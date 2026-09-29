Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Okna se v září rosí, i když ještě není zima: Proč tomu tak je

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stává se vám, že ráno máte mokré parapety a orosená okna, přestože venku ještě panují příjemné teploty? V září za tím často není zima, ale především vlhkost v domácnosti.
okno

okno

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Náš dům
Obří a sladká řepa: pohnojte ji dřevěným popelem
Obří a sladká řepa: pohnojte ji dřevěným popelem
Šišky z lesa: to nejlepší brnění pro vaše záhony
Šišky z lesa: to nejlepší brnění pro vaše záhony

Nechce se vám v hobby marketech investovat do zbytečně drahé ochranné bariéry proti slimákům nebo...

Kolíček na prádlo má v kuchyni nečekané využití
Kolíček na prádlo má v kuchyni nečekané využití

Kolíček na prádlo má doma takřka každý, ale většina z nás ho používá jen při věšení prádla. Přitom obyčejný...

Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezat
Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezat

Prořezávání stromů a keřů patří pro mnoho zahrádkářů mezi běžné podzimní práce. Věděli jste ovšem, že je to...

Proč dát do skříně kousek křídy? Trik, který oceníte
Proč dát do skříně kousek křídy? Trik, který oceníte

Máte ve skříni vlhké oblečení nebo zatuchlý zápach? Stačí obyčejná křída. Tohle je důvod, proč ji dávaly do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Další články z kategorie Pro kutily
Zobrazit více
LifestyleDIYPro kutily
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.