Marvelovští X-Men jsou oficiálně obsazeni. Objeví se v nich hvězda Posedlosti i Star Wars

O kandidátech na obsazení jsme psali nedávno a některé z navrhovaných herců skutečně uvidíme na plátně v rolích hrdinných mutantů ze školy Charlese Xaviera. Vůbec první potvrzenou herečkou je už chvíli Sadie Sink v roli Jean Grey, která se už objevila v nedávném hitu Spider-Man: Zbrusu nový den. Její lásku a vůdce X-Menů Cyclopse si zahraje Kit Connor, hvězda seriálu Srdcerváči. Z kolečkového křesla profesora X bude týmu šéfovat Christopher Abbott, jehož jsme mohli vidět například v hororu Vlčí muž či oceňovaných Chudáčcích.
Zároveň po delší době uvidíme ve filmu Rogue, mutantku, jež pouhým dotekem vysává z lidí schopnosti, vzpomínky, život a někdy i celou osobnost. Zahraje si ji Inde Navarrette, hvězda výtečného hororu Posedlost. V něm ukázala velký herecký talent a nadání působit nadmíru znepokojivě jen tím, že sedí a kouká, takže na její mutantku s děsivou schopností se můžeme obzvlášť těšit.
Storm, schopnou ovládat počasí, ztvární debutující Maya Boyd. Samara Weaving z Krvavé nevěsty se objeví jako Emma Frost, nejednoznačná telepatka, která své tělo umí proměnit v diamant. Zároveň se konečně objeví záporák, jehož účast poslední x-menovské snímky jen naznačovaly, ale dosud nevyužily. Mister Sinister alias Nathaniel Essex, genetik, jenž tak dlouho modifikoval vlastní DNA, až si osvojil zvláštní drákulovský vzhled i nadpřirozené schopnosti, patří k nejzajímavějším zloduchům x-menovského světa.
Vědec ikonického vzhledu je známý pokusy na mutantech, jež mají vést k vytvoření perfektní mutantní rasy. Náznaky jeho působení se objevily ve filmech X-Men: Apokalypsa i Noví mutanti, dosud se ale přímo neobjevil. Tentokrát jej spatříme v x-menovské marvelovce. Tvář i charisma mu propůjčí Adam Driver z nové trilogie Star Wars, ale také z oceňovaných rolí v čele s Manželskou historií či životopisným snímkem Ferrari. X-Meni tím dostávají vpravdě charismatického záporáka a velkou hvězdu, u níž fanoušci doufají, že si ji tvůrci nevyplýtvají pouze na jeden film. Snímek bychom měli vidět 5. května 2028.
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Zdroj: Deadline, Marvel Studios