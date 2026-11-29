Utkání, věnované dobročinnému projektu Sparťanská krev, který ve svém jubilejním 20. ročníku během listopadu přitáhl celkem 7046 dárců, mělo slavnostní úvod. Domácí ho bez osmi hráčů základní sestavy začali sympaticky, ale Vesalainen ve čtvrté minutě trefil z dobré pozice jen gólmana hostů Malíka. Poté Spartu zbrzdilo vyloučení Mašína a gólman Kořenář musel v oslabení zlikvidovat příležitost na brankovišti nekrytého Simona.
Herní tempo se postupně uklidnilo a až ve 14. minutě probudil diváky individuální průnik Daníčka, jehož bekhendové zakončení zastavil Malík. Indiáni následně zvládli oslabení, když Kořenáře naopak zaměstnal únik Simona. Domácí viditelně znervózněli a pouhých 50 sekund před první sirénou se před branku natlačil Teplý, který pohotově dostal hosty do vedení.
Na začátku druhé části domácí promarnili přesilovou hru a navíc v polovině utkání svojí nedisciplinovaností nabídli soupeři minutovou dvojnásobnou početní výhodu, kterou ve 31. minutě zužitkoval po přihrávce Villeho Petmana tvrdou ranou bez přípravy MacPherson. V pokračující přesilovce už hosté neskórovali a naopak ve 36. minutě střelu Siroty usměrnil za Malíka tečí na 1:2 Kousal.
Stejný hráč za chvíli ve vlastním oslabení mohl srovnat, ale jeho nebezpečný pokus z brejku dokázal Malík vyrazit svým pravým betonem. Indiáni začali chybovat při rozehrávce a pomáhali si fauly. Sparťané přesilovkou pět na tři nepohrdli, 11 sekund před koncem druhé třetiny Blümelovu tvrdou střelu bez přípravy z levého kruhu úspěšně tečoval Shore a vyrovnal na 2:2.
Sparťanské probuzení pokračovalo i ve třetí dvacetiminutovce. Nebezpečnou dorážku Kuťáka ještě hosté přečkali, ale ve 46. minutě po průjezdu do útočného pásma dokonal svižnou střelou přes obránce obrat na 3:2 Blümel. Náskok udrželi domácí až do 57. minuty, kdy nejprve netrefil Mikko Petman odkrytou branku a vzápětí po přihrávce Strnada vyrovnal zblízka na 3:3 Jeřábek.
Před koncem normální hrací doby ještě agilní Blümel neproměnil svůj únik a opatrné prodloužení rozhodl půl minuty před jeho vypršením Teplý, který trefou z přečíslení dvou na jednoho zajistil Indiánům bonusový bod. Ten si připsali již podeváté z deseti pokusů v sezoně.
Sparta - Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Sirota, Blümel), 40. Shore (Blümel, Řepík), 46. Blümel (Krejčík, Mašín) - 20. Teplý (Rohlík, Simon), 31. MacPherson (V. Petman, Lalancette), 58. J. Jeřábek (L. Strnad, Teplý), 65. Teplý. Rozhodčí: Vrba, Mejzlík - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 15 667.
Sestavy:
Sparta: Kořenář - Tomov, Krejčík, Michálek, Mašín, N. Seppälä, Sirota, Suhrada - Dzierkals, Shore, Blümel - Řepík, Vesalainen, Sekáč - Daníček, Kuťák, P. Kousal - J. Pospíšil, M. Přibyl, M. Procházka. Trenér: Augusta.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, Chromiak - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Simon, Teplý - Fodor, V. Petman, M. Petman - I. Sedláček, Lev, Titlbach. Trenér: Veber.