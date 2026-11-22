Štědrý den je tu za necelý měsíc a nejen v obchodech můžete vidět, že Vánoce jsou téměř tady. Na sváteční sezónu už zbrojí také televize a streamovací služby, které nabídnou nejen řadu osvědčených klasik v čele s pohádkami a zahraničními hity, ale uvedou také nové tituly, u nichž tvůrci doufají, že se taktéž stanou svátečním evergreenem. Připravili jsme si proto pro vás malý přehled toho, jaké (nejen) vánoční novinky nás do konce roku v kině, televizi i na streamu čekají.
Vánoce 2027 na streamu
Psí Vánoce
První sváteční hit letoška už má Netflix dokonce za sebou, když úspěšně, i když zároveň poměrně rutinně, zkombinoval dvě nestárnoucí rodinné jistoty – Vánoce a pejsky. Novinka od autora hitu Psí poslání se zaměřuje na rodinu Gossových v čele s dospívající dívkou a dědečkem, v níž ale dojde kvůli zdravotním potížím k rozkolu. Jsou ale Vánoce, takže se jejich věrný pes ze všech sil snaží, aby udržel svou milovanou smečku pohromadě.
Ze severských luhů a hájů dorazila na Netflix novinka Jen do Vánoc. Hlavními hrdinkami příběhu jsou dvě sestry, které by povahově snad nemohly být odlišnější. Aby pochopily, že to ta druhá nemá snadné, prohodí si pár týdnů před Vánoci životy. V novém prostředí pak čelí svým životním rozhodnutím a nacházejí lásku tam, kde by ji nejméně čekaly.
Klasickou porci klišovité vánoční romantiky zajistí letos na Netflixu Bodyguardka. Hannah Brooks je špičkou ve svém oboru, která nezná nic jiného než svou práci a ve vztazích se jí příliš nedaří. Nyní dostala za úkol ochraňovat úspěšného herce Jacka Stapletona, jenž čelí vyhrožování a stalkingu. Jack se rozhodne zmizet do bezpečí a odpočinout si u rodiny na rodném ranči. Má to ale háček – jeho rodiče se o hrozbě ani o ochrance nesmí dozvědět. Z Hannah se tak po dobu pobytu stává Jackova fiktivní přítelkyně. A jak to tak u podobných slaďáků bývá, možná nebude na konci jen přítelkyní fiktivní.
Na podobnou cílovku bude útočit také Amazon Prime s novinkou Clashing Through The Snow. Hannah a Ryan jsou kolegové, kteří se nemohou v práci vystát. Nyní se ale mezi nimi rozhoduje, kdo z nich dostane v knižním vydavatelství padáka, a tak se snaží každý z nich zachránit své místo. Oba se proto vydávají napříč Spojenými státy ulovit důležitého klienta, kvůli předvánočnímu shonu a počasí ale musí sdílet stejné dopravní prostředky. A nenávist se díky tomu možná promění v hřejivější pocity.
Tyto Vánoce se rovnou dočkáme dvou animovaných variací na klasickou Popelku. Tu první můžete vidět od 20. listopadu na Netflixu a soustředí se tentokrát na její nevlastní sestru Lilith. Ta už má dost života v Popelčině stínu, ukradne proto kouzelnou hůlku víly kmotřičky a spolu s mladší sestrou Margot ovládne královský bál, čímž rozbije pohádku, jak ji všichni známe. Způsobí tím řadu problémů, a pokud chce situaci napravit, musí spojit síly právě s nenáviděnou Popelkou. Začíná hravé a divácky vděčné animované dobrodružství.
30 let po nechvalně známém vánočním snímku Rolničky, kam se podíváš se ke svátečním filmům vrací i sám Arnold Schwarzenegger, který si tentokrát zahraje rovnou Santu Clause. Akční legenda tentokrát spojí síly se svým moderním nástupcem, hercem Alanem Ritchsonem ze seriálového Reachera. Ten si zahraje zloděje ze Santova „seznamu hříšníků“, jehož si ale symbol Vánoc musí nečekaně najmout. Zrádná elfka totiž ukradla Santův pytel plný dárků a Vánoce se kvůli tomu ocitají ve velkém nebezpečí. Snad z toho bude na Amazon Prime od 2. prosince povedená žánrová podívaná, která dopadne lépe než zmiňované Rolničky.
A romance od Netflixu ještě jednou. Název pak jasně napovídá, jakou komediální klasikou se novinka inspirovala. Stejně jako v Na Hromnice o den více, i zde nás čeká divácky vděčná časová smyčka. V ní se zasekne hlavní hrdinka během trávení vánočních svátků s rodinou a dostane se z ní jedině v případě, když dokáže muži svých snů konečně říci, že ho miluje. To ale nebude dle všeho od 2. prosince na Netflixu tak snadné.
