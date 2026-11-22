Neděle 22. listopadu, předposlední závod sezony Moto2, Velká cena Portugalska. Vláček motorek se v osmém kole přehoupne přes velký zlom trati a za ním ostře zahne doprava. Na výjezdu ze zatáčky 3 se Salačovi zavře předek. Snaží se pád ustát, ale nezvládne to. Klouže po asfaltu přímo v ideální stopě a jezdci za ním mají jen zlomek vteřiny. Za horizontem ho nevidí. Podle oficiální zprávy
MotoGP skončili na zemi kromě českého jezdce také Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti a lídr šampionátu Manuel González. Traťoví komisaři začali mávat vlajkami, aby varovali další jezdce, a vzápětí přišla červená vlajka. Salač se z asfaltu zvedal těžce. O pár desítek minut později ukazoval v boxech palec nahoru. Jedna nehoda přitom zasáhla víc než jeden závod: Salačovi definitivně vzala šanci na šesté místo v šampionátu a Gonzálezovi téměř celý náskok v boji o titul. Tři vteřiny za horizontem
Portimão patří k nejnáročnějším okruhům kalendáře. Trať se vlní jako horská silnice a několik zatáček leží za horizontem, kam jezdec při nájezdu nevidí. Místo, kde Salač spadl, popisuje ČTK jako nepřehledné, bezprostředně za velkým zlomem trati. V Moto2, kde jezdci jedou v těsném balíku a často jen pár metrů od sebe, je to nejhorší možná kombinace.
💥🏍️🫣 oh le crash terrible en Moto 2 de Filip Salac qui perd l’avant et se fait percuter dans le dos par 2 pilotes… comme ça que Marco Simoncelli était décédé ?! Et Manuel Gonzàles, le leader du Championnat du Monde, abandonne ! #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/OsJXGAulUp— Rémy JAC (@Remy_Jac)
November 22, 2026
Salač pro Novu Sport popsal, že se mu „zavřel předek“ a že se pád pokoušel zachránit. Proč přesně přední pneumatika ztratila přilnavost, zatím nikdo nevysvětlil. Tým nezveřejnil žádný technický rozbor a data z telemetrie veřejně dostupná nejsou. Ze záznamů je jasné jen to, že nikdo do Salače nenarazil a nesrazil ho. Spadl sám a teprve pak se stal překážkou pro ostatní.
Nejděsivější část přišla po pádu. Salač podle vlastních slov dostal ránu od dvou motorek. ČTK píše, že se mu tři soupeři nestačili vyhnout, a britský Crash.net potvrzuje, že byl zasažen ve chvíli, kdy ležel na zemi. Video, které MotoGP zveřejnilo na síti X a které převzala i italská a česká média, působí hrozivě. Člověk leží v závodní stopě a motorky jezdců za ním nemají kam uhnout.
Kdo přesně byl tím třetím, uvádějí dostupné zdroje různě. Oficiální zpráva MotoGP i italský web Moto.it jmenují Gonzáleze, van den Goorbergha a Viettiho. TN.cz místo Viettiho uvádí Japonce Ajumu Sasakiho. Podle nás má větší váhu oficiální verze pořadatele, rozpor ale ukazuje, jak chaotický celý okamžik byl. Kdo do koho narazil, kdo Salače zasáhl a kdo jen spadl, když se snažil vyhnout, zatím přesně rekonstruovat nelze.
Bolavá záda, kyčel a palec nahoru
Ještě na trati si nikdo nebyl jistý, jak vážné to je. Salač byl při vědomí, ale vstávání mu trvalo dlouho. Později už sám mluvil s novináři a podle
ČTK si stěžoval na bolest zad a kyčle. Řekl, že na vyšetření teprve půjde.
TN.cz uvedlo, že kromě otřesení nedošlo k vážnějšímu zranění. Výsledek lékařské prohlídky ale zatím nikdo nezveřejnil. Víme tedy, co Salače bolí. Diagnózu zatím neznáme.
Signály jsou spíš uklidňující. Žádný zdroj nemluví o zlomenině ani o převozu do nemocnice. Jezdec sám komunikoval a gestem dával najevo, že je v pořádku. Pokud lékaři potvrdí jen pohmožděniny, start ve Valencii je podle nás reálný. Jezdci Moto2 běžně závodí i s bolestmi, které by obyčejného člověka poslaly na neschopenku. Bez oficiálního verdiktu lékařů ale nejde napsat, že pojede určitě.
