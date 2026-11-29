Sobota 28. listopadu, Stadio Benito Stirpe ve Frosinone, druhý poločas. Slovenský útočník, který měl do té doby v Serii A na kontě jen 65 minut ze tří střídání, v 55. minutě doráží vyražený míč, v 61. minutě se trefuje akrobatickým volejem a v 79. minutě obchází vybíhajícího brankáře. Frosinone porazilo Parmu 3:0 a všechny góly dal Bobček. Před patnácti měsíci přitom v Edenu zazněla věta, která dnes působí jako poznámka pod čarou k celému příběhu: tenhle hráč se Slavii „extrémně líbil“. Jenže ho nekoupila.
Tři góly, tři různé tváře útočníka
Podle oficiální zprávy Lega Serie A padl první gól po střele Ghedjemise, kterou brankář Parmy Daffara vyrazil přímo před Bobčeka. Ten dorazil pravačkou. Druhý vzešel z akce Schmida s Masinim a slovenský hrotový útočník ho zakončil z voleje. Třetí připravil Zerbin a Bobček nízkou střelou poslal míč kolem vybíhajícího gólmana. Klubový zápis Frosinone uvádí minuty o chlup jinak (54, 61 a 78), na pointě to ale nic nemění.
Update… Tomas Bobcek z hat-trick przeciwko Parmie…🔥 Wiadomo gdzie się tego nauczył 😎🇳🇬 https://t.co/Z8WxZQrUp3— @sky (@mqja81) November 28, 2026
Tyhle tři góly fungují jako vizitka. Dorážka v šestnáctce, technicky náročné zakončení ve vzduchu a náběh do hloubky po přihrávce. Přesně to, čemu Jaroslav Tvrdík v srpnu 2025 říkal „komplexní útočník“. Sky Sport Italia Bobčeka popisuje jako urostlého hráče měřícího 187 centimetrů, silného právě v nábězích za obranu. Proti Parmě předvedl celou škálu.
Šanci přitom dostal spíš díky okolnostem. Frosinone hrálo bez Daniela Birligey a Antonio Raimondo se po zranění vešel jen na lavičku. Bobček do té doby v Itálii řešil adaptaci, zdravotní potíže i konkurenci. První start ve 13. kole proto nebyl odměnou za formu, ale řešením z nouze. Využil ho naplno.
Druhý za více než sedmdesát let
Italská statistická služba OptaPaolo okamžitě připomněla historii. Bobček je teprve druhým hráčem za více než sedmdesát let, který dal hattrick při svém prvním startu v základní sestavě Serie A. Před ním se to povedlo Francescu Grandolfovi v roce 2011, dál do minulosti už seznam vede ke jménům jako Hansen, Nyers, Stabile nebo Ossoinach, tedy k éře, kdy se v Itálii hrálo ještě s úplně jinou taktikou.
Sky ho zároveň zařadilo do širší skupiny hráčů, kteří si první góly v italské lize odbyli rovnou hattrickem. Formulace italského média o útočníkovi, který si „vzal Frosinone“ hned při první příležitosti, dobře vystihuje náladu po zápase.
A nejde jen o osobní statistiku. Výhra byla pro Frosinone šestou domácí v řadě a tým se posunul na 23 bodů, z nichž 18 uhrál doma. Podle aktualizované tabulky webu Tuttomercatoweb byl nováček po sobotním kole šestý, dočasně před Juventusem s 21 body, který měl ovšem jeden zápas k dobru. Bobček tak nedal tři góly do prázdna, ale do tabulky, ve které Frosinone momentálně překvapuje.
Slavia narazila na cenu, ne na hráče
Zájem Slavie není dodatečně přifouknutá legenda. Tvrdík ho v srpnu 2025 potvrdil v podcastu Livesport Daily, ze kterého citovala ČTK. „Bobček je komplexní útočník, který se nám extrémně líbil,“ řekl tehdy. Zároveň dodal, že Slavia nikdy nezaplatí částku kolem 300 milionů korun, kterou si podle něj řekla Lechia Gdaňsk. Psychologickou hranici klubu Tvrdík odhadl zhruba na 125 milionů korun. U Bobčeka by ji prý možná i překročili, jen ne o tolik.
