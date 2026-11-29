Dne 2. září 2026, tedy symbolicky v den začátku nového školního roku, zveřejnilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje první díl nové preventivní kampaně „Kyberbezpečně každý měsíc“. Ta je zaměřena především na rodiče a do škol se dostává prostřednictvím třídních schůzek, školních webů a dalších komunikačních kanálů. Hned první téma je jednoduché, ale zároveň velmi důležité: bezpečná hesla. Policie upozorňuje, že děti si často jako heslo volí vlastní jméno, přezdívku, datum narození, název školy nebo jméno oblíbeného sportovce. Útočníkovi přitom stačí zjistit několik osobních údajů například z profilu na sociální síti, herního chatu nebo od spolužáků. Poté může vyzkoušet několik snadno odhadnutelných kombinací a získat přístup k účtu. Policie tento problém popisuje jako praktické předání účtu cizí osobě. Jakmile se útočník přihlásí, může změnit heslo, zablokovat původního uživatele a převzít nad účtem kontrolu.
Co znamená „odevzdat účet“ v praxi
Pokud útočník získá přístup k běžnému online účtu, například na herní platformě, e-mailu nebo sociální síti, může změnit přihlašovací údaje a původnímu majiteli znemožnit přihlášení. Zároveň může vyzkoušet stejné heslo i u dalších služeb. Pokud dítě používá jednu kombinaci přihlašovacích údajů na více místech, může se tak jeden napadený účet stát vstupní branou k dalším.
U WhatsAppu je situace trochu odlišná. Podle oficiální nápovědy WhatsAppu se útočníci často snaží přesvědčit oběť, aby jim přeposlala ověřovací kód, který jí přijde prostřednictvím SMS. Pokud ho získají, mohou si telefonní číslo zaregistrovat na vlastním zařízení a začít vystupovat pod identitou oběti. Následně mohou kontaktovat její rodinu, kamarády i členy skupinových konverzací, žádat o peníze nebo se pokoušet získat další ověřovací kódy.
Původnímu uživateli přitom mohou na jeho telefonu zůstat starší konverzace, útočník k nim ale automaticky nezíská přístup. To nic nemění na tom, že zneužití účtu může vážně poškodit vztahy a důvěru mezi lidmi. WhatsApp proto doporučuje v případě podezření na převzetí účtu co nejrychleji informovat rodinu a přátele, aby věděli, že zprávy přicházející z daného čísla nemusí být skutečně od jeho majitele.
Největším problémem přitom často není samotná technologie, ale předvídatelnost hesel a důvěřivost uživatelů. Právě proto policie začíná prevenci u základních pravidel, jako je tvorba bezpečných hesel a ochrana ověřovacích kódů.
Není to jen problém dětí
Policie v zářijovém materiálu výslovně upozorňuje, že pravidlo o nesdělování hesel, PINů a ověřovacích kódů platí stejně pro děti i dospělé. Rodičům proto doporučuje zkontrolovat také zabezpečení vlastních účtů na WhatsAppu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) navíc uvádí příklady, kdy ani dospělí nepoužívají dostatečně bezpečná hesla. Zmiňuje například učitelku, jejíž heslo vycházelo z veřejně dostupné informace.
Děti jsou však v některých situacích zranitelnější. Často totiž snadněji prozradí osobní údaje, ať už ve svém herním profilu, při komunikaci se spolužáky nebo v rozhovoru s někým, koho považují za kamaráda. Nemusí si přitom vůbec uvědomovat, že i zdánlivě nevinné informace mohou útočníkům pomoci získat přístup k jejich účtům.
Říjnový díl kampaně na tento problém navazuje konkrétním scénářem. Upozorňuje na situace, kdy se komunikace z herní platformy, například Robloxu, přesune na WhatsApp nebo Discord a neznámý člověk začne od dítěte požadovat heslo či ověřovací kód. Dítě může mít pocit, že komunikuje s vrstevníkem, kterého poznalo při hraní, a nemá proto důvod být podezřívavé. Právě této důvěry se však podvodníci snaží využít.