Trochu drsnější podívanou zajistí na Netflixu severský akčňák Permafrost. Dva rozdílní policejní vyšetřovatelé Marcus Tell (Björn Gustafsson) a Ann Wilding (Aliette Opheim) jsou nuceni spojit síly, aby zastavili šíření nebezpečného smrtícího viru. Během svátků u toho bude nejen hodně přestřelek, ale také černého humoru a vzájemného špičkování.
Vánoce 2027 v kině
Už od minulého týdne můžete do kina zajít na malý herecký návrat Johnnyho Deppa, který se rozhodl zase jednou procvičit svou hereckou extravagantnost, tentokrát v na první pohled už malinko okoukané vánoční klasice od Charlese Dickense. Zahrál si tedy ikonického mrzouta a držgrešli Ebenezera Scrooge, jehož jedné noci navštíví duchové minulých, letošních a budoucích Vánoc, aby mu vykreslili jeho budoucnost v pořádně temných barvách. Změní obávaný hamoun díky tomu svůj život? Nová adaptace příběhově nijak nepřekvapí, Ti West jí dal ale příjemný hororový ráz a Johnny Depp divákům připomněl, že stále dokáže být velkým filmovým tahounem.
A animovaná Popelka podruhé, tentokrát v mezinárodní koprodukci, v níž nechybí ani Česká republika. I tentokrát slavnou pohádku uvidíme jinak, než ji známe. Popelka se chce za každou cenu dostat na ples svého vysněného prince Květoslava, zlá macecha je ovšem tradičně proti. Pomocnou ruku jí podá dřevorubec Severín, jenž narazí na kouzelný strom a jeho tři oříšky. Jeden z nich ho sice promění ve veverku, i přesto ale udělá vše pro to, aby Popelce pomohl. A ona si během toho uvědomí, kdo je jejímu srdci opravdu nejbližší. Animák dorazil do kin tento týden.
Co by to bylo za Vánoce, kdyby do kin nedorazila nová animovaná disneyovka. Tou letošní je rodinná fantasy Hexe: Magický svět pojednávající o teenagerce Billie, která zjistí, že je nejspíš čarodějkou. Její kouzelnické schopnosti ji přivedou do fantastického světa plného čarodějnic, kde na ni čekají kouzla, dobrodružství i tajemství, která sahají hluboko do minulosti její vlastní rodiny. Pokud se chce v novém světě zorientovat, musí spojit síly se svou matkou, s níž má trochu komplikovaný vztah.
Pamatujete si na drsného Santu Clause v podání Davida Harboura, který se rozhodl zavzpomínat na své krvavé kořeny a překazil plány speciálnímu týmu zlodějů? Tak už 3. prosince dorazí do kin druhý díl, v němž Santa kvůli následkům svého zlobivého a brutálního chování přijde o své schopnosti a stane se běžným zaměstnancem v nákupním centru. Problémy nastanou, když do centra dorazí místní gangster se svými pohůnky, aby si zde sjednal pořádek. Očekávejte další porci „hřejivé“ sváteční atmosféry, krvavé akce, bizarních úmrtí… a možná tentokrát dorazí i paní Clausová.
Kina toho ale do konce roku samozřejmě nabídnou ještě mnohem více. Pokud vás nezajímají vánoční filmy, měli byste zajít na filmovou poctu Já, Rocky a připravit se na očekávaný souboj dvou největších filmů roku – Avengers: Doomsday a třetí Duny, jež vtrhnou do kin 18. prosince. Na Boží hod se podívá do kina nové Jumanji a děti budete moci vzít od počátku prosince také na nové dobrodružství Asterixe a Obelixe. Nový James Bond Robert Pattinson zazáří v dramatu Primetime, které se zaměří na fungování moderní televize, do historie vzniku bulvárních plátků vás pak zavede neúnavný Danny Boyle s všeříkající novinkou Bulvár. Silných titulů bude do konce roku zkrátka ještě dost.
Vánoce 2027 v televizi
Jedinou štědrovečerní premiérou tohoto roku je pokračování úspěšné pohádky Krakonošovo tajemství, Krakonoš a básník. David Švehlík se vrací coby titulní strážce hor, aby se sběratelem pověstí Jiráčkem (Ondřej Sokol) rozpletl v horách další záhadu, do níž je tentokrát zapleten hraběcí lesmistr Ignác Gendorf, bystrá Žofie i mladý básník. Za kameru se vrací zkušený režisér Peter Bebjak, jenž se bude snažit navázat na kouzlo i úspěch prvního dílu, který patří mezi nejlépe hodnocené vánoční pohádky dekády. Nova si pak pro diváky připravila televizní premiéry dvou filmových pohádek – nové Zlatovlásky (11. prosince) a Princezny stokrát jinak (18. prosince). Další tipy najdete v našem vánočním programu.
Podívejte se na žebříček nejlepších pohádek podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox