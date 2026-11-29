Ovladač od televize nereaguje, auto ráno odmítá nastartovat, zásuvka v obýváku najednou nefunguje, akumulátor do aku vrtačky nejde nabít a chytrý zvonek u dveří se opakovaně odpojuje od sítě. Pět situací, které na první pohled vypadají jako porucha samotného zařízení, ale často za nimi stojí jen problém s napájením. Právě na podobné případy upozornil server MakeUseOf. Autor Jonathon Jachura popsal pět běžných domácích problémů, jejichž příčinu lze často odhalit během několika minut pomocí obyčejného multimetru. Přístroj z hobby kategorie, například AstroAI AM33D, který je dostupný i v českých e-shopech, přitom nevyžaduje žádné speciální odborné znalosti. Pro základní diagnostiku vám stačí tři funkce: měření stejnosměrného napětí, střídavého napětí a test spojitosti. Místo zbytečného volání servisu nebo nákupu nového zařízení tak můžete rychle zjistit, jestli je skutečně vadná samotná věc, nebo pouze její zdroj napájení.
Pět záhad, jeden přístroj
Všech pět situací má jedno společné: na první pohled vypadají jako porucha zařízení, ve skutečnosti ale může být příčina mnohem jednodušší.
Vybité baterie v ovladači nebo hračce. Nová alkalická baterie AA má napětí přibližně 1,5 až 1,6 V. Pokud multimetr ukáže 1,3 V nebo méně, může už mít problém napájet zařízení, které ji potřebuje. U 9V baterie používané například v detektoru kouře může pokles napětí pod zhruba 8 V signalizovat, že je čas na výměnu. Přesné hodnoty se ale liší podle typu baterie a způsobu zatížení. Auto, které špatně startuje. Odpočinutá a plně nabitá 12V autobaterie by měla mít napětí přibližně 12,6 až 12,9 V. Hodnota kolem 12,4 V už značí částečné vybití, pod 11,8 V je baterie výrazně vybitá. Po nastartování by mělo napětí obvykle vzrůst nad 13 V, často se pohybuje přibližně mezi 13,7 a 14,7 V. Pokud tomu tak není, může být problém v alternátoru nebo v systému dobíjení. Důležité ale je, že samotné napětí nevypovídá o celkovém stavu baterie. I plně nabitý akumulátor může být na konci životnosti. Spolehlivější verdikt proto poskytne až zátěžový test v servisu, jak upozorňuje například společnost Interstate Batteries. Nefunkční zásuvka nebo prodlužovací kabel. Tady je potřeba přizpůsobit americký kontext původního článku českým podmínkám. V Česku se používá síťové napětí 230 V při frekvenci 50 Hz, nikoli amerických 120 V. Běžné povolené rozmezí napětí je podle dokumentu ERÚ 207 až 253 V. Pokud měření v zásuvce ukáže nulové nebo výrazně nižší napětí, může být problém v elektroinstalaci. V takovém případě je na místě zavolat elektrikáře. Prodlužovací kabel lze naopak zkontrolovat pomocí testu spojitosti, ale pouze tehdy, když je zcela odpojený od elektrické sítě i všech zařízení. Akumulátor Ryobi ONE+ 18V, který nabíječka odmítá nabít. Plně nabitý akumulátor této platformy může mít napětí přibližně 20 až 21 V. Pokud multimetr ukáže kolem 14 až 15 V, může být baterie výrazně vybitá. Jednociferné napětí už může signalizovat vážnější problém. Jde však pouze o orientační hodnoty z článku MakeUseOf, nikoli o oficiální diagnostickou tabulku výrobce Ryobi. Samotné měření navíc neprokáže, zda je akumulátor bezpečný a zda ho lze obnovit. Před nákupem nové baterie tak může posloužit jako první orientační kontrola. Platforma Ryobi ONE+ je přitom v Česku dobře dostupná a baterie i celé sady najdete například v Bauhausu nebo na Alze. Chytrý zvonek nebo termostat, který se opakovaně odpojuje. Ring Wired Doorbell Pro (dříve Video Doorbell Pro 2) vyžaduje napájení 16–24 V AC nebo 24 V DC. Pokud transformátor dodává nižší napětí, může se zvonek opakovaně restartovat nebo vůbec nezapnout. Podobně Amazon Smart Thermostat pracuje s 24V systémem a při řešení problémů s prázdným displejem doporučuje ověřit napětí 18–30 V AC na svorkách. Multimetr tak může pomoci odhalit, zda je problém v napájecím transformátoru. Pozor ale na to, že Amazon Smart Thermostat je určen především pro americké systémy vytápění a klimatizace a v českých domácnostech se běžně nepoužívá. Ring je naopak dostupný i v českých e-shopech, kde se jeho cena pohybuje kolem 3 300 Kč. Kolik stojí nevědění
Hlavní smysl multimetru nespočívá v tom, že z vás udělá elektrikáře. Jeho výhodou je, že během krátké chvíle pomůže zjistit, zda je problém skutečně v zařízení, nebo pouze v napájení.
Orientační ceny z veřejně dostupných pražských ceníků ukazují, že základní diagnostika elektrikářem může vyjít na 1 200 Kč, kontrola řídicí jednotky v autoservisu na 850 Kč a výjezd topenáře včetně hodiny práce přibližně na 1 300 Kč.
Proti tomu stojí samotný multimetr, který lze v českých obchodech pořídit za několik stovek korun. AstroAI AM33D se na Allegru nabízí za 167 Kč, český EMOS MD-210 v TS Bohemia za 319 Kč a jednoduchý model FK 8250 v Hitobchodu za 229 Kč. Pokud počítáme s částkou kolem 400 Kč za slušný hobby přístroj, může se jeho nákup vyplatit už při jediném odvráceném zbytečném servisním výjezdu.
Co je bezpečné a kde končí kutilství
Tady je potřeba být opravdu opatrný. Samotný multimetr totiž nezaručuje bezpečnost a nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem.
Bezpečné pro laika:
Měření napětí volných baterií AA, AAA, 9V a CR2032. Měření napětí na svorkách 12V autobaterie. Test spojitosti prodlužovacího kabelu, který je zcela odpojený od elektrické sítě. Kontrola nízkonapěťového transformátoru (16–24 V), pokud je měření možné provést bezpečně a bez manipulace s částmi pod síťovým napětím.
Už ne pro laika:
Jakýkoli zásah do elektrického rozvaděče. Měření proudu v síťovém okruhu 230 V. Práce na neznámé nebo neověřené elektroinstalaci. Manipulace s termostaty napájenými přímo ze sítě 120/240 V. To se netýká nízkonapěťových 24V systémů, u kterých je ale také nutné dodržovat bezpečný postup.
Manuál multimetru AstroAI výslovně varuje před rizikem úrazu při měření napětí vyššího než 30 V AC nebo 60 V DC. Ring zase u svých pevně připojených zvonků požaduje před manipulací s vodiči vypnout napájení příslušným jističem a ověřit, že je obvod skutečně bez napětí.
Multimetr je diagnostický nástroj, nikoli ochranná pomůcka. Pokud si nejste jistí správným postupem, raději práci přenechte odborníkovi.
Americký článek, česká zásuvka
Původní článek MakeUseOf vychází z amerických podmínek, kde se používá síťové napětí 110 až 125 V. Zmiňuje také tester zásuvek značky Klein, který dokáže upozornit na některé chyby v zapojení. V Česku ale tento konkrétní typ nedává příliš smysl, protože je určený pro americké třívodičové zásuvky.
Evropskou alternativou může být například UNI-T UT07B pro síť 230 V. I ten má ale v českých podmínkách určitá omezení. Jeho test proudového chrániče například předpokládá zapojení s fází vpravo, zatímco v českých zásuvkách se standardně počítá s fází vlevo.
Pro běžného uživatele tak může být univerzálnější volbou právě multimetr. Změří napětí v zásuvce, zkontroluje prodlužovací kabel, otestuje baterie a pomůže prověřit nízkonapěťový transformátor. Jeho výhodou je, že měří elektrické veličiny nezávisle na tom, v jaké zemi se nacházíte. Při práci se síťovým napětím je ale vždy nutné dodržovat místní bezpečnostní předpisy a používat vhodný přístroj.
Tahák na ledničku
Situace Co měřit Orientační hodnota Možný problém AA/AAA alkalická DC napětí na pólech 1,5–1,6 V Pod 1,3 V 9V baterie DC napětí na pólech Přibližně 9,5 V Pod 8 V Autobaterie (v klidu) DC napětí na svorkách 12,6–12,9 V Pod 12,4 V Auto po nastartování DC napětí na svorkách 13,7–14,7 V Pod 13 V Česká zásuvka AC napětí 207–253 V Nulové nebo výrazně odlišné napětí Ryobi 18V pack DC napětí na kontaktech 20–21 V (plně nabitý) Pod 10 V Transformátor zvonku AC napětí na svorkách 16–24 V Pod 16 V
Nejcennější vlastností multimetru za 400 Kč není schopnost měřit napětí s přesností na tři desetinná místa. Je to především možnost rychle zjistit, jestli zařízení dostává správné napájení. Právě tato jednoduchá informace může rozhodnout o tom, zda zbytečně vyhodíte funkční věc, zavoláte servis, nebo jen vyměníte baterii.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík