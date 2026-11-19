Ráno je sklo v koupelně zamlžené, po rámu stékají kapky a v rohu okénka se objevují černé tečky. Na internetu a sociálních sítích se proto často sdílí rada: nasypat kuchyňskou sůl do rozříznuté PET lahve a postavit ji na parapet. Sůl ale vodu ze vzduchu bere jen za podmínek, které by v obytném prostoru vůbec neměly nastat.
Proč se rosí zrovna okno
Po sprše je vzduch v koupelně plný páry. Když se teplý vlhký vzduch dotkne studeného skla, rámu nebo rohu, ochladí se na takzvaný rosný bod a pára se srazí do kapek. Podle našeho modelového výpočtu má vzduch o teplotě 21 °C a vlhkosti 50 % rosný bod zhruba 10 °C. Kapky se tedy objeví na každé ploše, jejíž teplota klesne pod tuto hodnotu.
Okno bývá v zimě chladnější než zbytek koupelny, a proto kapky vidíte nejdřív na něm. Moderní okno s kvalitním těsněním páru ven nepustí. Co se v koupelně odpaří, musí odejít otevřeným oknem, ventilátorem nebo řízeným větráním, jinak to zůstane uvnitř.
Přečtěte si také: Češi už nevěší na dveře věnce. Nahrazuje je obyčejná věc z domácnosti plná chvojí Kde má sůl svou hranici
Kuchyňská sůl umí vázat vodu ze vzduchu. Při pokojové teplotě to ale znatelně dělá až zhruba nad 75 % relativní vlhkosti a pod touto hranicí vodu prakticky nepohlcuje. Vzduch v koupelně tedy nevysuší pod zhruba 75 %, kdežto Státní zdravotní ústav (SZÚ) doporučuje výrazně nižší hodnoty.
Relativní vlhkost Co znamená 45–55 % optimum podle SZÚ při teplotě vzduchu zhruba 20–22 °C zhruba nad 75 % sůl teprve začíná znatelně brát vodu Týden na parapetu
V testu redakce arecenze.cz z listopadu 2026 skončilo asi 5 lžiček soli v rozříznuté PET lahvi a lahev stála 7 dní na parapetu u koupelnového okénka. Sůl zvlhla a na dně se objevilo trochu solanky, takže nějakou vodu nabrala. Rám okna ale vlhnul dál.
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Sklo bylo během testu občas méně zamlžené, souvislost se solí se ale prokázat nedala a vlhkost redakce vlhkoměrem neměřila. Bez měření přitom účinek žádné pomůcky posoudit nejde. Levný vlhkoměr na poličce přitom řekne víc než týden pozorování okna: hned uvidíte, kdy vlhkost vyskočí nad doporučené pásmo a okno je potřeba otevřít.
Vlhkoměr ukáže, kdy vlhkost v koupelně překročí doporučených 45 až 55 procent a je čas otevřít okno. Ilustrační foto. Zdroj: FOX / Pexels. Co dělat hned po sprše
Páru je nejlepší dostat ven dřív, než se srazí na okně:
Otevřete okno dokořán, ideálně na průvan, a větrejte krátce a naplno. Vyklopené okno nebo mikroventilace vyměňují vzduch jen velmi pomalu a přitom vychlazují rám i stěnu kolem okna, takže v zimě rosení spíš prodlouží. Pusťte ventilátor nebo odsavač, který má smysl i v koupelně s oknem, a pravidelně ho čistěte. Stírátkem nebo hadrem setřete kapky ze skla, rámu, obkladů a rohů vany.
Méně páry vznikne, když prádlo sušíte jinde a sprchujete se kratší dobu a méně horkou vodou. SZÚ také doporučuje topit a větrat tak, aby na nejchladnějších místech vlhkost nekondenzovala. V koupelně k tomu pomůže topný žebřík nebo podlahové topení.
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Elektrický odvlhčovač dokáže vlhkost vzduchu snížit, pokud má dostatečný výkon pro velikost místnosti. Okno se ale bude rosit dál, dokud zůstane studené a koupelna se pořádně nevyvětrá.
Když se plíseň už uchytí
Plíseň potřebuje vlhký podklad i vlhký vzduch a běžná teplota v bytě jí vyhovuje. Její spory se do těla dostávají hlavně dýcháním a mohou souviset s alergiemi, astmatem nebo neurčitými potížemi. Ohroženi jsou hlavně lidé s oslabenou imunitou. Kdo má astma, alergii nebo slabší imunitu a cítí potíže, měl by se poradit s lékařem.
Než na plíseň sáhnete, navlhčete ji. Suchý povlak se při škrábání práší a spory skončí ve vzduchu, který dýcháte. Přípravek použijte podle návodu výrobce, v rukavicích a při otevřeném okně. Chlorové přípravky nikdy nemíchejte s jinými čističi a nepoužívejte je s octem ani jiným kyselým prostředkem dohromady nebo po sobě bez opláchnutí, protože spolu uvolňují dráždivý plynný chlor. Při nadýchání nebo spolknutí čisticího přípravku poradí Toxikologické informační středisko na čísle 224 919 293 nebo 224 915 402.
Přečtěte si také: Německý trik na větrání. V zimě odstraní vlhkost bez ztráty tepla Plíseň před čištěním navlhčete a přípravek nanášejte v rukavicích při otevřeném okně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Černé skvrny, které se i přes pravidelné větrání po každém umytí objeví znovu na tomtéž místě, obvykle prozrazují vadu stavby: tepelný most, slabou izolaci nebo vodu, která někudy zatéká. „[…] na první pohled jsme zničili tu plíseň, ale nevyřešili jsme příčinu […],“ uvedl pro podcast ČESKÉSTAVBY.cz Jakub Pyšný, odborník na plísně a termoizolační nátěry. Kde přesně stěna chladne nebo vlhne, zjistí odborník termokamerou a měřením vlhkosti.
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