Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci

Proč se na bateriích tvoří bílá krusta a jak ji ocet odstraní
Když necháte baterie AA nebo AAA dlouho zapomenuté v dálkovém ovladači, hračce nebo počítačové myši, často se na kovových kontaktech objeví bílá nebo nazelenalá krusta. Tento povlak není jen špína – jde o chemickou korozi, která vzniká únikem hydroxidu draselného z alkalických baterií.
Ocet dokáže tento problém vyřešit díky kyselině octové, která neutralizuje zásadité zbytky. Výsledkem je rozpuštění tvrdého povlaku na rozpustnou sůl a vodu, což obnoví elektrický kontakt a zařízení může opět fungovat.
Pozor: Ocet baterie nedobije ani neoživí. Slouží výhradně k čištění kontaktů po úniku elektrolytu.
Proč výrobci a servisní portály metodu podporují
Doporučení není založené na lidové moudrosti, ale na chemické reakci kyseliny se zásadou. Podle sekce často kladených dotazů výrobce Duracell obsahují alkalické baterie hydroxid draselný (KOH) – silně žíravou látku, která při úniku vytváří bílý povlak.
Tento povlak je ve skutečnosti uhličitan draselný, který vzniká reakcí hydroxidu draselného se vzduchem. Běžný bílý ocet obsahuje zředěnou kyselinu octovou, jež při kontaktu s uhličitanem okamžitě spustí neutralizaci a rozloží tvrdou korozi na neškodné látky.
Specializovaný servisní portál iFixit dlouhodobě podporuje použití mírných kyselin jako octa nebo citrónové šťávy, protože bezpečně rozpouštějí korozní povlak bez nutnosti agresivního broušení nebo poškrábání niklového povrchu kontaktů.
Alternativa: Pokud nemáte doma ocet, stejně dobře poslouží citronová šťáva. Obsahuje kyselinu citronovou, která funguje na stejném principu.
Jak bezpečně vyčistit kontakty octem: Krok za krokem
Abyste při čištění nepoškodili obvody ani neohrozili své zdraví, dodržujte tento postup:
1. Vyjměte poškozené baterie. Zkorodované baterie okamžitě vyhoďte do sběrného místa. Nikdy je nenamáčejte do octa.
2. Použijte ochranné pomůcky. Hydroxid draselný může dráždit kůži a oči, proto si nasaďte rukavice a ochranné brýle.
3. Naneste ocet vatovou tyčinkou. Namočte špičku vatové tyčinky nebo měkkého kartáčku do bílého octa. Nikdy nelijte tekutinu přímo do zařízení.
4. Jemně otřete kontakty. Projeďte tyčinkou po zrezivělých pružinkách a okrajích, dokud se veškerý bílý povlak neodstraní.
5. Dočistěte a osušte. Zbytky otřete hadříkem navlhčeným izopropylalkoholem, který odstraní vlhkost i přebytečnou kyselinu octovou. Před vložením nových baterií musí být vše zcela suché.
Rizika nesprávného použití octa v elektronice
Ačkoliv je metoda účinná, nadměrné množství tekutiny může proniknout na desku plošných spojů a způsobit zkraty nebo trvalou korozní reakci na měděných cestičkách.
Pokud neodstraníte zbytky octa izopropylalkoholem nebo suchým hadříkem, vlastní kyselina octová časem zoxiduje ocelové komponenty zařízení. Proto je klíčové po čištění vše důkladně osušit.
Důležité varování: Tento postup funguje pouze u alkalických baterií. U olověných akumulátorů (například autobaterií) je elektrolytem kyselina, proto se k jejich čištění používá naopak zásada – jedlá soda.
Zdroje článku: cronista.com, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková