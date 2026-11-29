Jan Antonín Duchoslav na sebe v sedmnácti strhl pozornost jako Viki Cabadaj v komedii Sněženky a machři a krátce nato si zahrál i v seriálu Třetí patro. Nečekaná popularita mu převrátila život naruby, protože na ni nebyl připravený. Dnes se jednašedesátiletý herec za divokým mládím ohlíží bez příkras.
Omluvenka ze školy místo konkurzu
K roli se dostal náhodou. Na konkurz na Sněženky a machry totiž šel pro omluvenku z vyučování. Před porotou hodil dlouhou patkou a oznámil, že dvanáct let závodně lyžuje. Tvůrci to vzali jako drzost ideální pro postavu Vikiho, tak ho hned vzali. „Mně ta patka jenom padala do očí a překážela mi,“ popsal v podcastu Svět Vojty a Vojty.
Při natáčení se učil od Radoslava Brzobohatého, který hrál profesora Kardu, otce filmové Mariky. Dával mu technické rady, třeba jak si při mluvení zády ke kameře pomoci pohybem ruky kvůli postsynchronům. Na svahu pak Viki křičí „Vydrž, Prťka, vydrž!“ na instruktora Pavla Marka, který ale podle Duchoslava vůbec neuměl lyžovat. Pro Deník vzpomínal, že režisér Karel Smyczek jim vysvětlil, že nelyžařská veřejnost si toho nevšimne.
Ze školy vyhazov, na vojně vězení
Po premiéře se mu život změnil přes noc. Zvlčil, vymkl se rodičům a ze čtvrtého ročníku gymnázia ho vyloučili. Letos v srpnu v pořadu Bojs Českého rozhlasu popsal, že náhlý zájem nezvládl. „Se mnou to dost zamávalo. Podlehl jsem nějakým vlivům a asi jsem se velmi často choval jako úplný hovado,“ řekl. Své chyby by ale nevymazal, protože ho donutily řadu věcí pochopit.
Místo vysoké školy mu tak hrozila vojna. Zkusil se jí vyhnout jako posunovač na nádraží v Praze, kde vydržel devatenáct měsíců, stejně ale musel na dva roky jako velitel tanku do Humenného. Za šikanování dostal deset měsíců nepodmíněně a ven se dostal po devatenácti dnech na amnestii prezidenta Husáka.
Podpis za devadesát tisíc i němá role
Už při natáčení ho začala zajímat produkce a po revoluci se jí opravdu živil. Na Barrandově jako producent od nuly stavěl soutěž Risk, později Riskuj!. Když večer před natáčením selhal zvuk, podepsal bez souhlasu vedení Novy nákup počítače za devadesát tisíc. Za podpis „mě málem prostřelili hlavou, ale nakonec jsme mohli díky tomu točit,“ prozradil.
K hraní se vrátil, protože ho „zase chytlo“. Připravoval podklady k pokračování Sněženek z roku 2008, které se podle něj nepovedlo, protože autoři porušili protiklady tří hlavních kluků. V americkém filmu Dítě číslo 44 z roku 2015 se týden učil anglický text, ráno mu ho ale škrtli a z role byl jen němý štěk. Ulevilo se mu, protože měl šílenou trému. Z obrazovek ale nezmizel, letos ho diváci viděli v epizodě Amulet seriálu Místo zločinu Zlín.
Rychlostní lyžování, synové i nová láska
Vedle herectví zůstal u lyží a na neoficiálním mistrovství republiky v rychlostním lyžování zajel 149,7 km/h na sedmé místo. Na otázku, co by udělal pád ve stovce, odpověděl: „Když ten sníh bude tvrdej, tak to asi nepřežiju. Když ten sníh bude úplně měkkej, tak tam zasvištím celej.“ S věkem totiž roste představivost, proto brzdí. Nejvíc se bojí, aby někoho nezranil, protože je ten rychlejší, který jede shora.
Z drzého kluka s patkou je dnes muž s delšími, prořídlými vlasy, šedivým strništěm a vráskami. Sám má dva syny, Antonína a Jana, a nad dnešní mládeží neláme hůl.
„Ty dnešní mladí nejsou horší než my,“ řekl v rozhlase. Technologie se podle něj změnily, dospívání ale zůstává stejné: „Už jsou ochmířený, ale ještě se na těch křídlech sami neudržej. Ale už chtějí vyletět z toho hnízda.“ K výchově přitom dodal: „Ono to vypadá, že to neřídím, ale já si myslím, že to jako vlastně řídím.“
Od loňského jara tvoří pár s o 29 let mladší zpěvačkou Hedvikou Helenou Peterkovou z Tábora, která vystupuje jako Heather. Předtím osm let sloužila v armádě. Loni v únoru vydala první album Heather’s World. Seznámili se v říjnu 2024 na křtu jejího klipu v pražském Royal Theatre, kde byl Duchoslav jedním z kmotrů, dohromady se ale dali až na jaře. Věkový rozdíl neřeší: „Já jsem nikdy nebyla na vrstevníky, pro mě to není nic nového,“ řekla v pořadu Showtime.
Ona žije a zkouší s kapelou v Táboře, on v Praze. „V podstatě spolu bydlíme, kdykoli Hedvika přijede do Prahy, tak je u mě. Už před časem jsem jí dal klíče, takže to byl velký krok,“ uvedl Duchoslav. Kvůli němu tak musí oprášit i lyžování. „Kdysi dávno jsem to uměla, ale nestála jsem na lyžích tak deset let. Tak doufám, že se to nezapomíná. Jinak bych ho neviděla celou zimu,“ řekla.
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