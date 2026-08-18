Jedna z největších záhad po ruské invazi. Oscaroví pardálové sabotují ropovody Nord Stream

Hollywoodská dramatizace ponese název Snake Island a podle všeho se zaměří na tým ukrajinských potápěčů, kteří jsou nedlouho po vypuknutí rusko-ukrajinské války vysláni na tajnou oceánskou misi. Námět se očividně váže na zmíněnou sabotáž ropovodů v Baltském moři, k níž se ovšem dodnes nikdo nepřihlásil. Švédsko své vyšetřování v únoru 2024 ukončilo a získané materiály předalo Německu. Tamní vyšetřovatelé se soustředili na malou plachetnici Andromeda, již si zřejmě pronajala skupina zhruba šesti lidí, kteří měli k položení výbušnin využít potápěčské vybavení. Identifikováno bylo několik podezřelých, převážně s vazbami na Ukrajinu.
Energetický políček, který výrazně ovlivnil geopolitické klima, si bere na paškál zkušený Doug Liman, jenž momentálně dráždí filmový svět svým provokativním „AI filmem“ o zakladateli kryptoměny Bitcoin. K jeho zkompletování totiž využil generativní nástroje umělé inteligence a je otázkou, zda se najde distributor ochotný vztáhnout na tento technologický vulgarismus ruce. To špionážní thriller mapující dosud nevysvětlený zvrat v nejsledovanějším konfliktu dneška by se měl prodávat lépe, přestože scénář bude muset fabulovat a minimálně Pennova účast napovídá, že Ukrajina vzejde z téhle filmové rekonstrukce čestněji.
Herec, jenž na jaře vyhrál už svého třetího Oscara za vedlejší roli v Jedné bitvě za druhou (předtím si došel pro zlaté sošky za Tajemnou řeku a Milk), vyjádřil podporu Ukrajině krátce po začátku invaze a kritizoval Spojené státy za váhání s poskytováním vojenské pomoci, která podle něj mohla konflikt ukončit. Jeho dokument Superpower z roku 2023 rekapituluje život a kariéru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko během natáčení v Kyjevě začalo město ostřelovat raketami, a z dokumentu se tak neplánovaně stal také živý záznam probíhající války.
To Adrien Brody vyjádřil podporu napadené zemi, když v březnu 2023 zveřejnil videoposelství adresované Ukrajincům zasaženým válkou. Brody doposud vyhrál dva Oscary za role židovských přeživších holokaustu v dramatech Pianista a Brutalista, přičemž jeho další projekt po druhém triumfu se teprve očekává. Oba herci spolu pracovali na válečné lyrice Tenká červená linie a aktuálně natáčejí Snake Island v Chorvatsku, které poskytlo finanční úlevy. Rozsáhlý štáb uzpůsobuje určité lokace potřebám severského příběhu a pilný Liman si vynahrazuje mnohá zklamání z minulých let. Pokračování Na hraně zítřka se asi nikdy neuskuteční, stejně jako avizovaný projekt s Tomem Cruisem pořízený ve vesmíru. Režisér rovněž odstoupil od pokračování streamovacího hitu Hrozba smrti poté, co film proti jeho vůli přeskočil kina. Druhá spolupráce se Seanem Pennem po thrilleru Lovná zvěř z roku 2010 ale vypadá dostatečně zajímavě.
Zdroje: Movieweb, TheWrap