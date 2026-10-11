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Zažloutlé silikonové těsnění kolem vany zbělá přes noc. Stačí ho potřít 2 věcmi, které má každý v lékárničcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zažloutlý lem vany padne do očí dřív než nový obklad nebo vyleštěné […]
Zažloutlé silikonové těsnění kolem vany zbělá přes noc. Stačí ho potřít 2 věcmi, které má každý v lékárničce
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 07:08
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