal až do prvního týmu a připsal si tři starty v Serii A. Pro českého fotbalistu jeho ročníku jde o výjimečný zápis v životopise.
Pak přišla Slavia a s ní velká očekávání. Následovalo hostování ve Zbrojovce Brno a v červenci 2026 přestup do Slovácka, kde podepsal smlouvu na tři roky. Sportovní manažer Michal Kadlec o něj velmi stál. Roli sehrál i trenér Jan Jelínek, který Vorlického znal ze Slavie. A podle Sport.cz také otec Jiří Vorlický, který ve Slovácku trénuje třetiligové béčko.
Konkrétní zahraniční adresu, kam by čtyřiadvacetiletý záložník patřil, zatím nikdo nevyslovil. Podle nás ale nejde o to, jestli by se uchytil v Bergamu, Brémách nebo Bruselu. Jde o typ hráče. Způsobem, jakým řeší situace jeden na jednoho, přesahuje úroveň boje o záchranu. Mezi spoluhráči, kteří se rvou o každý bod, působí jako host z jiné soutěže.
Soupeř jménem koleno
Proč tedy takový hráč nastupuje za předposlední tým tabulky? Odpověď zní jedním slovem: koleno. Slavia v oficiálním oznámení o odchodu uvádí čtyři operace kolene. Databáze Flashscore eviduje zranění kolene v těchto obdobích:
březen 2023 až únor 2024 září 2024 až srpen 2025 listopad 2025 až leden 2026 březen 2026 až srpen 2026
Za tři roky tak strávil mimo hřiště déle, než kolik odehrál. V podcastu Livesport Daily Vorlický popsal, jak ho zranění poznamenala fyzicky i psychicky. Trénink i zápasy musí dávkovat, aby koleno nepřetížil.
Jeho agent Karel Csontó pro iSport řekl, že by o Vorlického byl zájem i ze zahraničí. Limitovalo ho ale právě koleno a s ním riziko investice do zdravotně křehkého hráče. Ve Slovácku proto dostal speciální režim a podle agenta šel výrazně dolů s platem. V Česku hledali klub, který ho bude ochoten koupit i s tímto rizikem. Našli ho na východě Moravy.
Proto je Vorlický zvláštní případ. Nejde o hvězdu, která sešla do menšího klubu. Jde o hráče, jehož nohy s míčem by snesly vyšší úroveň, ale jehož tělo zatím neumí držet krok s tím, co tyto nohy dokážou.
Driblér, kterému zatím chybějí góly
Klička proti Hradci nebyla náhodným zábleskem. Podle oficiálního profilu na
webu Chance Ligy má Vorlický v sezoně 2026/27 na kontě 51 driblinků, v lize je v této kolonce třetí. Úvodní stránka ligy ho v žebříčku úspěšných driblinků řadí na čtvrté místo s 23 vydařenými pokusy. Profil totiž počítá všechny pokusy, úvodní stránka jen ty úspěšné.
Ukazatel Sezona 2026/27 Proti Hradci Zápasy / minuty 12 / 576 1 / 60 Góly / asistence 0 / 1 0 / 0 Driblinky (úspěšnost) 51 (45,1 %) 5 (80 %) xG / xA 0,77 / 1,68 0,11 / 0,16
Tabulka ukazuje obě tváře. Proti Hradci mu vyšly čtyři z pěti driblinků. V sezoně ale zatím nedal gól a má jedinou asistenci. Očekávané asistence 1,68 naznačují, že šance pro spoluhráče vytváří, jen je ostatní neproměňují. Jeho hodnota se v číslech hledá hůř. Rozbíjí souboje, nese míč z obrany do útoku a otevírá prostor, který po něm využijí jiní. Přesně takovou akcí byla i vyrovnávací branka.
Nápadný je i údaj o minutách. Za 12 zápasů odehrál 576 minut, tedy v průměru 48 za utkání. Dávkování zátěže je vidět i ve statistikách.
Slovácko bojuje o každý bod
Proti Hradci šel v 61. minutě ze hřiště, nahradil ho Pavel Juroška. Klub do naší uzávěrky neoznámil, že by šlo o zranění, ani nezveřejnil žádnou diagnózu. U hráče s takovou anamnézou ale každé střídání budí v Uherském Hradišti obavy.
Výhra 4:2 přinesla Slovácku body i sebevědomí, tabulku ale zásadně nezměnila. Tým zůstává patnáctý, tedy předposlední, se 13 body. Stejný počet má čtrnáctý Artis Brno, kam Slovácko zajíždí 27. listopadu. Na hřišti přímého rivala jde o zápas o šest bodů a o Vorlického tam bude velká potřeba.
Pokud by chyběl, Slovácko by přišlo o hráče, který dokáže sám vyhrát souboj a posunout míč. Dá se čekat, že by hra víc stála na Juroškově práci v ofenzivní řadě a na rozehrávce Marka Havlíka. Méně kliček, víc centrů a standardních situací. Pro tým v sestupových starostech nic neobvyklého. Jen bez momentů, jako byl ten ve 26. minutě.
Uhrinčať a Trubač si tu akci budou ještě dlouho přehrávat a žádné kouzlo na ní nenajdou, jen jeden dotek za nohou. Kam až může Vorlický se svou technikou dojít, nerozhodne další klička, ale to, jak dlouho mu koleno dovolí je předvádět.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl