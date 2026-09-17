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Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci

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Bílý krystalický povlak v přihrádce na baterie není jen estetický problém. Jde o chemickou korozi, která může zničit vaše dálkové ovladače i hračky. Ocet dokáže tento povlak rozpustit a zachránit kontakty.
Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci

Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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