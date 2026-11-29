Když princezna z Walesu v březnu 2024 veřejně oznámila, že podstupuje onkologickou léčbu, výrazně omezila své veřejné povinnosti. Zpráva následovala po rozsáhlejší operaci břicha, kterou podstoupila začátkem stejného roku. Přesný typ onkologického onemocnění princezna nezveřejnila. V září oznámila ukončení chemoterapie a v lednu 2025 informovala veřejnost o tom, že se nachází v remisi.
Od té doby se postupně vrací k pracovním povinnostem a zároveň se více věnuje problematice onkologické péče. Nový dokument představuje mimořádně osobní pohled na období, o němž dosud hovořila spíše prostřednictvím kratších veřejných sdělení. Věnuje se především tomu, jak závažná nemoc zasahuje do života člověka i po ukončení samotné léčby.
Návrat k původnímu životu není samozřejmostí
V ukázkách z připravovaného dokumentu Kate vysvětluje, že zkušenost s vážným onemocněním může člověka hluboce proměnit. Hovoří o uvědomění si vlastní smrtelnosti a o tom, jak obtížné může být vrátit se k osobnosti a způsobu života, které člověk znal před stanovením diagnózy. Fyzické zotavování podle jejího vyjádření představuje pouze jednu část celého procesu.
Dokument se proto nezaměřuje výhradně na samotnou rakovinu. Prostor dostávají rovněž mezilidské vztahy, psychická pohoda, pobyt v přírodě a hledání způsobů, jak se vyrovnat s nejistotou. Princezna chce prostřednictvím snímku upozornit také na význam komplexní péče o pacienty během léčby i po jejím ukončení.
Za jediný den vystoupala na tři nejvyšší vrcholy
Významnou součástí dokumentu je letošní červnová výzva National Three Peaks Challenge. Princezna při ní během 24 hodin zdolala nejvyšší hory Skotska, Anglie a Walesu. Jde o Ben Nevis, Scafell Pike a Snowdon, známý také pod velšským názvem Yr Wyddfa.
Při jedné z cest ji doprovázel mladší bratr James Middleton. Jejich rozhovor zachycený v dokumentu se dotkl také tradice, při níž někteří onkologičtí pacienti po dokončení léčby symbolicky zazvoní na nemocniční zvon. Kate prozradila, že sama tento rituál neabsolvovala. James jí proto během společné výpravy naznačil, že právě horská výzva by pro ni mohla mít podobný symbolický význam.
Dokument Heal bude mít britskou premiéru v neděli 29. listopadu na BBC One a v internetové službě BBC iPlayer. Následovat bude vysílání ve Spojených státech, Austrálii a Kanadě. Finanční prostředky získané distribucí snímku jsou určeny na podporu onkologické charity Royal Marsden, spojené s nemocnicí, v níž princezna podstoupila léčbu.
Oficiální upoutávka prince a princezny z Walesu, Associated Press, InStyle, Extra TV