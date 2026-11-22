Nastavení první půle už běželo několik minut, když hlavní rozhodčí Tomáš Klíma zamířil k monitoru u postranní čáry. Videoasistent Kocourek ho upozornil na ruku brněnského obránce Denise Granečného ve vápně. Klíma si záběry prohlédl a ukázal na bílou tečku. Ryan Mahuta v 45.+5. minutě srovnal na 1:1 a Zbrojovka přišla o vedení, které držela od 33. minuty. Svědík pak v pozápasovém vyjádření nešetřil slovy: „Našel si nějakou situaci, byla to pseudopenalta.“ Jeho hněv je pochopitelný. Bod z Pardubic přitom pro Brno znamená víc, než by se z trenérovy reakce mohlo zdát.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala na tiskové oddělení Zbrojovky dotazy, zda budou podávat nějaký oficiální protest, ale odpověď do publikace článku nedorazila.
Vedení, které vydrželo do nastavení
Utkání 15. kola Chance Ligy se hrálo v neděli 22. listopadu 2026 od 13:00 na Stadionu Arnošta Košťála před 2 868 diváky. Zbrojovka do něj šla bez nejlepšího střelce Daniela Vašulína, kterého trápily zdravotní potíže. Přesto měla v první půli mírně navrch. Velich měl dvě střelecké šance, jeden brněnský gól neplatil kvůli ofsajdu a ve 33. minutě využil chybu pardubického brankáře Neumana Patrik Čavoš.
Pak přišla penalta. Z
klubového reportu Zbrojovky i reportáže ČTK je zřejmé, že rozhodčí situaci během hry nepískal. Pokutový kop nařídil až po přezkumu videa. Právě v tom je nejspíš jádro Svědíkova slovního spojení „našel si to“. Brněnský kouč podle všeho naznačuje, že sudí hledal na záběrech důvod pro zákrok, který by v plné rychlosti neodpískal.
Druhý poločas už měly v moci Pardubice. Brno se zatáhlo, domácí několikrát vystřelili a v 83. minutě se Mahuta řítil sám na brankáře. Hrdina vyrazil jeho pokus nohou. Bez tohoto zákroku by se o penaltě dnes mluvilo jen jako o začátku brněnské porážky.
Co říkají pravidla o ruce
Svědíkova námitka se podle dostupných informací opírá o to, že se míč do ruky Granečného odrazil od země. Veřejné zápasové reporty tento detail nepopisují, potvrzují jen ruku a zásah videa. I kdyby se odraz potvrdil, penaltu by sám o sobě automaticky nevylučoval.
Pravidla IFAB výslovně uvádějí, že ne každý dotek míče rukou je přestupek. Rozhodčí posuzuje hlavně tři věci: zda hráč zahrál rukou úmyslně, například pohybem ruky k míči, zda ruka nepřirozeně zvětšila objem jeho těla, zda byla poloha ruky v dané situaci přirozeným důsledkem pohybu.
Odraz od trávníku tedy může hrát roli při posouzení, zda hráč měl čas zareagovat. Pokud ale byla ruka od těla a zabírala prostor, kudy by míč jinak letěl, sudí podle pravidel pískat smí. Komise rozhodčích se k situaci zatím veřejně nevyjádřila a bez jejího výkladu zůstává spor otevřený. Oficiální verdikt po zásahu VAR každopádně platí.
Za slova na sudí hrozí až 50 tisíc
Ostrá kritika rozhodčích má v české lize i finanční rozměr.
Disciplinární řád FAČR pamatuje na veřejné výroky vůči delegovaným osobám ve sdělovacích prostředcích. Pokud by je disciplinární orgán vyhodnotil jako pohoršující, urážlivé nebo hanlivé, může trenérovi uložit zákaz činnosti na dva až osm týdnů, fotbalově prospěšnou činnost nebo pokutu až 50 000 Kč.
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší i trenéry a zasedá zpravidla každý týden po ligovém kole. Ke Svědíkovu výroku zatím žádné řízení oznámeno nebylo. První signál přinese komuniké z nejbližšího zasedání po pardubickém kole. Formulace „pseudopenalta“ je spíš sarkastická než vulgární, takže podle nás jde o hraniční případ, nikoli o jistý trest.
Bod, ze kterého mohly být tři
Za emocemi kolem penalty se ztrácí podstatnější věc. Zbrojovka konečně bodovala. Do Pardubic přijela po třech soutěžních porážkách v řadě:
Datum Utkání Výsledek 27. 10. 2026 Slavia – Zbrojovka (MOL Cup) 4:0 31. 10. 2026 Olomouc – Zbrojovka 3:0 7. 11. 2026 Zbrojovka – Baník 1:3
V Olomouci prohrávala od 21. minuty po zachycené rozehrávce a k větší šanci se podle klubového reportu prakticky nedostala. Proti Baníku šla do kabin s výrazným mankem. V Pardubicích naopak vedla a o náskok přišla až v nastavení první půle. Posun je zřetelný, i když statistiky zůstávají skromné: osm střel, čtyři na branku, držení míče jen 38 %. Jediný gól navíc vznikl z chyby soupeře.
Svědíkovu frustraci zvyšuje i povaha soupeře. Pardubice podle ČTK vyhrály doma jen dvě ze sedmi utkání a na vlastním stadionu posbíraly pouze osm z osmnácti bodů. Pro Brno to byl zápas, ve kterém mohlo reálně pomýšlet na výhru. Na obou lavičkách navíc seděli muži s vazbou na soupeře. Pardubický kouč Jan Trousil dřív hrával za Zbrojovku, Svědík kdysi dovedl Pardubice z divize do druhé ligy.
Tabulka po kole řadí Brno na deváté místo. Z posledních sedmi ligových kol ale Zbrojovka vyhrála jen jednou a to je číslo, které trenéra musí pálit víc než jakýkoli verdikt videa. Asistent Bronislav Červenka, který v realizačním týmu odpovídá za defenzivu a standardní situace, před zápasem mluvil o pracovitých, ale nervózních hráčích, kteří se musí vrátit k důslednosti. V Pardubicích bylo té důslednosti vidět víc než v předchozích týdnech. Pořád ale nestačila na udržení vedení přes celý zápas.
Penalta z páté minuty nastavení vzala Zbrojovce dva body. Hrdinova noha v 83. minutě jí jeden zachránila. Mezi těmito dvěma okamžiky leží celý současný brněnský tým: schopný jít do vedení, ale zatím ne dost silný, aby výhru dotáhl bez cizí pomoci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl