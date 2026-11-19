Ráno odhrnete závěs v ložnici. Sklo je zamlžené a zeď v rohu u okna studí, i když bylo okno celou noc sklopené. Takové ráno zná spousta domácností, které v zimě poctivě větrají a stejně bojují s vlhkem. Řešení je nečekaně snadné a vystačíte si s okny, která už máte.
Sklopené okno prohrává s průvanem
Stará netěsná okna kdysi vyměnila vzduch v bytě sama. Moderní okna těsní tak dobře, že pára z dechu, vaření, sprchování nebo sušení prádla zůstává uvnitř. Sklopené okno ji odvádí jen pomalu a jeho okolí mezitím prochladne. Na studené stěně se pak může srážet voda a růst plíseň a spotřeba tepla výrazně stoupne.
Německé úřady i spotřebitelské poradny Verbraucherzentrale doporučují nárazové větrání, kterému se tam říká Stoßlüften. Okno otevřete naplno na krátkou chvíli a pak ho zase úplně zavřete. Když zároveň otevřete okna na protilehlých stranách bytu (Querlüften), vznikne průvan a vzduch se vymění mnohem rychleji.
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Celý trik je v rychlosti. Pár minut stačí, aby se vzduch v pokoji vyměnil, ale zdi a nábytek za tu dobu prochladnout nestihnou. Nějaké teplo přitom odejde vždycky. Teplo uložené ve zdech, podlaze a nábytku ale v bytě zůstane. Ven odejde hlavně vzduch, který se po zavření okna rychle znovu ohřeje, takže ztráty jsou menší než při dlouhém větrání.
Mráz vysušuje i za deště
Teplý vzduch pojme mnohem víc vody než studený. Vzduch v pokoji o 20 °C udrží v jednom krychlovém metru přes 17 g vodní páry. Stejné množství mrazivého vzduchu kolem 0 °C pojme necelých 5 g, tedy ani ne třetinu.
Představte si venkovní vzduch jako malý hrnek naplněný až po okraj. Když se v bytě ohřeje, změní se ve velký hrnek a zbude v něm spousta volného místa. To se zaplní vlhkostí z místnosti, kterou pak při dalším větrání vypustíte ven. V topné sezoně to obvykle funguje i za deště nebo sněžení, protože chladný vzduch zvenku obsahuje méně páry než teplý vzduch v bytě.
Přečtěte si také: Kdo v zimě větrá na ventilačku, pěstuje si u okna černou plíseň. Němcům stačí 5 minut Pět minut a stažený termostat
Podle doporučení německého Umweltbundesamtu (UBA) stačí v zimě větrat každou místnost zhruba 5 minut, a to 2 až 3krát denně. Čím víc lidí v bytě je, tím častěji. Postup je jednoduchý:
Než otevřete okno, otočte termostatickou hlavici na radiátoru na nejnižší stupeň. Hlavice pozná jen to, že je v pokoji najednou zima, a radiátor by začal naplno hřát vzduch, který vzápětí uteče ven. Otevřete okno dokořán, nejlépe i okno na opačné straně bytu. Nechte otevřeno asi 5 minut. Za silného mrazu nebo větru stačí podle německých poraden 3 až 5 minut. Okno úplně zavřete a hlavici vraťte na původní nastavení.
Kde vzniká hodně páry, větrejte déle. Ložnici vyvětrejte hned ráno po probuzení, kuchyň při vaření a hned po něm, koupelnu při sprchování a po něm. Tam počítejte zhruba s 5 až 10 minutami. Všechny časy berte jako orientační, protože záleží na mrazu a větru.
Přečtěte si také: Tyhle věci Češi vyhazují. Ptákům z nich přitom za 5 minut složíte krmítko se stříškou Před otevřením okna se vyplatí stáhnout termostatickou hlavici na minimum, aby radiátor zbytečně nehřál vzduch, který vzápětí uteče ven. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels. Vlhkoměr napoví, kdy otevřít
Levný vlhkoměr, kterému se říká také hygrometr, ukáže, kdy je čas větrat. Zamlžená okna zevnitř znamenají, že máte otevřít hned.
Státní zdravotní ústav doporučuje relativní vlhkost 45 až 55 % při teplotě vzduchu asi 20 až 22 °C. Topit a větrat se podle něj má tak, aby se na nejchladnějších površích bytu voda nesrážela často nebo trvale. V hůř zatepleném bytě ale může být na studených místech, třeba v rozích a kolem oken, vlhko i při hodnotách v tomto rozmezí.
Příliš intenzivní větrání v mrazu může vzduch vysušit. Když vlhkost klesne pod 30 %, může suchý vzduch dráždit sliznice. Hodnota pod 40 % v době, kdy se venku teploty drží kolem nuly, je signál, že byste mohli větrat méně nebo kratší dobu.
Přečtěte si také: Češi sypou sůl do PET lahví proti vlhké koupelně. Mokré okno a plíseň ale nezastaví Kdy samotné větrání nestačí
Větrání si neporadí s vlhkostí, která do domu zatéká nebo se dostává dovnitř kvůli poškozené izolaci či hydroizolaci. Tam pomůže jen oprava, případně posudek odborníka. Stavebního odborníka přizvěte i tehdy, když se plíseň rozšířila na velkou plochu. Pokud vám vlhko nebo plíseň způsobují zdravotní potíže, poraďte se s lékařem.
Kdo chce mít čerstvý vzduch, aniž by teplo unikalo oknem, může zvážit řízené větrání s rekuperací. Jinak pomůže, když sklopené okno zavřete a místo toho několikrát denně krátce vyvětráte dokořán. Podle vlhkoměru pak snadno poznáte, jestli větráte dost.
Zdroje: https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/wie-luefte-ich-richtig-tipps-tricks-zu, https://www.verbraucherzentrale.nrw/lueften, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://www.tzb-info.cz/2640-vetrani-a-vlhkost, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/jak-spravne-vetrat-v-zime-174153, https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/pet-pravidel-spravneho-vetrani-v-zimnim-obdobi-40243391, https://tn.nova.cz/clanek/jak-v-zime-topit-a-vetrat-uchrani-vas-to-i-pred-vaznymi-nemocemi.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vetrani-zima.html, https://www.estav.cz/cz/12282.jak-spravne-vetrat-v-zime-zpusoby-delka-i-cetnost-vetrani-behem-chladnych-mesicu, https://deccoria.pl/artykuly/porady-domowe/news-wietrzenie-domu-zima-niemiecka-metoda-ktora-pomaga-ograniczy%2CnId%2C23574003