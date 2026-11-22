Včerejší zápas už vypadal nadějně, Žihadla doma hrála krajský přebor proti Chotěboři, přišlo téměř tři sta fanoušků. Brankář Málek předvedl řadu skvělých zákroků, přesto se hosté v závěru dostali do vedení a trefa do prázdné branky znamenala výsledek 5:3.
Pokračuje nelichotivá série, ke které se už v týdnu vyjádřil mistr světa z roku 2002
Peter Pucher, který je nyní trenérem a majitelem klubu. „Čtyři prohry v řadě jsou pro klub, jako jsou Žihadla, nepřijatelné a je naprosto v pořádku, že dáváte najevo svou nespokojenost. Ani my v kabině a ve vedení z toho nespíme dobře,“ uvedl.
Pucher nehledal výmluvy a uznal, že to v posledních zápasech nebyl hokej, na jaký jsou všichni v Moravských Budějovicích zvyklí.
„Chyběl nám důraz, nasazení, klid v zakončení i větší soudržnost v klíčových momentech. Díváme se realitě přímo do očí – tahle série nás všechny bolí, ale jedinou cestou ven je poctivá práce v tréninku a maximální nasazení od první do šedesáté minuty v každém dalším utkání,“ vysvětloval majitel na sociálních sítích.
Pucher kritiku fanoušků přijal, nelíbily se mu ale útoky na lidi, kteří klubu údajně dávají stovky hodin svého volného času.
„Je lepší zažít zápasovou krizi na začátku nebo během sezóny než v rozhodujícím závěru. Berme to jako lekci – dostali jsme možná políček za to, že jsme si mysleli, že jsme neporazitelní, a to je taky dobře,“ hledal pozitiva a poděkoval fanouškům, že stojí při vedení, hráčích, Žihadlech.
Následně klub informoval o posilách, vyřizuje se příchod útočníka, obránce a také kustoda a maséra v jedné osobě. Omezení komentářů ale vyvolalo ostrou reakci. Fanclub Žihadla Moravské Budějovice dle vlastních slov stojí za hráči, ale zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým vedení klubu přistupuje k fanouškům a k dění na klubových sociálních sítích.
„Vadí nám, že se zde objevují falešné profily, které napadají, urážejí a znevažují ostatní fanoušky. A ještě více nám vadí, pokud vedení takové jednání toleruje a nijak se proti němu nevymezuje,“ stojí v prohlášení zveřejněném na webových stránkách klubu.
Fanoušci zdůraznili, že nejsou nepřátelé klubu, ale jeho součástí a vyzvali vedení klubu, aby se zamyslelo nad tím, co je pro něj skutečně důležité. Proto požadují odstoupení. Patriots Moravské Budějovice pak jen dodali, že za dvacetiletou historii klubu nepamatují omezení komentářů na sociálních sítích a vyzvali k ukončení blokace příspěvků.