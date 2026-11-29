George Russell (2.)
Martin Brundle: „Georgi, co na to říct. Vy už se určitě těšíte na Nový rok, až budete mít tenhle rok za sebou. Teď to zase byl kousek polystyrenu.”
George Russell: „Další věc, co přidáme na seznam… Jen to tak podtrhuje celý letošní rok. Jak jsem vyjel ze zatáčky a viděl ten polystyren, říkal jsem si, že to je neakceptovatelné, a hned jak jsem do něho vjel, tak jsem věděl, že to byl tvrdý náraz a že je něco špatně. Až teď jsem tu podlahu viděl. Je to obrovská škoda, samozřejmě jsem rád, že jsem na pódiu, ale nemělo to takhle dopadnout.”
Martin Brundle: „Na začátku jste měl stále dobré tempo, to poškození se objevilo až v druhém kole.”
George Russell: „Bylo to doslova po prvním kole, vyjel jsem z druhé zatáčky, tam už to bylo a za třetí zatáčkou toho bylo ještě víc. Vůbec jsem nemohl uvěřit, že nebyl alespoň VSC, ale… to je prostě můj rok, abych byl upřímný. Kimi odvedl skvělou práci, tým odvedl skvělou práci, tenhle víkend byl úžasný. Ale jak jste říkal, těším se na Nový rok, jestli se tam vůbec dostaneme, a pryč z tohohle roku.”
Martin Brundle: „Kimi se snažil ptát týmu, jestli vám má přenechat výhru kvůli pořadí v šampionátu. Přijal byste to?”
George Russell: „Hm, asi ne.”
Martin Brundle: „Já si myslím, že ano.”
George Russell: „V tuhle chvíli v sezóně je dobré vůbec získat dvojité pódium, už je to nějaká chvíle, co jsme na něm spolu byli, to je vše, co k tomu mohu říci.”
Andrea Kimi Antonelli (1.)
Martin Brundle: „Desáté vítězství v sezóně, dvacáté pódium. Fanouškům se tohle opravdu líbilo. Tenhle víkend měl Mercedes úžasný výkon.”
Andrea Kimi Antonelli: „Auto bylo neskutečné. Tempo v závodě bylo úžasné, hlavně mimo špinavý vzduchu, v posledním stintu, když se na to snažíte ještě trochu tlačit, auto bylo jako na kolejích. Bylo to opravdové potěšení řídit. Za celou sezónu to bylo to nejlepší auto. Jsem velmi pyšný na tým, za to, co udělali, hlavně to, jak pochopili ten nový balíček. Je mi samozřejmě líto George, nabral docela dost poškození. V závodě by to asi byla hezká bitva, ale shrnuto a podtrženo jsem velmi rád za výhru a s dnešním tempem.”
Martin Brundle: „Bylo to mezi váma docela drsné a těsné, oba jste se tlačili o vedení jako šílení, na konci už jste ho chtěl vrátit zpět, což od vás bylo velmi velkorysé. Vysvětlete nám, jak jste k tomu došel.”
Andrea Kimi Antonelli: „No, protože jako tým se snažíme Georgovi pomoci, aby dosáhl dobré pozice v šampionátu, a je to důležité i pro tým, takže jsem byl připraven pozici navrátit. Tým ale řekl, ať si ji nechám, takže jsem prostě pokračoval v závodě.”