Jak vytvořit heslo, které si dítě zapamatuje
Policie doporučuje používat dlouhá a jedinečná hesla, případně takzvané heslové fráze. NÚKIB doporučuje, aby hesla měla alespoň 12 znaků a nebyla odvozena od osobních údajů. Americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) doporučuje u hesel vytvářených uživateli délku alespoň 15 znaků. Jako vhodné řešení uvádí také heslové fráze složené z několika vzájemně nesouvisejících slov. Takové kombinace mohou být dostatečně dlouhé a zároveň snadněji zapamatovatelné než náhodné řetězce znaků.
V praxi může rozdíl vypadat například takto:
- Špatné heslo: Honza2015, PetrFK7, ZŠKomenského
- Lepší heslo: Několik nesouvisejících slov spojených dohromady, například „KočkaLetíNadMostem42“.
- Princip podle NÚKIB: Vycházet z vlastní věty a vytvořit z ní jedinečnou kombinaci znaků. Například větu „Mám rád makové buchty“ lze upravit na „MRád4MBuchty7!“.
Důležité je vyhnout se příliš předvídatelným kombinacím. NÚKIB upozorňuje, že útočníci dobře znají běžné návyky uživatelů, například velké písmeno na začátku hesla a číslo na jeho konci. S těmito vzorci počítají také nástroje používané k prolomení hesel.
Každý účet by proto měl mít vlastní, jedinečné heslo. Tam, kde to služba umožňuje, je vhodné zapnout také dvoufázové ověření. Pro správu většího množství hesel lze využít správce hesel, který bezpečně ukládá přihlašovací údaje a pomáhá vytvářet silné a neopakující se kombinace.
Dvoufázové ověření jako záchranná brzda
NÚKIB přirovnává dvoufázové ověření k další bezpečnostní překážce. I když se útočníkovi podaří získat heslo, k přihlášení potřebuje ještě druhý ověřovací faktor. Tím může být například kód z ověřovací aplikace, bezpečnostní klíč nebo jiné potvrzení identity.
U WhatsAppu lze dvoufázové ověření zapnout v nabídce Nastavení → Účet → Dvoufázové ověření. Tato funkce přidává další bezpečnostní prvek v podobě vlastního PINu, který je nutné zadat při opětovné registraci telefonního čísla. WhatsApp zároveň postupně rozšiřuje podporu modernějších bezpečnostních funkcí, například přístupových klíčů (passkeys).
Na co si dát pozor? SMS kódy jsou podle NÚKIB méně bezpečnou variantou než ověřování prostřednictvím specializované aplikace nebo bezpečnostního klíče. Rizikem mohou být také náhledy zpráv zobrazované na zamčené obrazovce telefonu. Pokud se tam objeví ověřovací kód, může si ho přečíst i někdo, kdo nemá přístup k odemčenému zařízení. Proto se vyplatí zkontrolovat také nastavení oznámení a zobrazování citlivého obsahu na zamčené obrazovce.
Kampaň nekončí hesly
Středočeská policie připravila projekt „Kyberbezpečně každý měsíc“ jako preventivní seriál na celý školní rok 2026/2027. Po zářijovém tématu bezpečných hesel následoval v říjnu díl věnovaný rizikům herní platformy Roblox a přesunu komunikace do soukromých chatovacích aplikací. Listopadový díl se zaměřil na kyberšikanu a nebezpečné výzvy, včetně situací spojených s vydíráním, vyhrožováním a vylákáním peněz.
Materiály připravuje policejní preventistka Veronika Borovičková. Kromě webových stránek policie se dostávají také přímo do škol, které je mohou využívat při komunikaci s rodiči a žáky. V říjnu se například uskutečnila přednáška pro rodiče prvňáků v Líbeznicích a některé školy začaly preventivní materiály samy sdílet prostřednictvím svých komunikačních kanálů.
Zatím jde o regionální iniciativu Středočeského kraje. Její princip je však velmi dobře přenositelný i do dalších regionů: každý měsíc jedno srozumitelné téma, jedno konkrétní bezpečnostní opatření a jeden důvod, proč si s dítětem sednout, otevřít jeho telefon a společně zkontrolovat nastavení. Právě pravidelná komunikace mezi rodiči a dětmi může být jednou z nejúčinnějších forem prevence kybernetických hrozeb.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský