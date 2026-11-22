Ochrana se má spustit ještě před nárazem
Profesionální cyklisté dosahují vysokých rychlostí a při hromadných pádech je před vážným zraněním nemusí ochránit ani kvalitní přilba. Nová závodní kombinéza proto počítá s nafukovacími vaky, které jsou ukryté přímo v oblečení. Jejich úkolem je při rozpoznaném pádu vytvořit ochrannou vrstvu zejména kolem hrudníku, krku a zad. Technologie spojuje oděvní značku Van Rysel a specialistu na nafukovací ochranné systémy In&motion. Na rozdíl od samostatné vesty má být celý mechanismus součástí přiléhavého závodního úboru. Cílem je zvýšit ochranu těla, aniž by jezdec musel přijmout zásadní omezení při šlapání a změnách polohy na kole.
Důležitou roli hraje elektronická jednotka, která průběžně sleduje pohyb sportovce. Systém pracuje s vyhodnocováním pohybu až tisíckrát za sekundu a jeho deklarovaná reakce se pohybuje kolem šedesáti milisekund. To je přibližně šest setin sekundy, tedy doba, během níž se musí rozpoznat neobvyklá situace a aktivovat ochrana. Samotná rychlost však ještě nezaručuje, že bude kombinéza spolehlivá ve všech podmínkách. Při cyklistice vznikají prudké pohyby také při sprintu, skoku přes nerovnost nebo agresivním průjezdu zatáčkou. Algoritmus proto musí odlišit skutečnou nehodu od běžného chování závodníka a současně zamezit tomu, aby při pádu reagoval příliš pozdě.
Největší překážkou jsou gramy a horko
Jedním z jezdců, kteří už měli prototyp otestovat, je nizozemský sprinter Olav Kooij. Dalším kandidátem na zkoušení technologie je jeho týmový kolega Paul Seixas, považovaný za výrazný talent francouzské cyklistiky. Neznamená to ovšem, že by se nový úbor měl okamžitě objevit na startu velkých závodů. Vývojáři ho stále posuzují z hlediska aerodynamiky, pohodlí i fungování při dlouhodobé zátěži. Při představení projektu se počítalo s přibližnou hmotností celé kombinézy sedm set gramů. Zhruba půl kilogramu z této hodnoty má připadat na ochranný systém, což je v profesionálním pelotonu velmi citelný přírůstek.
Každý gram navíc představuje problém především při dlouhých horských etapách, kde se závodníci snaží šetřit energií. Stejně důležité je, aby výbava nebrzdila proudění vzduchu při rychlé jízdě po rovině. Příliš těsná nebo silně izolující kombinéza by navíc mohla zhoršovat odvádění tepla v letních závodech. Proto se kromě zkoušek v aerodynamickém tunelu připravují také testy v klimatické komoře. Teprve spojení laboratorních výsledků se zkušenostmi jezdců ukáže, zda návrh obstojí v běžném závodním provozu. Přesné ochranné účinky při různých typech srážek zatím nelze považovat za definitivně ověřené.
Bez společných pravidel se závodit nebude
Debata o nafukovací ochraně se mezitím posunula daleko za jedinou značku. Další týmy pracují na vlastních řešeních a zkoumají, zda by podobné systémy mohly pomoci už při tréninku. V únoru letošního roku odstartovala iniciativa zaměřená na bezpečnostní vybavení pro ženský i mužský profesionální peloton. Jejím smyslem je vytvořit technické podmínky a pravidla, aby nové ochranné prvky mohly být jednou používány také v soutěžích. Otázkou není pouze účinnost nafukovacích vaků, ale také jejich certifikace, pravidelná údržba a chování po aktivaci. Pro závodníky musí být jasné, co zařízení dokáže, jaká má omezení a zda se na ně mohou spolehnout.
Silniční cyklistika už jednu výraznou změnu ochranného vybavení zažila na začátku tisíciletí. Po smrtelném pádu kazašského závodníka Andreje Kivileva v roce 2003 začaly být v profesionálních závodech prosazovány povinné přilby. Nové airbagové kombinézy zatím stojí na začátku mnohem složitější cesty, protože musí chránit větší část těla a zároveň neomezovat výkon. Přínosem by mohlo být zejména snížení síly některých nárazů do citlivých oblastí trupu. Není však možné slíbit, že taková výbava zabrání zlomeninám nebo jiným vážným následkům každého pádu. O tom, zda se z prototypu stane běžná součást závodního oblečení, rozhodnou až další zkoušky a společně nastavené bezpečnostní požadavky.
Použité zdroje: vanrysel.com, inemotion.com, domestiquecycling.com, uci.org