Ta matematika je neúprosná. Požadavek Lechie byl 2,4násobkem slávistického stropu. A ani částka, kterou nakonec zaplatilo Frosinone, nebyla slávistickým možnostem nijak blízko. Frosinone ani Lechia ji oficiálně nezveřejnily; podle polského webu Lechia.net, který se odvolává na informace novináře Tomasze Włodarczyka, šlo o zhruba 269 milionů korun plus bonusy. Sky uvádí prakticky stejné číslo a označuje přestup za nejdražší nákup v historii klubu, před Romanem Schmidem za přibližně 213 milionů korun. Slovenský fotbalový svaz s odkazem na média dokonce zmínil, že se suma s bonusy mohla přiblížit 325 milionům.
Bobček sám o Slavii mluvil vstřícně. V rozhovoru pro polský Przegląd Sportowy přiznal, že o dotazu z Prahy slyšel, ale nevěděl, jestli dorazila konkrétní nabídka. Přestup by ho podle svých slov lákal kvůli Lize mistrů a z pražských klubů by si vybral právě Slavii, protože se mu líbí její styl: rychlý, přímočarý fotbal s důrazem na běhání. Pro slávistické fanoušky je to trochu hořké čtení. Hráč chtěl, klub chtěl, jen cenovka nepustila.
Jak se útočník utrhne českému trhu
Bobčekův příběh podle nás neukazuje chybu Slavie, ale strukturální limit českého fotbalu. Slavia typ hráče odhadla správně, což Bobček potvrdil výkony v Polsku i v Itálii. Prohrála ale ve chvíli, kdy hráč ze střední Evropy prošel polskou Ekstraklasou a dostal tam cenovku, kterou český trh nedokáže unést.
Cesta je přitom poměrně nenápadná. Bobček se narodil 8. září 2001 v Ružomberku, v mládeži ho tam vedl český trenér David Holoubek. V září 2023 odešel do Gdaňsku a tam explodoval. Podle oznámení Lechie Gdańsk odehrál za klub 74 soutěžních zápasů a dal 38 gólů. V sezoně 2025/26 se stal králem střelců Ekstraklasy s 20 góly a šesti asistencemi ve 30 zápasech a vyhrál i kanadské bodování soutěže. Lechia přesto sestoupila.
Paradoxně tedy Frosinone zaplatilo o něco méně, než kolik Lechia chtěla po Slavii o rok dřív. Mezitím ale Bobček odehrál životní sezonu a jeho klub spadl. Polská liga funguje jako výkladní skříň, ze které si hráče berou italské kluby středního proudu. Česká liga se v tomhle souboji ocitá na straně kupujícího, který si zboží prohlíží, ale odchází s prázdnou.
Hvězda, nebo jednorázový výbuch?
Jeden zápas kariéru nedělá a Bobček to ví. Před Parmou ve Frosinone jen střídal a teprve teď musí ukázat, že umí skórovat pravidelně. Základ ale má. Po přestupu pro web slovenského svazu řekl, že chce ukázat, že má na nejvyšší úroveň, a že předchozí nabídku Frosinone neodmítl, protože žádná oficiální nedorazila. Když přišla, dohodl se rychle a podepsal na pět let.
V reprezentaci začal stejně efektně jako v Itálii. V listopadu 2025 debutoval proti Severnímu Irsku a v nastavení rozhodl o výhře 1:0. Na pravidelné místo v sestavě zatím čeká, Sky mu připsalo jen 50 minut ve čtyřech reprezentačních startech. Pokud ale udrží italskou formu, dá se čekat, že jeho vytížení pod národním trenérem rychle poroste.
Prověrka přijde hned. Frosinone hraje v sobotu 5. prosince od 18:00 doma s Interem, zápas je podle Calcio.cz v programu stanice Sport1. Následují výjezd do Udine 11. prosince, domácí souboj s Laziem 18. prosince a 2. ledna zápas v Římě proti AS Řím. Serii A v Česku a na Slovensku vysílají Sport1 a Sport2.
Na návrat Slavie do hry to nevypadá. Po rekordním přestupu, pětileté smlouvě a hattricku v Serii A by Frosinone případný prodej logicky pojímalo jako zhodnocení investice. Od 125milionové hranice, kterou Tvrdík kdysi popsal, se tak Bobček vzdaluje s každým dalším gólem. V Edenu si ho mohou připomenout aspoň v sobotu u televize, až bude hrát proti Interu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl