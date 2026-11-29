Zlato po prudkém růstu od srpna minulého roku z ceny 3 400 amerických dolarů až na 5 600 dolarů za trojskou unci zažívá výraznou korekci a je zpět na hodnotě 3 400 dolarů. Za poklesem stojí především silný americký dolar, rostoucí výnosy státních dluhopisů a očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky. Někteří investoři navíc prodávají zlato, aby získali hotovost. Podle analytiků nemusí současný vývoj znamenat konec dlouhodobého růstu. Prosinec může přinést důležitý obrat a vytvoření cenového dna.
Zlato v posledních týdnech ustoupilo ze svých maxim a jeho cenu ovlivňuje několik faktorů současně. Vedle vývoje úrokových sazeb, výnosů státních dluhopisů a ceny ropy hraje nyní významnou roli také nedostatek dolarové likvidity. Když na trzích chybí hotovost, investoři prodávají i aktiva, která by za běžných okolností chtěli držet. „Zlato patří k nejlikvidnějším aktivům, a proto se v období finančního stresu může stát zdrojem rychle dostupných peněz. Podobný mechanismus se projevil při finanční krizi v roce 2008 i na začátku pandemie covidu-19 v březnu 2020, kdy zlato nejprve čelilo výprodejům a následně se jeho cena odrazila vzhůru,“ vysvětlil Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.
Spekulanti prodávají, dlouhodobí investoři nakupují
Vývoj na trhu se zlatem nadále ukazuje na rozdílné chování jednotlivých skupin investorů. Zatímco část spekulativních hráčů snižuje své pozice a uzavírá dlouhé kontrakty, zájem o fyzické zlato v některých částech Asie zůstává silný. Podle World Gold Council přiteklo v říjnu do globálních zlatých investičních fondů 2,7 miliardy dolarů a jejich celková držba vzrostla o 19 tun na rekordních 4 275 tun. Významnou část poptávky tvořili evropští a asijští investoři. Čína navíc v říjnu zvýšila své zlaté rezervy o 26 tun, což byl největší měsíční přírůstek za poslední tři roky. „Novější signál přichází také ze Singapuru: obchodník BullionStar uvedl, že 20. listopad byl z hlediska počtu nákupních objednávek nejrušnějším dnem v historii společnosti. Zlato tvořilo 84 procent hodnoty jejích prodejů a počet nových kupujících dosáhl téměř čtyřnásobku letošního denního průměru. Jde o údaje jednoho obchodníka, nikoli o obraz celosvětového trhu, přesto naznačují, že část zájemců využívá poklesu k nákupu fyzického kovu. Na západních trzích se výrazně řeší úrokové sazby, výnosy a krátkodobý cenový vývoj. V Číně se na zlato mnohem více dívají z hlediska hodnoty. Pokud cena klesá, řada investorů to vnímá jako zajímavou příležitost k akumulaci,“ uvedl ekonom.
Tip: Zušlechtěná mince není investiční zlato.
Pokles často předchází dalšímu růstu
Současná situace připomíná předchozí období, kdy zlato nejprve čelilo výraznému prodejnímu tlaku a následně zahájilo další růstovou fázi. „Vedle zkušenosti z roku 2022 stojí za připomenutí také finanční krize v roce 2008 a začátek pandemie v roce 2020. Z technického hlediska se nyní zlato vrací do oblasti, odkud v srpnu a září 2025 vyrazilo k prudkému růstu. Pásmo 3 350 až 3 450 dolarů za trojskou unci proto představuje jednu z nejdůležitějších cenových podpor, v korunách jde přibližně o 75 tisíc korun za unci. Pokud by tato úroveň neobstála, další významná oblast leží mezi 3 200 a 3 000 dolary. Zlato se nachází v období, kdy se podle cyklické analýzy blíží významné střednědobé dno. Důležitou roli bude hrát především to, zda se cena udrží v oblasti důležitých podpor a jak silný bude následný odraz. Nemyslím si, že bychom se měli soustředit na konkrétní cenové číslo, kam zlato ještě může klesnout. Podstatnější bude sledovat, co se stane poté, pokud se vytvoří významné dno. Síla následného odrazu nám napoví, jaký potenciál může mít zlato v dalších měsících a letech,“ řekl Roman Pilíšek.
Volatilita může přinést příležitost i riziko
V nejbližším období mohou cenu zlata ovlivnit také geopolitické události, vývoj konfliktu na Blízkém východě, americká politická situace, inflace a očekávání ohledně úrokových sazeb Fedu (centrální banka Spojených států amerických). Další cenové výkyvy může přinést i blížící se zasedání Fedu 9. prosince. „Na trhu se objevily spekulace o možném zvýšení sazeb až o půl procentního bodu. Podle cyklické analýzy může být právě období kolem poloviny prosince jedním z hlavních časových oken pro vytvoření významného cenového dna. Historicky se prosincová dna nebo začátky nových růstových vln objevily například v letech 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 a 2021. Současně sílí negativní nálada investorů a u obchodníků využívajících finanční páku se objevují známky kapitulace,“ poukázal ekonom.
Analytici však upozorňují, že podobná ztráta důvěry může v některých případech předcházet obratu. Pro investory, kteří drží fyzické zlato s horizontem pěti, deseti či více let, je důležité sledovat nejen krátkodobé cenové pohyby, ale i dlouhodobé důvody zájmu o zlato, mezi něž patří vysoké zadlužení států, problémy veřejných financí a obavy o kupní sílu měn. „Zlato může v následujících měsících výrazně kolísat. Pro krátkodobé obchodníky je to nepříjemné, pro dlouhodobé investory ale mohou být poklesy zajímavou příležitostí. Důležité je rozlišovat mezi krátkodobým cenovým pohybem a dlouhodobým investičním horizontem,“ uzavřel Roman Pilíšek.
Zdroje info: Autor, Roman Pilíšek, gold.org, zlaterezervy.cz
Náhledové foto: Pixabay
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