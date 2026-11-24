Laskonky jsem v dětství vlastně neznala. U nás doma na Slovensku se nepekly, takže jsem na ně poprvé narazila až v české cukrárně. A tehdy mi došlo, proč se kolem nich dělá tolik řečí. Tahle domácí verze má kokosovo-ořechové korpusy a karamelový krém, sladší, to ano, ale drží tvar a v lednici zůstane pevný i druhý den.
Na
laskonkách mám ráda, že na stole vypadají trochu slavnostně, i když samotná práce není tak hrozná, jak se na první pohled tváří. Chce to hlavně dobře vyšlehané bílky a nespěchat při sušení. Postup jsem si časem upravila po svém: do korpusů dávám kokos a menší množství mletých ořechů, krém dělám z domácího karamelu, smetany a . Když mám náladu na mascarpone výraznější náplň, sáhnu po druhé možnosti, tedy po máslovém krému s karamelovým salkem a dvěma lžícemi silné kávy.
Můj tip: Kdo nemusí tolik sladké dezerty, může část karamelu nechat stranou a přidat víc mascarpone. Krém se tím zjemní a laskonky nebudou působit tak hutně. Recept na retro laskonky s karamelovým krémem
Počet kusů: asi 12 slepených laskonek Ingredience pro přípravu
Korpusy: 4 ks bílků 225 g cukru krupice 65 g cukru moučka 100 g strouhaného kokosu 40 g mletých ořechů
Karamelový krém s mascarpone: 200 g cukru 200 ml smetany na šlehání 250 g mascarpone
Alternativní máslový krém: 125 g másla 1/2 plechovky karamelového salka 2 lžíce silné kávy Postup přípravy domácích laskonek s karamelovým krémem
1. Nachystejte si dva plechy s pečicím papírem a troubu předehřejte na
150 °C. Pokud chcete mít všechny kousky podobně velké, předkreslete si na papír ovály nebo kolečka. Pomůže i jednoduchá šablona.
2. Do opravdu čisté mísy dejte
bílky a začněte šlehat. Jakmile se vytvoří pěna, po částech přisypávejte cukr krupici a šlehejte dál, až vznikne pevný lesklý sníh. Kdo chce postupovat tradičněji, může bílky s cukrem šlehat také nad párou zhruba 6 minut, u laskonek se to dělává docela často. Zdroj: Anna Balážová, Hmota nesmí spadnout, musí jít stříkat nebo nanášet lžící.
3. Do sněhu potom zlehka vmíchejte prosátý
cukr moučka, kokos a mleté ořechy. Použijte stěrku a nespěchejte. Hmota nemá spadnout, ale musí být propojená tak, aby šla stříkat sáčkem nebo nanášet lžící.
4. Připravenou hmotu přendejte do cukrářského sáčku. Na plech nastříkejte nebo vytvarujte jednotlivé porce. Když nebudou jedna jako druhá, nic se neděje. Domácí laskonka nemusí vypadat jako z vitríny.
Zdroj: Anna Balážová, Hmotu nanášejte na plech s pečícím papírem přes formu neb o cukrářským sáčkem.
5. Plech dejte do trouby a laskonky pečte spíš dosucha než do barvy, asi
35 až 40 minut při 150 °C. Mají zpevnit, ale výrazně hnědnout by neměly. Po upečení je nechte úplně vychladnout a až potom je opatrně sloupněte z papíru. Zdroj: Anna Balážová, Laskonky odlepujeme z papíru až po vychlazení. Zatím si připravte karamelový základ
6. Do rendlíku nasypte
cukr a na středním plameni ho nechte rozpustit na karamel. Lžící do něj zbytečně nezasahujte, stačí rendlíkem občas lehce zakroužit. Zdroj: Anna Balážová, Karamel lze připravit den předem.
7. Když má karamel jantarovou barvu, opatrně přilijte
smetanu ke šlehání. Směs prudce zasyčí a vyběhne nahoru, s tím počítejte. Potom míchejte, dokud se karamel nerozpustí a nevznikne hladký základ. Nechte ho vychladnout.
8. Do studeného karamelu vmíchejte
mascarpone a vyšlehejte hladký krém. Pokud chcete méně sladkou náplň, dejte mascarpone o něco víc a nepoužijte všechen karamel. Krém pak uložte aspoň na 30 minut do chladu. Zdroj: Anna Balážová, Druhý den všleháme do karamelu Mascarpone.
9. Jestli zvolíte druhou variantu, vyšlehejte
máslo s karamelovým salkem a nakonec přidejte 2 lžíce silné kávy. Tento krém je plnější, výraznější a bližší tomu, co si mnoho lidí pamatuje z klasických cukráren.
10. Vychladlé korpusy slepujte vždy po dvou. Na jednu část naneste nebo nastříkejte
krém, přiklopte druhou a jen lehce přitlačte. Se zdobicím sáčkem to jde čistěji, hlavně když mají laskonky vypadat upraveně i na talíři. Zdroj: Anna Balážová, Laskonky slepujte po dvě karamelovým krémem.
11. Hotové laskonky dejte nejméně na
1 hodinu do lednice. Chutě se trochu usadí a krém zpevní. U nás doma zůstaly s oběma druhy krému pevné i do druhého dne a pořád se jedly dobře. Ještě pár rad na závěr o laskonkách Na laskonky se hodí bílky pokojové teploty, sníh se obvykle lépe vyšlehá a bývá stabilnější. Pokud korpusy nejdou dobře sundat z papíru, nechte je ještě pár minut dosušit v pootevřené troubě. Krém dávejte až na vychladlé korpusy. Na teplých by řídnul a laskonky by rychle měkly. Po krátkém odležení v chladu jsou nejlepší, úplně nasáklé a měkké ale být nemají. Pokud zůstane trochu krému, namažte ho mezi dva dětské piškoty a dejte je na chvíli do lednice. Není to žádná vysoká cukrařina, ale ke kávě doma mizí podezřele rychle.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Anna Balážová