6 kg stříbra z třicetileté války
Příběh se začal psát v roce 2010 na vrchu Zlatník nedaleko Boskovic. Devětatřicetiletý muž s detektorem kovů tam objevil hromadu kamení, která ho zaujala. Přibližně dvacet centimetrů pod povrchem objevil hliněný džbán.
Uvnitř se nacházely tisíce stříbrných mincí. Původně jich bylo přibližně šest kilogramů. Džbán byl uložený dnem vzhůru a jeho obsah chránily zbytky látky. Nešlo přitom o obyčejné mince. Pocházely z období od druhé poloviny 15. století do první poloviny 17. století.
Archeologové a numismatici mezi nimi identifikovali pražské groše, tolary, krejcary i uherské denáry. Některé mince pocházely z německých a polských zemí, další z Moravy nebo někdejšího španělského Nizozemí.
Poklad pravděpodobně ukryl někdo velmi zámožný během třicetileté války, kdy Moravu opakovaně drancovala vojska.
"Žádný chudák to nebyl, mohlo jít třeba o bohatého obchodníka. Jmění mohlo být střádáno i po více generací," uvedla pro Idnes historička Dagmar Grossmannová z Moravského zemského muzea.
Poklad prodal za 850 tisíc korun
Nálezce se rozhodl, že poklad úřadům nenahlásí. Přibližně dvě stovky mincí si ponechal a zbytek včetně džbánu prodal sběrateli z Brněnska za 850 tisíc korun. Ten však také nechtěl, aby se o původu mincí někdo dozvěděl, a začal je postupně rozprodávat dalším soukromým sběratelům.
Sběratelská hodnota pokladu se přitom odhadovala na 1,1 milionu korun. Jeho historická hodnota ale byla podle odborníků ještě mnohem vyšší. Nešlo totiž jen o cenu samotného stříbra. Pro historiky představoval soubor mincí důležitý doklad o oběhu peněz a hospodářských poměrech v tehdejší střední Evropě.
Na podezřelý obchod nakonec upozornil policii anonym. Připojil také fotografie mincí, díky nimž se kriminalistům podařilo část pokladu vypátrat. Získat zpět se podařilo 2267 mincí o celkové hmotnosti přibližně 1,6 kilogramu. Větší část původního nálezu už ale byla rozprodána.
Místo nálezného musel zaplatit škodu
Oběma mužům hrozilo trestní stíhání za zatajení věci a související trestnou činnost. Podle tehdejších informací jim hrozilo až pět let vězení. V květnu 2013 však okresní státní zastupitelství oznámilo, že případ skončil takzvaným odklonem. Muži se přiznali, zaplatili způsobenou škodu a přispěli na pomoc obětem trestných činů. Do vězení tedy nemuseli. Částka, kterou zaplatili, se přitom pohybovala v řádu několika stovek tisíc korun.
Kdyby nález řádně oznámili, mohli mít nárok na finanční odměnu. Podle historičky Dagmar Grossmannové se nálezné u podobných archeologických objevů neodvíjí jednoduše od sběratelské ceny. Rozhodující je jejich kulturněhistorická hodnota, kterou posuzují odborníci. V tehdejším případě mohla být odměna velmi vysoká.
Co dělat, když najdete starý poklad?
České zákony rozlišují mezi obyčejnou ztracenou věcí a archeologickým nálezem. Pokud někdo objeví historické předměty, které mohou být archeologicky významné, musí nález oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, případně prostřednictvím obce. Podle zákona o státní památkové péči je nutné oznámení učinit nejpozději druhý den po nálezu. Do odborné prohlídky se nález i místo jeho objevení musí ponechat pokud možno beze změny.
Za řádně oznámený náhodný archeologický nález může nálezci náležet odměna od krajského úřadu. U předmětů z drahých kovů se její výše odvíjí od hodnoty materiálu, v ostatních případech může dosáhnout až deseti procent kulturněhistorické hodnoty nálezu.
Pozor ale na jednu důležitou okolnost: cílené hledání archeologických předmětů detektorem kovů není totéž jako náhodný objev při běžné činnosti. Archeologický výzkum mohou provádět pouze oprávněné organizace a osoby. Pokud tedy najdete poklad prostřednictvím detektoru, může se stát, že na žádnou odměnu nebudete mít nárok.
Zdroje článku: idnes.cz, blanensky.denik.cz, e-sbirka.gov.cz, npu.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková