Když mám chuť na pořádný,
poctivý oběd s krásným řízem, který příjemně probudí všechny chuťové buňky a zasytí na celé odpoledne, sáhnu po domácí s křenové omáčce uzeným masem. Mám moc ráda tu parádní souhru jemně nasládlé smetanové omáčky, štiplavého čerstvě nastrouhaného křenu, voňavého uzeného vývaru a nadýchaných . Uzený ocásek povařený v hrnci dodá základu hloubku a poctivou masovou chuť, díky čemuž houskových knedlíků omáčka nepůsobí mdle a krásně se propojí s každým soustem masa i knedlíku.
Nejvíc mě baví, jak si u téhle dobroty můžu pohrát s
vyvážením chutí, kdy špetka cukru, trocha citronové šťávy a sůl dokážou vytáhnout to nejlepší z křenu i z uzeného vývaru. Když pak na talíř položím plátky , přihodím houskové knedlíky a vše zaliji sametovou omáčkou, mám pocit, že v kuchyni proběhlo malé uzeného masa nedělní kouzlo.
Můj tip zní: Čerstvý křen nastrouhejte najemno a vmíchejte ho do omáčky až úplně na závěr spolu se smetanou, kdy už plotýnku vypnete, aby si zachoval svůj příjemný šmrnc a neztratil svěží aroma. Recept na křenovou omáčku s uzeným masem a knedlíkem
Celkový čas přípravy a vaření: 1 h 45 minut Ingredience potřebné k přípravě Uzené maso a vývar: 800 g uzeného masa (například masitý uzený ocásek) 1500 ml vody (na uvaření uzeného masa) Křenová omáčka: 40 g másla 1 cibule 50 g hladké mouky 500 ml uzeného vývaru 150 ml mléka 150 ml smetany ke šlehání 80 g čerstvého křenu 1 lžíce citronové šťávy 1 lžička cukru 1 lžička soli Podávání: Postup při přípravě klasické křenové omáčky s uzeným masem
1. Do většího hrnce
vložte uzené maso, zalijte vodou a povařte ho doměkka, poté maso vyjměte a naporcujte na úhledné plátky nebo kousky.
2. Uzený vývar
nechte zchladnout, abyste ho mohli postupně přilévat do připraveného základu omáčky.
3. Cibuli
oloupejte a nakrájejte najemno.
4. V hrnci
rozpusťte máslo, vsypte nakrájenou cibuli a orestujte ji dosklovata tak, aby se rozvoněla, ale nespálila.
5. Orestovanou cibuli
zasypte hladkou moukou a za stálého míchání vymíchejte světlou jíšku.
6. Do jíšky
postupně přilévejte vychladlý uzený vývar a při tom stále míchejte, nejlépe metličkou, aby se netvořily hrudky.
7. K základu
přilijte trochu mléka, znovu promíchejte a omáčku důkladně provařte po dobu alespoň 15 minut, aby ztratila moučnou chuť a příjemně zhoustla.
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8. Omáčku
ochuťte citronovou šťávou, cukrem a solí a ještě chvilku povařte, aby se všechny chutě hezky propojily.
9. Pokud vám vadí jemné kousky cibule, omáčku
propasírujte přes jemné sítko zpět do čistého hrnce.
10. Čerstvý křen
oloupejte a nastrouhejte najemno.
11. Do provařené omáčky
vlijte smetanu ke šlehání, vmíchejte nastrouhaný čerstvý křen, krátce promíchejte a plotýnku vypněte, aby se křen zbytečně dlouho nevařil.
12. Naporcované uzené maso a houskové knedlíky
prohřejte a podávejte přelité voňavou křenovou omáčkou. Foto: Cooky.cz, lahodná dobrůtka pro mlsné jazýčky Tipy redakce: Trvalé míchání metličkou: Při přilévání vychladlého uzeného vývaru do jíšky míchejte soustavně metličkou, čímž snadno předejdete vzniku nevzhledných hrudek. Jemně nastrouhaný křen: Křen strouhejte na jemném struhadle, aby se rovnoměrně rozptýlil do omáčky a dodal jí příjemnou, vyváženou pikantnost. Pasírování pro hladkou strukturu: Pokud toužíte po dokonale sametové omáčce bez kousků cibule, přeceďte ji před přidáním smetany a křenu přes husté sítko. Šetrné vmíchání křenu: Smetanu i nastrouhaný křen vmíchejte do omáčky až těsně před vypnutím ohně, aby zůstala zachovaná svěžest i jemná ostrost křenu. Ozdoba na závěr: Nezapomeňte si bokem odložit trochu čerstvě nastrouhaného křenu nebo snítku zelené na dozdobení porcí na talíři.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková