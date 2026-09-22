Masákové tousty na másle a kmíně: Jednoduchá houbová dobrota plná chuti

Muchomůrka růžovka, lidově masák, patří mezi nejoblíbenější houby naší lesní kuchyně. Sezona trvá od května až do listopadu, takže příležitostí k vaření je dost. Masáky opečené na másle s kmínem a cibulí jsou klasika, která chutná sama o sobě a na opečeném toastu ještě o stupínek lépe. Masák: houba, která se v lese objevuje od května do listopadu a na pánvi má ráda máslo
Muchomůrka růžovka, houbaři zkráceně masák, má jednu výhodu, kvůli které se na ni vyplatí myslet skoro celou sezonu. Neroste jen v krátkém okně jako některé jiné druhy. První kousky se dají najít už v květnu, výrazněji pak růžovky nastupují od června a když počasí přeje, drží se v lese celé léto i velkou část podzimu, někdy až do listopadu. Vyhovuje jim teplo a vlhko. Po pořádné letní bouřce se proto stává, že jich najednou stojí v mechu dost, zatímco jiné houby se ještě tváří, že mají čas.
V kuchyni je růžovka spíš
jemnější houba. Chuť má lehce oříškovou, nevtíravou, ale přitom zvládne i trochu výraznější dochucení. s kmínem je u masáků stará jistota a není moc důvodů ji opouštět. Máslo Recept na tousty s masáky na másle a kmíně (4 porce)
Toastový chléb nebo větší krajíce chleba – 4 plátky Očištěné klobouky a menší třeně muchomůrky růžovky – 300 g Máslo – 40 g Menší cibule – 1 ks Drcený kmín – 1 lžička Sůl – 1/2 lžičky, případně podle chuti Čerstvě mletý pepř – špetka Malý stroužek česneku – 1 ks Nasekaná petrželka – 1 lžíce Máslo na opečení pečiva – 1 lžička Postup přípravy toustů s růžovkou na másle a kmíně
1.
Houby pečlivě očistěte a projděte je ještě jednou, klidně pomalu kus po kuse. Na pánev patří jen růžovka, kterou máte bezpečně určenou. Z klobouků stáhněte pokožku, při smažení se ráda uvolňuje a v jídle pak nevypadá dobře. Větší plodnice nakrájejte na plátky, menší klobouky stačí přepůlit.
2.
Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Česnek nejdřív lehce rozmáčkněte plochou stranou nože, potom ho nakrájejte.
3. Na pánvi
rozpusťte 40 g másla a cibuli na mírném plameni nechte zesklovatět. Dejte jí chvíli. Jakmile začne rychle hnědnout, snadno zhořkne a jemnou chuť hub zbytečně přebije.
4. Přidejte nakrájené masáky,
osolte a přisypte drcený kmín. Promíchejte a opékejte asi 10 až 12 minut. Houby nejdřív pustí šťávu, většina tekutiny by se měla postupně odpařit. Až ke konci vmíchejte česnek a přidejte špetku pepře.
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5. Mezitím
opečte pečivo. Toastový chléb nebo větší krajíce dejte na druhou pánev s trochou másla, případně je vložte zhruba na 5 minut do trouby vyhřáté na 200 °C. Povrch má být křupavý, uvnitř může chleba zůstat trochu měkký.
6. Jakmile jsou houby měkké a voní po másle a kmínu,
odstavte pánev a vmíchejte petrželku. Směs má být šťavnatá, ne vodová. Pokud se v pánvi drží moc tekutiny, nechte ji ještě minutu nebo dvě odvařit.
7. Na každý opečený toust
navršte porci houbové směsi a podávejte hned, dokud je všechno horké. Hodí se k tomu čaj nebo rajčatový salát. Upřímně, obejde se to i bez přílohy, na rychlou večeři úplně stačí. Foto: Rudolphous – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Muchomůrka růžová Naše tipy: jak tousty s masáky posunout o krok dál
Recept se dá lehce upravit, aniž by se z něj stalo jiné jídlo. Kmín je osvědčená klasika, ale pokud chcete směs jemnější, přidejte ke konci opékání lžičku smetany. Houby budou krémovější a na chlebu budou lépe držet. Místo petrželky můžete sáhnout po čerstvém tymiánu; s masáky a kmínem funguje překvapivě dobře.
Chléb opečený na másle udělá velký rozdíl. Máte-li doma poctivý kváskový krajíc, dejte mu přednost před běžným toastovým chlebem. Česnek přidávejte až ke konci opékání. Když přijde na pánev příliš brzy, snadno se připálí a stáhne celé jídlo do hořka. Zbylá houbová směs, pokud nějaká zůstane, se druhý den hodí do omelety nebo do bramborové polévky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz