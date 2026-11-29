Na litvínovských hráčích byla znát nepohoda po předešlé vysoké porážce 0:5 s Mladou Boleslaví. Mountfield je hned od úvodních minut dostával pod tlak dlouhými rotacemi, skóre však v 9. minutě otevřel paradoxně z rychlého protiútoku. Čacho přenechal puk Kohoutovi, jenž prostřelil Čajana pod rukou a zaznamenal tak jubilejní dvoustý bod v extralize.
Verva začala hrozit až v přesilovce způsobené hrou domácích v šesti, kdy Kämpfovu teč udržel Škorvánek pod betony a Moravčíkovu dorážku do odkryté branky obětavě zblokovali clonící hráči. Po nepříjemném nárazu od Mudráka se z ledu dlouho zvedal litvínovský obránce Jaks, nicméně v utkání mohl pokračovat.
Jakmile Kämpfova rána vypadla Škorvánkovi se štěstím několik centimetrů vedle tyčky, Hradečtí se mohli ve skóre odpoutat z přesilových her. Protrápili se sice jak tou dvojitou po Sukeľově vyloučení za vysokou hůl, tak tou klasickou po zbytečném dobrždění Šámala před brankářem, ale 17 sekund po vypršení posledního trestu snadno dopravil Kohout do branky Zdráhalovu střelu odraženou od zadního hrazení.
Ještě před druhou přestávkou navíc Kohout zaútočil na hattrick, když jeho pokus skončil na tyčce litvínovské branky. Za stavu 2:0 Východočeši postupně přenechali aktivitu soupeři a hosté se ve třetí třetině snažili o vyrovnání, naráželi však stále na velmi pevný blok před brankářem Škorvánkem.
Slovenský gólman s pomocí obránců zastavil především obrovskou šanci Kämpfa a v závěrečné tříminutové power play neinkasoval ani po prudké ráně kapitána Sukeľa.
Hradec Králové - Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
24. kolo hokejové extraligy:
Branky a nahrávky: 9. Kohout (Čacho), 38. Kohout (P. Zdráhal, Pláněk). Rozhodčí: Kika, Zeliska - Hnát, Maňák. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3514.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Mudrák, Vála, Pláněk, Vukojevic - Radil, Miškář, R. Pavlík - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - Jergl, Tamáši, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Litvínov: Čajan - S. Svozil, Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, Polášek, Moravčík - Koblasa, Sukeľ, Šámal - O. Kaše, Kämpf, Maštalířský - Šprynar, O. Najman, Urban - Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Reichel.