Muž spadl do kolejiště. Nadýchal téměř pět promile
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Muž spadl do kolejiště. Nadýchal téměř pět promileZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 22.11.2026 19:00
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