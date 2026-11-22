HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
HC Kometa Brno: Stezka (Rabčan) – Kučeřík, Zábranský (A), F. Král, Witkowski, Nedomlel, Gulaši, Zubíček, Beroun – K. Pospíšil, Kollár, Flek (C) – H. Zohorna, Ilomäki, A. Zbořil – Cingel, Brabenec, Kunc – Kusko, T. Zohorna, Vondráček.
Banes Motor České Budějovice: Mařík (Klouček) – Štencel (A), Kundrátek (C), Nordsäter, McCormack, Vráblík, Nedorost, Kachyňa – Olesen, Bulíř (A), Lantoši – Pour, Bell, Ahl – Ordoš, Zachar, Hejduk – M. Beránek, Toman, Koláček – Drančák.
Report ze zápasu:
Hned v úvodních vteřinách to byl Motor, který zahrozil svou elitní formací. Lantoši zavezl kotouč do pásma a zadovkou přenechal hrací předmět Olesenovi, před kterým se otevřela dálnice směrem ke Stezkovi. Dánský útočník nakonec mířil pouze do hrudi domácího brankáře. Jihočeská aktivita nakonec vyústila v první branku duelu. Na konci 7. minuty převzal Parker Bell přihrávku od McCormacka a jeho následný pokus z levé strany zapadl přesně ke vzdálenější tyči. Brno mělo blízko k odpovědi v polovině třetiny. Kollár s Flekem se vydali do přečíslení dva na jednoho, které zakončil druhý jmenovaný. Mařík si s pokusem kapitána Komety poradil. Tato spolupráce se nakonec ujala v opačném gardu až o pár minut později. Ve 14. minutě posunul Flek kotouč na Andreje Kollára a na jeho pohotovou střelu z pravého kruhu Mařík nedosáhl. V 17. minutě si pak oba celky přichystaly pro fanoušky horskou dráhu emocí. Nejprve po práci Ilomäkiho za Maříkovou brankou pálil z bezprostřední blízkosti Zbořil a Mařík musel zasáhnout betonem. Vzápětí mohl Ordoš využít zaváhání Nedomlela, jeho souboj tváří v tvář Stezkovi však skončil nepřesnou střelou.
Vstup do druhé třetiny byl lemován domácími šancemi. Jako první zahrozil ve 23. minutě Brabenec, který po přihrávce od Cingela pálil z mezikruží mimo. Při další šanci už musel Mařík zasahovat, když přihrávka Fleka zpoza branky skončila přesně na hokejce Pospíšila. Českobudějovický brankář však včas sklapl betony. Motor si naopak ve 26. minutě vzal zpět své vedení. Koláček posunul kotouč na Štencela, který místo střely zvolil záměrnou přihrávku na Nicka Olesena. Ten zůstal zaparkovaný u tyče a pohodlně usměrnil kotouč za bezmocného Stezku. Ve 28. minutě byl vyloučen hostující Nedorost a domácí se dočkali početní výhody. Největší šanci si Kometa ponechala na její samotný konec, kdy Kunc mířil z pravého kruhu do tyče. A tato nevyužitá šance domácí vzápětí tuze zamrzela. Na konci 30. minuty se dopředu vydal Nick Olesen, jehož první pokus Stezka zastavil. Jenže kotouč se doslova zamotal Witkowskému pod nohy a dánský princ využil domácího zaváhání, uzmul puk a poslal jej do horních pater branky. Kometa poté měla šance na kontaktní branku, k dispozici měli Brňané i další přesilovou hru. Stav utkání ale zůstal neměnný.
Třetí třetina odstartovala pokračujícím trestem Tomana a Kometa měla k dispozici již třetí přesilovou hru. Jenže ani tuto početní výhodu domácí nevyužili, což fanoušci místy ocenili i pískotem. Největší šance tak přišla až po jejím skončení. Zohorna adresoval přihrávku Kuskovi, který svou střelou zblízka našel pouze připravenou Maříkovu lapačku. Ve 45. minutě usedl na trestnou lavici Gulaši a i Motor si tak zahrál svou první početní výhodu v utkání. Ve vlastním oslabení se Kometa vydala do přečíslení, které zakončil střelou Ilomäki, jehož pokus Mařík kryl. Hosté následně nevyužili ani krátkou početní výhodu pět na tři, ani pokračující přesilovou hru při vyloučení Kunce. Kometa tak přečkala divokou pasáž a následně se dostala na dostřel. Na začátku 49. minuty nahodil Gulaši kotouč před branku a od brusle Arttua Ilomäkiho skončil puk v síti. Jenže po dalších několika šancích přišla studená sprcha. V 55. minutě to byl opět Nick Olesen, který střelou z obdobné pozice jako Bell propálil Stezku a dokonal svůj hattrick. Tři minuty a tři vteřiny před koncem zápasu sáhla Kometa po komerční přestávce ke hře bez brankáře. Sázku na riziko ukončil trest Pospíšila, který byl 55 vteřin před koncem poslán na trestnou lavici.
OHLASY PO ZÁPASU
Jiří Horáček (Kometa Brno): „Po zápase v Boleslavi jsme si chtěli do dnešního utkání něco přenést, ale měli jsme vlažný, opravdu hodně vlažný začátek, který soupeř potrestal. Dostali jsme se do stavu 0:1. Potom se nám podařilo srovnat tempo hry a do druhé třetiny se šlo za vyrovnaného stavu. Během několika minut druhé třetiny jsme bohužel inkasovali dva góly, přestože jsme měli docela slušný vstup do této části hry. Potom jsme začali hrát přesilovky. Naše čísla v této činnosti nejsou nijak oslnivá, spíše jsou hodně slabá. Přesto jsme si v přesilových hrách vytvořili několik střeleckých příležitostí, kterými si jednoduše musíme pomoct, abychom takové zápasy zvládali a byli úspěšní. Ve třetí třetině jsme to samozřejmě zkusili, přestože jsme hráli oslabení pět na tři, které jsme zvládli. Věřili jsme, že se od toho odrazíme. Bohužel se nám to nepodařilo, přestože jsme měli v závěrečné power-play dvě, dá se říct, vyložené šance. Nebyli jsme je ale schopni proměnit. Soupeř měl velice dobrého brankáře a my jsme nedokázali utkání zvládnout tak, abychom bodovali.“
David Vrbata (Motor České Budějovice): „Když budu hodnotit utkání od první třetiny, tak jsme měli dobrý vstup do zápasu. Paradoxně ale první třetina skončila 1:1. Druhá třetina se nám povedla a odskočili jsme o dvě branky. V závěru jsme si to pak trochu zkomplikovali, když se Kometa dostala na dostřel a snížila. Poté jsme ale znovu odskočili na 4:2. Musím kluky pochválit, že po utkání se Spartou, které se nám ve třetí třetině nepovedlo, jsme do dnešního zápasu vstoupili dobře nastavení. Šlapal celý tým, podpořený Mářou v brance, a zvládli jsme to za tři body. Za to jsme moc rádi. Rychle jsme se oklepali, zapomněli na nešťastnou prohru a dnes odvážíme tři body.“