Michal Suchánek bavil na přelomu tisíciletí diváky v pořadu Tele Tele s Richardem Genzerem, Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou, jenže obchodního ducha zkoušel dávno před jeho štací v televizi. Už v patnácti se jako mladý veksláček pohyboval po Václavském náměstí a kšeftoval s nedostatkovým zbožím, až jednou udal celý pytel padělaných triček svému kolegovi. Dnes je z něj dědeček a peníze místo po kšeftech plánuje utrácet za hračky pro vnuka.
Falešné průkazky z konzervatoře
Když Michal Suchánek začal v patnácti letech chodit na konzervatoř na Starém Městě, škola šla stranou. V podcastu U kulatého stolu vyprávěl, že s kamarády ukradli prázdné žákovské průkazky a přepsali si v nich věk, aby si mohli kupovat cigarety, alkohol a chodit do nočních podniků. Pomáhal jim spolužák, který uměl napodobit podpisy a psal mu i omluvenky.
S upravenou průkazkou na dvacet let, ačkoliv v patnácti vypadal spíš na osm, zkoušel Suchánek pronikat do komunistických barů na Václavském náměstí. V jednom z nich stály na stolech očíslované telefony, ze kterých šlo volat dámám k jinému stolu, jenže personál kluky pokaždé vyhodil dřív, než si stihli s někým domluvit tanec.
Na Václaváku se seznámil s muži, kteří kšeftovali s valutami a hráli skořápky, sám se ale do vekslování s penězi skoro nepouštěl, protože se bál. K prvnímu vlastnímu zboží se dostal jinak. „Přivezli mi třeba z Itálie igelitový tašky italských bot a já je rozprodával v Paláci kultury,“ vyprávěl. V budově tehdy pracovala jeho matka a spolužáci za ním brzy chodili i s prosbami o džínovou košili.
Pytel padělků pro Davida Suchařípu
Do zahraničí nikdy sám nejezdil, věci k němu putovaly přes prostředníky ze Zlína nebo z Maďarska, odkud míval trojbarevné bundy. Pak narazil na mnohem výnosnější artikl, když přijel k jednomu muži do bytu plného pytlů s červenými tričky s logem Levi Strauss. Na místě pochopil, že nejde o žádný dovoz ze Západu, protože nápisy na látku vznikaly sítotiskem přímo v Československu.
Jedno tričko kupoval zhruba za sedmdesát korun a obratem ho posílal dál za sto deset. Nechtělo se mu stát na rohu a prodávat po kusech, rovnou udal celý pytel jednomu zájemci, stejně starému kolegovi Davidu Suchařípovi. „Mně zbyly třeba čtyři tisíce. A ten chudák, co je ode mě koupil, je podle mě má dodneška,“ smál se v rozhovoru. Podle jeho slov kolega trička nedokázal prodat, pořád v nich chodil a marně je nabízel dál. Později si přitom Suchařípa v roce 1994 zahrál ve filmu Vekslák aneb Staré zlaté časy.
Svetry z Jičína za dvanáct stovek
Dalším zdrojem peněz byly státní prodejny s partiovým zbožím, kde končily vadné kusy z českých továren, které jinak šily na export pro západní značky. V regálech ležely nedošité oděvy nebo páry s jednou botou o číslo menší. Suchánek tam chodil pravidelně i kvůli sobě, protože má malou nohu velikosti šest a v běžných obchodech pro pány nic nesehnal, musel nakupovat v dětském nebo dámském oddělení.
Při jedné návštěvě partiovky v Jičíně objevil žluté svetry s logem Pierre Cardin. Jeden stál kolem osmdesáti korun, jenže na černém trhu se prodávaly i za dvanáct set. Vykoupil všechny, co v obchodě měli, a opět našel jednoho kupce, který si odnesl celý balík. Do větších obchodů s valutami se ale nikdy nepustil, protože se bál problémů. „Byl jsem takovej povrchní veksláček,“ zhodnotil své tehdejší kšefty.
V šestnácti nebo sedmnácti letech zkusil ještě jiný nápad. S kamarádem si za dvanáct tisíc korun koupili trik na skládání řetízků, podobný skořápkám. Naučili se ho, jenže v hospodě se ho báli zkusit na cizí chlapy, aby nedostali výprask, a žádné peníze na něm nevydělali.
Obstavené účty v době Tele Tele
Chuť podnikat mu zůstala i v dospělosti, výsledky ale pokaždé nevyšly podle představ. Založil první soukromou agenturu na filmový komparz jménem První neomezená, s. r. o., se sídlem v poloprázdném domě určeném k demolici kvůli stavbě strahovského tunelu. Protože společníkům rovnou oznámil, že na natáčení jezdit nebude, brzy ho přehlasovali a z firmy vyřadili. Ještě hůř skončila jeho hospoda, po které měl zhruba deset let obstavené účty a dluhy musel odmazávat i v době Tele Tele, kdy mu Richard Genzer a Josef Carda pomáhali odehrát firemní večírky.
Letos v srpnu se u Suchánků slavila docela jiná událost. Devětadvacetiletá dcera Berenika Suchánková porodila syna Floriana. Kdysi počítal zisky z triček a svetrů, dnes pro malého Floriana plánuje kupovat technické vychytávky a elektrické autíčko na vyjížďky po Praze, protože jeho vlastní děti chodily v oblečení ze sekáče a podobné věci neměly. Když o vnukovi mluvil týden po jeho narození v podcastu, nad novým oslovením ještě kroutil hlavou. „Upřímně slovo dědeček mě nebere. To tak jako přiznávám.“
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