Dvě minuty, které přepsaly boj o titul
Pro Salače byla nehoda osobním šokem. Pro šampionát znamenala zlom. Manuel González přijel do Portimaa jako lídr s náskokem 13,5 bodu na Izana Guevaru. Po pádu v Salačově nehodě už se do závodu nevrátil.
Důvodem nebylo jen samotné zranění nebo poškozená motorka, ale i pravidla. Podle Crash.net byla Gonzálezova motorka odtlačena zpět do depa a jezdec se tam vracel na skútru. Moto.it doplňuje procesní detail: Španěl nestihl dorazit do boxové uličky v pětiminutovém limitu, a tím ztratil nárok na restart. Závod se rozjel znovu jako sprint na sedm kol a lídr šampionátu ho sledoval z boxů.
Restart vyhrál Daniel Muñoz, pro kterého to bylo vůbec první vítězství v Moto2. Druhý dojel Alonso López, třetí Senna Agius. Guevara skončil sedmý a za devět bodů snížil ztrátu na Gonzáleze na pouhých 4,5 bodu. Titul se tak rozhodne až v posledním závodě sezony.
Kdyby Salač v osmém kole neztratil předek, mohl González dojet v klidu a do Valencie přijet s pohodlnějším náskokem. Takhle stačí, aby Guevara ve finále skončil o pět míst před ním, a mistrem světa bude Guevara. Těžko si představit krutější ilustraci toho, jak malé věci v Moto2 rozhodují.
Co pád stál Salače
Nejvyšší cenu ale zaplatil Salač. Nejel jen o body do jednoho závodu. Bojoval i o konečné umístění v sezoně, která je pro něj nejlepší za poslední roky. Po Portugalsku má 162 bodů a drží sedmé místo.
Když dopočítáme stav před nedělí, je vidět, jak moc se situace změnila:
Jezdec Body před Portimaem Body z Portimaa Body po Portimau Senna Agius (6.) 175 16 191 Filip Salač (7.) 162 0 162 Alonso López (8.) 134,5 20 154,5
Před závodem ztrácel Salač na šesté místo jen 13 bodů a s dobrým výsledkem v Portimau i ve Valencii mohl na Agiuse zaútočit. Teď je rozdíl 29 bodů. Za vítězství je přitom maximálně 25. Šesté místo je tedy matematicky pryč.
Na druhou stranu se k němu přiblížil López. Jeho druhé místo stáhlo rozdíl z 27,5 bodu na 7,5. Ve Valencii proto Salač nebude útočit, ale bránit. Sedmé místo udrží, pokud na Lópeze neztratí osm a více bodů.
I tak jde o sezonu, za kterou se nemusí stydět. V roce 2025 skončil u týmu Elf Marc VDS celkově sedmnáctý s 85 body. Letos jezdí za OnlyFans American Racing Team na Kalexu, už vyhrál závod a ještě před finále je o deset míst a 77 bodů výš. Takový skok se v Moto2 nevidí často.
Kdy a kde sledovat finále ve Valencii
Poslední závod sezony se jede v neděli 29. listopadu na okruhu Ricardo Tormo. Podle oficiálního
průvodce okruhu startuje Moto2 ve 12:15 a jezdci absolvují 22 kol, tedy 88,11 kilometru. Televize: Nova Sport 6 má v programu přímý přenos od 12:00 do 13:15, čtvrthodina před startem patří studiu a zahřívacímu kolu. Internet: přenosy MotoGP víkendů nabízí také Oneplay. Co sledovat: souboj Gonzáleze s Guevarou o titul a Salačovu obranu sedmého místa před Lópezem.
Vysílací plán se může na poslední chvíli změnit, proto se vyplatí ho v neděli dopoledne ještě zkontrolovat.
Ve Valencii se na startovní rošt postaví jezdec, který před týdnem ležel v závodní stopě za horizontem a slyšel blížící se motorky. Pokud mu to lékaři dovolí, bude bránit sedmé místo v nejlepší season své kariéry. A o pár řad dál bude stát González, jehož náskok v boji o titul se rozplynul právě v té nehodě.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný