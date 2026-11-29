Když mám doma
hezké brambory a chystám slavnostnější oběd nebo jen hledám nějakou skvělou obměnu klasických příloh, ráda sáhnu po domácích . Mám moc ráda ten moment, kdy se bramborových lokších tenké placky opékají na pánvi, krásně se zbarví a po potření sádlem získají tu pravou domácí vůni i vláčnost. Skvěle fungují jako ke kachně nebo huse, ale stejně tak se dají připravit i příloha na sladko, třeba s povidly, takže u nás doma nikdy nepřijdou nazmar.
Nejvíc mě baví, jak variabilní tahle dobrota je, protože stačí málo a z obyčejného
vykouzlíte placku, co se hodí jak ke bramborového těsta svátečnímu masu, tak k odpolednímu mlsání. Když navíc zbude nějaký kousek, s radostí ho stočím a doplním něčím sladkým nebo si ho prostě vychutnám jen tak čerstvé z pánve.
Můj tip zní: Brambory na těsto uvařte raději ve slupce předem, nechte je dobře zchladnout a teprve potom je oloupejte a nastrouhejte, aby těsto neřídlo a lépe se s ním pracovalo. Recept na opékané bramborové lokše
Celkový čas přípravy a opékání: 50 minut Ingredience potřebné k přípravě Bramborové těsto: 700 g brambor 1 žloutek 200 g polohrubé mouky 1 lžička soli Opékání a dokončení: 80 g sádla 150 g povidel (při přípravě nasladko) Foto a zdroj: Kouzlíme v kuchyni, základem jsou brambory Postup při přípravě jednoduchých bramborových lokší
1. Do hrnce
nalijte vodu, vložte brambory a uvařte je doměkka, poté vodu slijte a brambory nechte zchladnout.
2. Vychladlé brambory
oloupejte a nastrouhejte na jemnějším nebo hrubším struhadle do mísy.
3. K nastrouhaným bramborám
přidejte žloutek, polohrubou mouku a sůl.
4. Všechny suroviny
rychle a důkladně vypracujte v hladké, kompaktní a nelepivé těsto, které se nebude zbytečně rozpadat. Foto a zdroj: Kouzlíme v kuchyni, brambory se nastrouhají a jde se na těsto
5. Hotové těsto
rozdělte na šest stejných dílů.
6. Každý díl na lehce pomoučněné ploše
rozválejte válečkem na tenkou placku, aby se lokše dobře propekly a zůstaly vláčné.
7. Na pánvi
rozehřejte trošku sádla a vložte připravenou bramborovou placku.
8. Lokše
opékejte z obou stran dozlatova, dokud se na povrchu neobjeví typické hnědavé skvrnky. Foto a zdroj: Kouzlíme v kuchyni, opéct z obou stran
9. Opečené lokše po vytažení z pánve
potřete sádlem a podávejte je jako přílohu ke kachně nebo huse, případně je naplňte povidly a srolujte nasladko. Tipy redakce: Sladká i slaná varianta: Lokše připravujte podle aktuálního menu, takže je klidně podávejte ke kachně i huse,nebo je naplňte povidly a připravte nasladko. Rovnoměrné rozválení: Každý ze šesti dílů těsta rozválejte válečkem co nejrovnoměrněji, aby se placky opékaly stejně rychle po celé ploše. Teplota pánve: Pánev před vložením těsta dobře rozehřejte, aby se placka zatáhla a zbytečně nevysušovala. Vrstvení po upečení: Hotové lokše skládejte na talíř, promazávejte sádlem a zakryjte je, aby zůstaly krásně měkké a poddajné. Podávání hned po přípravě: Lokše chutnají nejlépe čerstvě opečené, dokud mají příjemnou vůni a jemně propečený povrch.
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Foto a recept: Se souhlasem Kouzlíme v kuchyni