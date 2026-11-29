Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži po třech zápasech a jsou čtvrtí, na vedoucího obhájce titlu Slavii dál ztrácejí 13 bodů. "Ševci" jako jediní v ligové sezoně čekají na vítězství a z posledního místa jim na patnácté Slovácko chybí 10 bodů.
Sparta se radovala z výhry po šesti soutěžních utkáních a triumfovala teprve ve druhém z posledních 11 duelů. Zároveň potvrdila, že se jí proti Zlínu daří. Od října 2018 s ním v lize 15 zápasů po sobě neprohrála a sedmkrát v řadě ho zdolala. V posledních čtyřech duelech mu pokaždé dala tři branky.
Jednapadesátiletý Deila nahradil dánského kouče Priskeho, kterého vedení Pražanů v pondělí odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Bývalý trenér Celtiku Glasgow, Lutychu či Brugg po čtvrtečním pohárovém utkání s Alkmaarem (porážka 2:4) udělal jedinou změnu. Místo Mbe Soha nastoupil Guddal. Premiéru v základní sestavě Zlína si odbyl Slovák Gaži.
Favorit šel do vedení v sedmé minutě, kdy se po spolupráci Mercada a Vitályose prosadil Brunes. Norský forvard po zpětné přihrávce od lajny poslal míč mezi nohama stopera Křapky a mimo dosah gólmana Dostála. Osmým zásahem v ligové sezoně se osamostatnil v čele nejlepších střelců soutěže.
Další velkou šanci Sparty měl Irving, na Dostála ale nevyzrál. Skotský záložník skóroval ve 33. minutě, kdy s přehledem zakončil povedenou akci. Po centru Mercada z levé strany zůstal zcela osamocený v domácí šestnáctce a překonal Dostála. Irving se prosadil v obou duelech proti Zlínu, v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal čtvrtou trefu.
Týmy o přestávce vyměnily dva hráče. Zlínský trenér Hoftych vsadil na ofenzivu, na hrot útoku poslal Poznara se Šmigou. Deila stáhl Vitályose a Alcócera, hrát šli Jurásek a Mbe Soh. Moravané byli po změně stran aktivnější a více se tlačili za kontaktním gólem. Snížit mohl Cupák, jenže dvakrát zamířil nepřesně. Gaži zase ve velké šanci nepropálil brankáře Surovčíka.
Pražané se ve druhém poločase spíše zaměřili na ubránění dvougólového náskoku a hru víceméně kontrolovali. V závěru navíc Mercado centrem z levé strany zaskočil Dostála a upravil na konečných 3:0. Pro ekvádorského křídelníka šlo o šestý zásah v ligové sezoně.
Zlín byl blízko čestnému úspěchu v nastaveném čase, kdy se po rohu prosadil střídající Štefan, sudí Machálek však branku kvůli ruce neuznal. "Ševci" tak znovu vyšli střelecky i bodově naprázdno, s 11 góly mají nejhorší útok ligy. Doma v devíti utkáních sezony nejvyšší soutěže nezvítězili, z toho osmkrát prohráli, a s jediným z celkových tří bodů tam jsou nejhorším týmem. Sparta vyhrála venku v ligovém ročníku teprve třetí z devíti zápasů a vybojovala tam pouze 12 z celkových 27 bodů.
FC Zlín - Sparta Praha 0:3 (0:2)
Branky: 7. Brunes, 33. Irving, 81. Mercado. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Brázdil - Kocourek (video). ŽK: Nombil - Alcócer, Mannsverk. Diváci: 3871.
Sestavy:
Zlín: Dostál - Gaži (83. Emmanuel), Černín (71. Grygera), Křapka, Fukala - Kratochvíl, Nombil (46. Šmiga) - Pišoja, Cupák (83. Hellebrand), Appiah (88. Štefan) - Kanu (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
Sparta: Surovčík - Hoever (86. Suchomel), Guddal, Zelený, Vitályos (46. Mbe Soh) - Mannsverk, Irving (70. Macek) - Alcócer (46. Jurásek), Vydra, Mercado - Brunes (87. Vojta). Trenér: Deila.