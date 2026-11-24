Když se v prosinci rozjede pravý
cukrářský maraton a trouby jedou naplno, nesmírně mě uklidňuje, že si můžu bokem zamíchat poctivé nepečené rumové . Mám moc ráda tu příjemnou kuličky vůni piškotů, kakaa, ořechů a , kterou v téhle verzi krásně osvěží trocha malinové šťávy a jemnost másla. Je to přesně ten typ rumu svátečního mlsání, u kterého člověk nemusí hlídat žádné pečení v troubě a přitom vykouzlí na sváteční stůl kousek, po kterém se pokaždé jen zapráší.
Nejvíc mě baví, jak si s těmihle kuličkami můžu hezky pohrát, ať už je chystám na
, připravuji na rodinné návštěvy nebo si jen tak udělám radost během štědrovečerní stůl adventu. Po obalení třeba v kokosu vypadají na bílé míse naprosto kouzelně a každý kousek v sobě spojuje vláčnou strukturu se skvělou chutí.
Můj tip zní: Piškoty rozemelte nebo rozdrťte opravdu najemno, aby se dobře spojily s máslem, kakaem, ořechy i tekutinami a hmotu šlo snadno vytvarovat do pevných kuliček, které se nebudou rozpadat. Recept na nepečené rumové kuličky z piškotů
Celkový čas přípravy a chlazení:
90 minut Ingredience potřebné k přípravě
Hmota: 200 g piškotů 60 ml rumu 40 ml malinové šťávy 20 g kakaa 100 g moučkového cukru 60 g másla 50 g mletých ořechů
Na obalení a dokončení: Postup při přípravě vánočních rumových kuliček
1. Do hluboké mísy
nasypte piškoty a rozdrťte je nebo rozemelte na jemný piškotový základ.
2. K rozdrobeným piškotům
přisypte kakao, moučkový cukr a mleté ořechy.
3. Přidejte změklé
máslo, přilijte rum a malinovou šťávu podle chuti a požadované hustoty hmoty. Zdroj: Kouzlíme v kuchyni, Přidáme rum
4. Všechny suroviny v míse
důkladně promíchejte a propracujte, dokud nevznikne kompaktní, vláčná a dobře tvarovatelná hmota.
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5. Pokud je hmota příliš řídká,
přisypte ještě trochu mletých ořechů nebo drcených piškotů, a pokud je naopak moc hustá, přikápněte kapku rumu nebo malinové šťávy.
6. Z připravené hmoty
ukrajujte nebo odtrhávejte menší kousky a v dlaních z nich vytvarujte úhledné kulaté kuličky. Zdroj: Kouzlíme v kuchyni, Vytvarujeme kuličky
7. Každou kuličku
vyválejte v kokosu nebo jiném oblíbeném posypu a skládejte je do mísy či na tácek.
8. Hotové kuličky
uložte do chladničky a nechte je alespoň 60 minut dobře ztuhnout a rozležet, aby se všechny chutě krásně propojily. Tipy redakce: Jemnost malinové chuti: Malinová šťáva dodá klasickým kuličkám příjemný ovocný nádech, takže s množstvím pracujte opatrně, aby nepřeválcovala rum a ořechy. Teplota másla: Máslo nechte předem povolit při pokojové teplotě, aby se snadno zapracovalo do suchých surovin i tekutin. Různé obaly: Kromě kokosu můžete kuličky obalit také v mletých ořeších, kakau nebo prosátém moučkovém cukru. Stejná velikost kousků: Tvarujte kuličky zhruba stejně velké, aby se hezky vyjímaly na svátečním podnosu a lépe se dávkovaly. Skladování v chladu: Hotové cukroví uchovávejte v uzavřené dóze v chladu, kde zůstane krásně vláčné a voňavé.
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Foto a recept: Se souhlasem Kouzlíme v kuchyni