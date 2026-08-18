Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jedna z největších záhad po ruské invazi. Oscaroví pardálové sabotují ropovody Nord Stream

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koncem září 2022 se poblíž dánského Bornholmu vyskytlo několik podmořských explozí a tři ze čtyř potrubí, která měla dopravovat ruský zemní plyn do Německa, byla zničena. Dosud zcela nevyjasněná událost se stane základem právě natáčeného filmu režiséra Douga Limana (Agent bez minulosti, Na hraně zítřka), k němuž se v Chorvatsku připojili držitelé více zlatých sošek a podporovatelé Ukrajiny, herci Sean Penn (Jedna bitva za druhou) a Adrien Brody (Brutalista).
Jedna z největších záhad po ruské invazi. Oscaroví pardálové sabotují ropovody Nord Stream

Jedna z největších záhad po ruské invazi. Oscaroví pardálové sabotují ropovody Nord Stream

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Top kina ČR: Bojovník dostal těžké KO a míří mezi propadáky roku. Spider-Man nemá konkurenci
Top kina ČR: Bojovník dostal těžké KO a míří mezi propadáky roku. Spider-Man nemá konkurenci
Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny
Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny

Star Wars to mají u diváků stále nahnuté. Animovaný Maul – Pán stínů sice dokázal potěšit skalní fandy...

Disney spustí kalamitu pokračování. Představil Simpsonovy ve filmu 2 a další miliardové návraty
Disney spustí kalamitu pokračování. Představil Simpsonovy ve filmu 2 a další miliardové návraty

Tisíce fanoušků z celého světa se přes víkend sjely do Anaheimu v Kalifornii, kde začal každoroční festival...

Přehlížená česká kriminálka míří do seriálu. Ryška a Hádek budou řešit mrazivé případy
Přehlížená česká kriminálka míří do seriálu. Ryška a Hádek budou řešit mrazivé případy

Nedávná filmová detektivka Stvůry v kinech neměla příliš štěstí, zato neskrývala slušné žánrové kvality a...

Kinobox Daily: Do třetice všeho zlého. Mumie se vrací s riskantnějším pokračováním
Kinobox Daily: Do třetice všeho zlého. Mumie se vrací s riskantnějším pokračováním

Mumie: Hrob Dračího císaře (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) je dobrodružné fantasy Roba Cohena a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.